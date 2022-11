Mazda MX-5: nuove colorazioni per il Model Year 2023

La mitica roadster Mazda MX-5 introduce delle novità e dei cambiamenti per dotazioni e allestimenti per il suo Model Year 2023.

La Mazda MX-5 è un vero mito dell’automobile, una roadster vecchia maniera che, anche se il tempo scorre e passano le mode, lei resta sempre fedele a sé stessa. In vista del nuovo anno la vettura giapponese porta in dote una serie di aggiornamenti che riguardano l’aggiunta della tinta per carrozzeria Zircon Sand, che sostituisce la Polymetal Grey, e della capote marrone, al posto del precedente rosso. Si può optare, poi, fra l’allestimento base Prime-Line, quello intermedio Exclusive-Line e quello di vertice Homura. Gli allestimenti Exclusive-Line e Homura diventano più ricchi con il pacchetto opzionale Driver Assistance, con tecnologie di assistenza alla guida i-Activsense.

L’allestimento Homura

L’allestimento Homura si caratterizza per molti richiami sportivi, tra cui i sedili Recaro e le calotte degli specchietti retrovisori nere. Sotto il cofano trova posto il motore Skyactiv-G 2.0 da 184 CV con ammortizzatori Bilstein, barra duomi, sistema frenante Brembo e cerchi in lega BBS. Un ottimo pacchetto. La Homura con motore Skyactiv-G 1.5 da 132 CV adotta, invece, ruote in lega RAYS.

Special Edition

Arrivano anche i modelli Special Edition: Kazari e Kizuna; il primo con pelle Nappa Terracotta e capote marrone, mentre il secondo offre rivestimenti in pelle Nappa bianca che si coniugano con la capote blu. Entrambi i modelli dispongono di serie del pacchetto Driver Assistance e, per la carrozzeria RF, possono essere dotati del tetto rigido anche di colore Nero Lucido.

Mazda MX-5: i prezzi

La roadster nipponica ha di serie il cambio manuale a 6 rapporti, ma si può comunque avere, solo nelle versioni Skyactiv-G 2.0 da 184 CV Special Edition con carrozzeria RF, anche il cambio automatico con comandi al volante. La MX-5 2023 è ordinabile negli showroom Mazda con un prezzo di listino che va dai 29.900 euro della versione Skyactiv G 1.5 132 CV 6MT Roadster Prime Line, fino ai 41.350 euro della versione Skyactiv G 2.0 184 6MT Homura con carrozzeria RF.