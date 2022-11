777 hypercar: battesimo all’Autodromo di Monza

Non c’è luogo più sacro per le auto da prestazione come l’Autodromo Nazionale di Monza, il vero tempo della velocità riconosciuto all’unanimità a livello mondiale. In questa cornice d’eccezione è stata presentata l’ultima arrivata, che però ha l’ambizione di issarsi al primo posto per performance: la 777 hypercar. Quest’ultima è la figlia della 777 Motors, fondata dall’imprenditore e collezionista Andrea Levy, che ha voluto fortemente questa monoposto dalle altissime prestazioni che sarà prodotta in edizione limitata in 7 esemplari.

C’è lo zampino di Dallara

la 777 hypercar si presenta con una monoscocca in carbonio omologata FIA, una aerodinamica sviluppata da Dallara, che genera un downforce di 2.100 Kg alla velocità di370 Km/h, un peso di soli 900Kg, e un’accelerazione laterale da 3,5 a 4 g, che tiene la vettura ancorata all’asfalto. Il motore è un V8 aspirato 4,5 litri da 730 CV a 9.000 giri, alimentato da carburanti sintetici. Questo propulsore porta la firma di Gibson Technology. Il suo tempo sulla pista di Monza è veramente eccezionale: 1 minuto e 33 secondi.

Custoditi a Monza

Ognuno dei sette esemplari prodotti sarà venduto a 7 milioni di euro ciascuno, un costo che prevede oltre all’acquisto della vettura anche training di preparazione tecnica e fisica dedicata, così chi si siederà al volante sarà in grado di sopportare l’incredibile accelerazione laterale. I sette esemplari della 777 hypercar verranno custoditi dal costruttore nel circuito di Monza, che è la casa di 777 Motors. E su queste magiche e storiche lingue di asfalto ad alta velocità, i sette proprietari potranno scendere in pista ogni volta che lo vorranno e partecipare agli esclusivi eventi organizzati su misura per loro nel corso dell’anno.

La consegna delle sette vetture 777 hypercar inizierà nel 2025, ma sarà anticipata dall’invio, presso l’abitazione di ognuno dei proprietari, di due equipaggiamenti. Il primo è un macchinario creato ad hoc per la 777 hypercar, studiato per inforzare la zona del collo e prepararla al meglio alle sollecitazioni cui sarà sottoposta in pista. Il secondo è il simulatore professionale Gt di Tech And Sym, che proietta un’esperienza virtuale di guida della 777 hypercar, molto simile alla realtà.

777 hypercar: collaborazioni di livello

Il design della 777 hypercar nasce dalla matita di Umberto Palermo, mentre Sparco è parte del progetto equipaggiando la vettura con cinture, sedili e soluzioni specifiche derivanti dall’esperienza della Formula 1. Sempre Sparco fornirà il KIT racing completo composto da tuta, guanti e scarpe personalizzate di altissimo livello.