HiPhi Z: il futuro che viene dalla Cina

La nuova HiPhi Z, supercar elettrica, è pronta al debutto in Cina, una vettura che promette stile e prestazioni fuori dal comune.

Un’auto descritta da alcuni come un’astronave su ruote, la HiPhi Z, è appena arrivata alla fase di produzione in Cina ed è una delle auto più straordinarie del settore. Il nuovo modello di Human Horizons è stato presentato per la prima volta all’inizio di luglio e negli ultimi mesi, la casa automobilistica è andata avanti con lo sviluppo della vettura e il 20 dicembre i primi esemplari sono usciti dalla fabbrica.

Un design particolare

Proprio come il crossover HiPhi X di cui la Z segue le orme, il suo design esterno è molto diverso da qualsiasi altra auto in circolazione. Oltre alla forma intrigante, la Z ha anche una fascia anteriore particolarmente interessante con una serie di complessi fari a LED e una griglia rettangolare rifinita in nero lucido. Le scelte di design uniche di Human Horizons continuano nella parte posteriore del veicolo elettrico, dove sono presenti una prominente barra luminosa a LED, un minuscolo lunotto e un grande diffusore. C’è anche un grande spoiler che parte dal tetto.

L’abitacolo della HiPhi Z

Nell’abitacolo dell’HiPhi Z ci sono una serie di superfici particolari, tra cui un cruscotto che ospita una complessa illuminazione ambientale a LED e un enorme schermo centrale per l’infotainment che può essere posizionato verticalmente od orizzontalmente. Anche un complesso Head-Up Display è di serie, così come un sistema audio Meridian a 23 altoparlanti.

Il motore

Alla base dell’auto c’è un pacco batterie da 120 kWh. Questa batteria può essere accoppiata a un singolo motore elettrico che aziona le ruote posteriori ed eroga 300 CV e 410 Nm di coppia. Se i clienti lo desiderano, è disponibile un modello a doppio motore e trazione integrale che eroga 600 CV e 820 Nm di coppia. Human Horizons afferma che questo modello può raggiungere i 100 km/h in 3,8 secondi. Ad aumentare il fascino dell’EV c’è il fatto che può percorrere fino a 705 km con una singola carica. I clienti cinesi possono ritirare le chiavi dell’HiPhi Z per un prezzo compreso tra 610.000 yuan e 630.000 yuan (circa 90.000 euro). Le prime consegne inizieranno a gennaio.