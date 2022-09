Jeep Avenger cabrio: potrebbe essere così

La Jeep Avenger è il piccolo B-SUV che andrà ad arricchire la gamma del brand statunitense, e sarà uno dei tre modelli programmati entro il 2025, anno entro il quale partirà la grande offensiva per arrivare al vertice delle vendite di auto elettriche. La Avenger oltre a portare in dote un’estetica tutta nuova, un comparto tecnologico all’avanguardia, è anche la prima Jeep ordinabile completamente elettrica. Una piccola, ma grande rivoluzione, che ha nella B-SUV l’apripista. Esteticamente il suo look ha già colpito la platea mondiale, ma c’è chi l’ha immaginata anche come una seducente cabriolet.

Il render di X-Tomi Design

Abbiamo detto che l’attesa nei confronti di quest’auto è tanto, a tal punto che X-Tomi Design ha voluto immaginarla con una carrozzeria cabriolet. Il lavoro è stato eccellente e potrebbe essere una base formidabile per gli uomini di Jeep qualora decidessero di trasformarla in un crossover dalla guida en plein air, eliminando dalla scena il tetto di lamiera a vantaggio di una capote di tela. Attualmente è complicato pensare che una versione di questo tipo venga anche solo presa in considerazione dal Brand facente parte dell’universo Stellantis, ma sono tanti gli esempi degli ultimi anni in cui dei SUV sono stati convertiti (a sorpresa) in cabriolet.

Alla conquista dell’Europa

La nuovissima Avenger full-electric, sarà la chiave per conquistare il mercato europeo. Sarà introdotta nel Vecchio Continente e in altri mercati, come il Giappone e la Corea del Sud, in una posizione inferiore rispetto alla Jeep Renegade e sarà prodotta nell’impianto ad alta efficienza di Tychy, in Polonia. Con un’autonomia di 400 chilometri, questo SUV elettrico offrirà un’altezza da terra e angoli di dosso e attacco eccellenti per il suo segmento, oltre a sfoggiare interni moderni e tecnologicamente avanzati con spazi generosi per passeggeri e bagagli.

Jeep Avenger: verrà svelata al Salone di Parigi

Tutte le caratteristiche tecniche della Jeep Avenger saranno svelate tra poche settimane al Salone di Parigi (17-23 ottobre).