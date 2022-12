Nio: ecco tutte le novità per il 2023

La Nio EC7 si candida a essere una delle grandi protagoniste del 2023. È un SUV-coupé dal design filante, che sarà disponibile in tre versioni, a seconda delle dimensioni dell’accumulatore: 75 kWh (autonomia di 490 km) disponibile a 65.936 euro, 100 kWh (autonomia di 635 km) a 73.777 euro, e 150 kWh (autonomia di 940 km), che giungerà sul mercato in un secondo momento. Le sue dimensioni sono importanti: 496 cm di lunghezza, 197 cm di larghezza e 171 cm di altezza, con un passo di 296 cm.

Allestimento di lancio

Inizialmente sarà ordinabile anche una versione Premier con batteria da 100 kWh, interni in Nappa, cerchi da 21″ e freni con dischi a sei pistonicini. Le consegne della EC7 cominceranno nel mese di maggio dell’anno venturo in Cina. Dispone di un powertrain bimotore che sviluppa in totale 653 CV di potenza e 850 Nm di coppia, in grado di garantire un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Attualmente non è stato ancora comunicato se la vettura sarà esportata anche in alcuni mercati del nord Europa, tra cui la Svezia.

Nio ES8: la seconda generazione

Un’altra new entry per il 2023 è la Nio ES8, che viene proposta con tre diverse opzioni di batteria: 75 kWh con autonomia di 465 km, 100 kWh con un’autonomia di 605 km e 150 kWh con un’autonomia di 900 km. L’allestimento al vertice della gamma è il Signature con batteria da 100 kWh che avrà un costo di partenza di 638.000 yuan (86.000 euro). Come la Nio EC7, la ES8 è costruita sulla piattaforma tecnologica NT 2.0, con un powertrain a doppio motore da 653 CV, che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi.

Stazione di scambio rapido

Esiste una nuova stazione di scambio rapido della Nio, che può immagazzinare 21 batterie ed effettuare 408 scambi di accumulatore al giorno. Il Brand cinese inizierà a installare le stazioni di scambio rapido di terza generazione a partire dalla primavere del 2023. Attualmente, la Nio gestisce 1285 stazioni di scambio rapido in Cina e 9 in Europa. L’obiettivo della società è quello di averne 1700 in Cina e 120 in Europa entro la fine del prossimo anno.