Aion Hyper GT: nuova sportiva elettrica cinese

Mostrata al Salone dell’Auto di Guangzhou, in Cina, la Aion Hyper GT è stata svelata come una performante coupé che si appoggia al più basso coefficiente di resistenza aerodinamica attualmente in commercio, con un Cx di appena 0,19. Un risultato eccezionale che dimostra i progressi effettuati dall’industria automobilistica cinese negli ultimi tempi.

Stile spregiudicato

Le linee della Aion Hyper GT sono ispirate a quelle del metallo liquido, in modo da evidenziare ancora di più la sua volontà di velocità. La carrozzeria da coupé a cinque porte è caratterizzata da una sequela di scelte pensate per massimizzare l’efficienza aerodinamica. La mascherina anteriore chiusa è dotata della Wind Blade, un sistema che si apre in modo automatico alle alte velocità (alle basse andature rimane chiusa), per limitare la resistenza aerodinamica.

È interessante anche l’alettone sul retro chiamato Wind Spoiler, che si alza una volta raggiunti gli 80 km/h, per condurre efficacemente il flusso d’aria e sviluppare deportanza, incrementando la maneggevolezza e la tenuta di strada. Presenti anche delle maniglie delle portiere a scomparsa, delle portiere con sistema di apertura a farfalla e dei cerchi in lega a sei razze da 19″.

La piattaforma sviluppata da Aion

Questa vettura si appoggia alla piattaforma AEP 3.0 sviluppata da Aion. L’auto si avvale di una sofistica tecnologia di telerilevamento satellitare a infrarossi, la Fengyun III, che è in grado di identificare persone e animali anche in condizioni atmosferiche difficoltose, come foschia e sabbia. Sono molteplici i sensori di cui è provvista e che alimentano le sue capacità di guida semi autonome. È possibile scegliere tra un sistema di guida semiautomatico con tre LiDAR o, in alternativa, con un solo LiDAR posizionato sul tetto.

Alte prestazioni

La Aion Hyper GT è disponibile con un unico motore elettrico posteriore per una potenza di 250 kW (339 CV) e una coppia massima di 434 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è di 4,9 secondi. L’auto dovrebbe arrivare nel corso del 2023 a un prezzo di circa 40.000 euro.