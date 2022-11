Jeep Avenger: prezzi, allestimenti, 1ST Edition

Al Salone di Parigi c’è stata la presentazione ufficiale di un modello che sta suscitando tanta attenzione e curiosità, la Jeep Avenger. Il SUV compatto di Jeep sarà una pedina fondamentale per il futuro commerciale del Brand di origine statunitense, perché avvicinerà ancora più giovani al Marchio, in più sarà il primo veicolo full electric della sua storia. Non ci sarà soltanto la versione EV, ma anche a benzina. Recentemente sono stati rilasciati i prezzi e gli allestimenti che avrà l’Avenger con motore endotermico, che sarà destinata ai mercati d’Italia e Spagna. L’auto è già preordinabile con prezzi a partire da 26.900 euro.

La 1ST Edition

Attualmente la Avenger viene commercializzata solo nell’allestimento 1ST Edition e con in dotazione il motore 1.2 GSE T3 da 100 CV con cambio manuale e trazione anteriore. Interessanti i consumi, dato che la Casa dichiara una media di 5,6 l/100 km e 126 g/km di emissioni di CO2. Il configuratore indica la fine del mese di novembre come periodo per l’inizio delle prenotazioni della EV a partire da un costo di 39.500 euro.

Le dotazioni

Di serie la 1ST Edition offre: gruppi ottici Full Led anteriori e Led posteriori, cerchi in lega da 18″, strumentazione digitale da 10,25″, portellone elettrico, infotainment Uconnect con display da 10,25″ e impianto audio con sei diffusori, rivestimenti di tessuto e vinile con dettagli gialli, sedili anteriori riscaldabili, climatizzatore automatico bi-zona, parabrezza termico, sensori luci e pioggia, specchietto interno elettrocromatico, sensori di parcheggio, la retrocamera a 180 gradi, la piattaforma di ricarica wireless, l’Adaptive Cruise Control, il Blind Spot Monitor, l’Hill Descent Control e il Select Terrain Mode con sei modalità di guida.

Jeep Avenger: colorazioni

Per quanto riguarda le colorazioni e le combinazioni di colori per la carrozzeria della piccola Jeep, a disposizione ci sono: i bicolore Sun/Volcano e Granite/Volcano oppure il look nero pastello Volcano, mentre ancora non sono previsti optional.