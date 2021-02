Mazda MX-5 2021: versioni, equipaggiamenti e prezzi

La spider (e coupé hardtop RF) più longeva e venduta di sempre si rinnova: la gamma aggiunge ulteriori accenti che ne esaltano il personalissimo appeal, offre ulteriori dotazioni hi-tech e introduce la serie speciale 100th Anniversary.

Un “upgrade” di dettaglio, rivolto più ad un affinamento degli inconfondibili atout di assoluta sportività da sempre oggetto di ammirazione da parte degli appassionati del piacere di guida “nudo e crudo” anziché ad un sostanziale stravolgimento delle sue caratteristiche-base. Ecco, in estrema sintesi, la “carta d’identità” di Mazda MX-5 2021, nuova edizione-restyling della spider più longeva e più venduta di sempre (più di 1,1 milioni gli esemplari venduti dal 1989) nonché già eletta “World Car Design of the Year”, che si prepara ad affrontare il trentatreesimo anno di ininterrotta permanenza nei listini del marchio di Hiroshima con una serie di nuove dotazioni e la presenza, nella lineup, della “special edition” 100th Anniversary ideata come omaggio ai cento anni dalla fondazione di Mazda, avvenuta nel 1920.

Ecco le novità

Fra i particolari che entrano a far parte della nuova lineup MX-5 Roadster ed MX-5 RF (con hardtop retrattile) 2021, si segnalano i rivestimenti interni in pelle Nappa Pure White alternativa alle finiture di serie in pelle nera con sedili riscaldabili, una nuova tinta carrozzeria Deep Crystal Blue Mica che va ad arricchire la tavolozza di proposte disponibili (sette configurazioni di colore), la connettività wireless con Apple CarPlay. In materia di aggiornamenti hi-tech e sistemi di ausilio attivo alla guida, Mazda MX-5 2021 offre, fra gli altri, Lane Departure Warning, assistenza nelle manovre di parcheggio, Lane Change Assistant Plus con monitoraggio angoli ciechi, fanaleria Matrix Led adattiva con modalità di illuminazione variabile e climatizzatore automatico.

La serie speciale per i 100 anni di Mazda

Inoltre, Mazda MX-5 è disponibile anche nella edizione limitata 100th Anniversary che celebra il centenario del marchio di Hiroshima. La combinazione cromatica di quest’ultima – carrozzeria tinta Snowflake White Pearlescent con capote, moquette e rivestimenti in pelle in colore bordeaux – rende omaggio alla storica Mazda R360 Coupé che venne introdotta nel 1960.

Motorizzazioni: tutto come prima

Sotto al cofano, le unità motrici che equipaggiano Mazda MX-5 2021 vengono confermate: si tratta, nello specifico, dei 4 cilindri SkyActiv-G 1.5 da 132 CV (Exceed) e 2.0 SkyActiv-G da 184 CV (Sport ed RF), entrambi provvisti di cambio manuale a sei rapporti ed in grado di fornire prestazioni come sempre brillanti e “sobrie” in fatto di consumi ed emissioni.

Velocità massima: 204 km/h (1.5), 219 km/h (2.0) e 220 km/h (RF)

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 8”3 (1.5), 6”5 (2.0) e 6”8 (RF)

Consumo a ciclo medio WLTP: 6,3 l/km (1.5), 6,9 l/km (2.0), 6,9 l/km (RF)

Emissioni di CO2 a ciclo medio WTP: 142 g/km (1.5), 155 g/km (2.0), 155 g/km (RF).

Ecco quanto costano e le dotazioni

La nuova edizione 2021 di Mazda MX-5, già ordinabile nelle concessionarie ufficiali, viene declinata nei due allestimenti Exceed e Sport. Di seguito i dettagli relativi agli importi di vendita: come si noterà, la gamma di accessori standard è, al solito, pressoché completa.

Mazda MX-5 2021 1.5 SkyActiv-G 132 CV Exceed: 31.800 euro

Mazda MX-5 2021 2.0 SkyActiv-G 184 CV Sport: 35.450 euro

Mazda MX-5 RF 2.0 SkyActiv-G 184 CV Sport: 37.950 euro.

Gli equipaggiamenti di serie

Mazda MX-5 Exceed 2021

Esterni

Gruppi ottici anteriori Matrix Led con sistema Adaptive Led Headlights

Cerchi in lega da 16”

Gusci degli specchi retrovisori in tinta carrozzeria

Specchi retrovisori a regolazione e riscaldamento elettrici

Maniglie porta in tinta carrozzeria

Fashion Bar nero lucido con frangivento

Capotte in tessuto.

Abitacolo

Rivestimenti interni in pelle nera

Volante multifunzione rivestito in pelle

Piantone dello sterzo a regolazione telescopica

Pomello leva del cambio e leva freno a mano rivestiti in pelle

Sedili riscaldabili elettricamente.

Comfort

Mazda Push Button

Alzacristalli elettrici

Chiusura centralizzata

Climatizzatore automatico

Sensore luci

Sensore pioggia

Specchio retrovisore centrale con funzione anti-abbagliamento fotocromatica

Smart Key

Sensori di parcheggio posteriori

Videocamera posteriore

Modulo multimediale comprendente navigatore satellitare, impianto audio Bose con radio digitale DAB, 9 altoparlanti, due prese Usb e presa Aux-In, connettività MZD Connect con display centrale Tft a colori da 7”, Bluetooth, HMI Commander e compatibilità con gli standard Apple CarPlay (in modalità wireless) e Android Auto.

Tecnologia e sicurezza

SkyActiv Technology

Abs con Ebd, Eba, Dsc, Tcs ed Ess

i-Stop

i-Eloop

Cruise control con limitatore di velocità

Sistema di monitoraggio angoli ciechi con sistema Rear Cross Traffic Alarm di rilevazione pericolo nelle fasi di uscita dal parcheggio

Sistema Ldws di avviso fuoriuscita dalla carreggiata

Sistema Tsr di rilevamento segnaletica stradale

Sistema di frenata autonoma di emergenza con funzione City anteriore e posteriore

Sistema di rilevamento stanchezza conducente.

Mazda MX-5 Sport 2021

Alle dotazioni previste per l’allestimento “Exceed” aggiunge quanto segue.

Cerchi in lega da 17”

Tetto rigido retrattile ad azionamento elettrico e in tinta carrozzeria (versione RF)

Rivestimenti abitacolo in pelle e Alcantara verniciate in nero

Sedili semi-anatomici Recaro

Barra duomi anteriore

Sospensioni Bilstein a taratura sportiva

Differenziale autobloccante di tipo meccanico.

A richiesta ci sono soltanto il tetto rigido verniciato in nero lucido per la versione RF, e le finiture in pelle Nappa (nelle varianti di colore White o Burgundy Red, a scelta) per l’allestimento Exceed.

Mazda MX-5 100th Anniversary

Pubblichiamo inoltre i dettagli di prezzo e di equipaggiamento riguardo alla serie speciale proposta per i cento anni dalla fondazione di Mazda.

Versione Soft Top 1.5 SkyActiv-G 132 CV: 33.700 euro

Versione RF 2.0 SkyActiv-G 184 CV: 38.200 euro.

Dotazioni

Cerchi in lega decorati con monogramma “100th Anniversary” sui coprimozzo centrali

Tinta carrozzeria Snowflake White Pearl metallizzata

Capotte in tessuto a finitura Burgundy Red oppure (RF) tetto rigido elettrico in tinta carrozzeria

Badge esterno “100th Anniversary”

Rivestimenti interni in pelle Burgundy Red

Sedili riscaldabili a comando elettrico

Rivestimenti pavimento e tappetini Burgundy Red con monogramma “100th Anniversary”

Poggiatesta con monogramma “100th Anniversary”

100th Anniversary Box (kit che comprende un modellino della storica Mazda 360 Coupé ed un book fotografico Mazda).

L’assortimento dei sistemi di sicurezza attiva e ADAS è il medesimo delle versioni Exceed e Sport.

