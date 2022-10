Opel: ecco le nuove Astra e Grandland GSe

Opel ha legato la sua sigla GS (Grand Sport) a veicoli dall’impronta prettamente corsaiola e aggressiva, facendo divenire queste due lettere sinonimo di prestazioni. Oggi la Casa di Russelsheim ha deciso di riproporre questa importante sigla aggiungendo la lettera, così il mercato può applaudire l’esordio delle nuove Opel Astra GSe e Opel Grandland GSe. La “e” ovviamente significa electric, per una scossa di prestazioni dovuta all’elettrificazione.

Astra GSe

Le Opel Astra GSe, perché oltra alla berlina questa versione si estende anche alla Sports Tourer (la station wagon), si mettono in mostra per i cerchi in lega da 18” Manta ispirati al concept svelato nel 2021 e per i paraurti anteriore e posteriore dal taglio dedicato. Ovviamente non manca il badge GSe che troneggia sul portellone, mentre all’interno ci sono dei sedili sportivi in Alcantara destinati proprio a questo modello. A bordo è confermato il Pure Panel col doppio display da 10” per il computer di bordo e l’infotainment.

Assetto e motore Astra GSe

Le Astra GSe possiedono un assetto ribassato di 10 mm rispetto alle versioni standard e hanno una taratura di sospensioni, sterzo e freni improntati alla sportività. Gli ammortizzatori, in particolare, sono dotati della tecnologia FSD (Frequency Selective Damping) e adattano la propria risposta in base alla velocità e alle condizioni della strada. Il motore della media teutonica sviluppa 225 CV e 360 Nm di coppia, ma per il momento la Casa teutonica non fornisce altri dettagli.

Opel Grandland GSe: SUV da 300 CV

Il SUV ha la trazione integrale e un grande fascino. Questo veicolo viene prodotto nello stabilimento tedesco di Eisenach, per rinverdire una tradizione di tutto rispetto. Il nuovo Opel Grandland GSe unisce un motore turbo benzina 1.6 e due motori elettrici – uno per ogni asse – per un’elevata potenza di sistema che arriva fino a 221 kW/300 CV. La motorizzazione plug-in hybrid permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi, e una velocità massima di ben 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica).