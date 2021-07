Opel Grandland 2022: prezzi, allestimenti, autonomia

Quattro configurazioni di gamma, tre motorizzazioni (benzina, diesel, ibrido plug-in), trazione anteriore e integrale: tutti i dettagli sul nuovo medium-SUV di Opel che debutta in fase di ordinazione.

La nuova edizione del medium-Sport Utility di Russelsheim – tuttavia prodotto nelle linee di montaggio di Eisenach – è ufficialmente realtà: con il via alle ordinazioni, Opel Grandland 2022 (che perde il suffisso “X” e si arricchisce nella propria gamma con l’arrivo della versione Plug-in Hybrid e di nuove funzionalità, tecnologie ed un’impostazione che eredita il più recente linguaggio di stile Opel) si prepara all’esordio anche in Italia. Le prime consegne sono attese per l’autunno 2022. Fra le novità di rilievo messe in evidenza dal punto di vista estetico e funzionale: il disegno “Vizor” per il frontale (particolarmente piacevole) che abbina i gruppi ottici IntelliLux Led e la mascherina “a tutta larghezza” in nero lucido, e – nell’abitacolo – il modulo “Pure Panel” con due display (uno multi-informazioni, l’altro per il controllo e la visualizzazione delle funzionalità infotainment) e comandi dell’impianto di climatizzazione collocati sulla consolle centrale.

L’assortimento di gamma

La nuova serie di Opel Grandland si articola su quattro versioni di allestimento:

Grandland (“base”);

GS Line;

Business Elegance;

Ultimate.

Tre le tipologie di alimentazione:

Benzina (1.2 130 CV con cambio manuale a sei rapporti oppure automatico);

(1.2 130 CV con cambio manuale a sei rapporti oppure automatico); Turbodiesel (1.5 130 CV con cambio automatico);

(1.5 130 CV con cambio automatico); Ibrido plug-in (due declinazioni, entrambe con cambio automatico ed abbinate a batterie agli ioni di litio da 13,2 kWh di capacità: 1.6 Hybrid4 a trazione anteriore da 225 CV complessivi, 1.6 Hybrid4 a trazione integrale da 300 CV complessivi).

Ecco quanto costa e gli equipaggiamenti

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano” in funzione dell’allestimento.

Opel Grandland “base”

Versioni a benzina

Grandland 1.2 130 CV cambio manuale sei rapporti: 29.350 euro;

Grandland 1.2 130 CV cambio automatico otto rapporti: 31.350 euro.

Versione turbodiesel

Grandland 1.5 130 CV cambio automatico otto rapporti: 33.850 euro.

Opel Grandland GS Line

Versioni a benzina

Grandland 1.2 130 CV cambio manuale sei rapporti: 31.350 euro;

Grandland 1.2 130 CV cambio automatico otto rapporti: 33.350 euro.

Versione turbodiesel

Grandland 1.5 130 CV cambio automatico otto rapporti: 35.850 euro.

Versioni Plug-in Hybrid

Grandland 1.6 225 CV Phev Fwd cambio automatico: 44.300 euro;

Grandland 1.6 300 CV Phev Awd cambio automatico: 50.300 euro.

Opel Grandland Business Elegance

Versioni a benzina

Grandland 1.2 130 CV cambio manuale sei rapporti: 32.850 euro;

Grandland 1.2 130 CV cambio automatico otto rapporti: 34.850 euro.

Versione turbodiesel

Grandland 1.5 130 CV cambio automatico otto rapporti: 37.350 euro.

Versioni Plug-in Hybrid

Grandland 1.6 225 CV Phev Fwd cambio automatico: 45.800 euro;

Grandland 1.6 300 CV Phev Awd cambio automatico: 51.800 euro.

Opel Grandland Ultimate

Versioni a benzina

Grandland 1.2 130 CV cambio manuale sei rapporti: 34.350 euro;

Grandland 1.2 130 CV cambio automatico otto rapporti: 36.350 euro.

Versione turbodiesel

Grandland 1.5 130 CV cambio automatico otto rapporti: 38.850 euro.

Versioni Plug-in Hybrid

Grandland 1.6 225 CV Phev Fwd cambio automatico: 47.300 euro;

Grandland 1.6 300 CV Phev Awd cambio automatico: 53.300 euro.

Le dotazioni

Grandland “base”

Esterni

Cerchi in lega “Silver” da 17” a cinque razze, con kit di riparazione pneumatici;

Modanature in nero;

Fascioni, codolini passaruota e protezioni inferiori in nero;

Gruppi ottici a Led;

Specchi retrovisori a regolazione elettrica e richiudibili manualmente.

Interni e comfort

Climatizzatore automatico bi-zona;

Illuminazione “ambient” e luce vano bagagli;

Rivestimenti in tessuto;

Sedili anteriori “comfort”;

Poggiatesta centrale posteriore;

Volante rivestito in pelle con comandi audio integrati;

Bracciolo anteriore centrale scorrevole.

Infotainment

Impianto Radio Multimedia Intellilink con display informazioni da 7” e schermo multimediale da 7”, connettività compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto, antenna “a pinna di squalo”.

Sicurezza e ADAS

Doppia chiave ripiegabile;

Airbag frontali, laterali e a tendina;

Attacchi Isofix posteriori e al sedile del passeggero anteriore;

Esp;

Cruise Control;

Rilevamento stanchezza conducente;

Frenata autonoma d’emergenza;

Lane Keep Assist;

Controllo automatico dei fari;

Riconoscimento della segnaletica stradale.

GS Line

All’equipaggiamento standard aggiunge:

Cerchi in lega da 18” “High Gloss Black” con kit riparazione pneumatici;

Comando elettrico di chiusura e regolazione specchi retrovisori esterni;

Finestratura posteriore oscurata;

Finitura in nero per il tetto (esclusa la configurazione Business Elegance);

Barre portatutto longitudinali in nero lucido (tranne che per Business Elegance);

Fascioni, codolini passaruota e modanature di protezione in nero lucido;

Sedile conducente ergonomico certificato AGR;

Sedili anteriori “Sport” con tasche portaoggetti;

Battitacco con monogramma “Opel” (tranne che per Business Elegance);

Pedaliera sportiva in alluminio (per le versioni con cambio automatico e non per Business Elegance);

“Comfort Pack” con sensori di parcheggio anteriori e posteriori e retrocamera a 180 gradi di visuale;

Rivestimenti abitacolo in “Morrocana”;

Infotainment Navi Intellilink compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto, con display multi-informazioni digitale da 12” e schermo infotainment da 10”;

Per le versioni Phev plug-in: caricabatterie di bordo da 3,7 kW, un cavo da 1,8 kW ed un cavo da 7,4 kW.

Business Elegance

Stesso assortimento di accessori di GS Line tranne che per quanto segue:

Cerchi in lega da 18” “Diamond Cut Black” con kit di riparazione pneumatici;

Modanature esterne cromate;

Fascioni e codolini passaruota in tinta carrozzeria, modanature inferiori di protezione in tinta Silver;

“Sight&Light Pack”, che comprende gruppi ottici a tecnologia Pixel Matrix e fendinebbia anteriori;

“Pack&Go Pack 1”, con gli ADAS Blind Spot Alert (monitoraggio angoli ciechi) e Park Assist (assistenza alle manovre di parcheggio) e telecamera posteriore con visuale a 180 gradi e sensori anteriori e posteriori;

“Charging Pack” con ricarica wireless per smartphone e una presa da 230V supplementare posteriore.

Ultimate

Medesima dotazione di Business Elegance con, in più:

Finitura in nero per il tetto;

Barre portatutto longitudinali in nero lucido;

“Safety pack” (solamente per le versioni equipaggiate con cambio automatico), che comprende Cruise Control adattivo con funzione Stop&Go, Lane Positioning Assist (sistema di mantenimento della corsia di marcia) ed avviso di pre-collisione;

“Winter Pack”, con sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldabile e bracciolo centrale posteriore;

Sedili anteriori ergonomici (certificati AGR);

Rivestimenti abitacolo in Alcantara;

“Pack&Go Pack 2”, che comprende Park Assist con telecamera posteriore a 360 gradi e “suite” di servizi multimediali Opel Connect;

Sistema di ingresso a bordo e avviamento senza chiave “Keyless Entry Start” con Power lift Gate.

Dimensioni esterne e capienza bagagliaio

Lunghezza: 4,48 m;

Larghezza: 1,856 m (specchi retrovisori esterni esclusi), 2,10 m (con gli specchi retrovisori);

Altezza: 1,61 m;

Passo: 2.675 mm;

Carreggiata anteriore: 1.595 mm;

Carreggiata posteriore: 1.610 mm;

Sbalzo anteriore: 933 mm;

Sbalzo posteriore: 869 mm;

Capacità di carico utile nel bagagliaio

Versioni a combustione: 514 litri nel normale assetto di marcia, fino a 1.652 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti;

Versioni plug-in: da 390 litri a 1.528 litri.

La scheda tecnica

Versioni a benzina

Architettura motore: 3 cilindri in linea in posizione trasversale;

Cilindrata complessiva: 1.199 cc;

Potenza massima: 130 CV a 5.500 giri/min;

Coppia massima: 230 Nm a 1.750 giri/min;

Trasmissione: cambio manuale a sei rapporti, e automatico ad otto rapporti.

Versione turbodiesel

Architettura motore: 4 cilindri in linea, trasversale;

Cilindrata complessiva: 1.499 cc;

Potenza massima: 130 CV a 3.750 giri/min;

Coppia massima: 300 Nm a 1.750 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico ad otto rapporti.

Versioni Plug-in

Architettura motore: 4 cilindri in linea, trasversale;

Cilindrata complessiva: 1.598 cc;

Potenza massima: 225 CV a 6.000 giri/min, 300 CV a 6.000 giri/min;

Coppia massima: 300 Nm a 3.000 giri/min;

Trasmissione: cambio automatico ad otto rapporti, trazione anteriore (1.6 Hybrid Plug-in 225 CV) e trazione integrale (1.6 Hybrid Plug-in 300 CV AWD);

Alimentazione: batterie agli ioni di litio da 13,2 kWh.

Valori prestazionali

Velocità massima

Versioni a benzina: 188 km/h;

Versione turbodiesel: 195 km/h;

Versioni Plug-in: 225 km/h e 235 km/h (135 km/h nella modalità di marcia in elettrico).

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h

Versioni a benzina: 10”1 (manuale), 10”3 (automatico);

Versione turbodiesel: 11”5;

Versioni Plug-in: 8”9 (225 CV Fwd), 6”1 (300 CV Awd).

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP

Versioni a benzina: 139-140 g/km e 144-145 g/km;

Versione turbodiesel: 133-134 g/km;

Versioni Plug-in 29 g/km e 30-31 g/km.

Autonomia massima in elettrico (versioni Plug-in)

Grandland 1.6 Hybrid4 Fwd 225 CV: 55-57 km;

Grandland 1.6 Hybrid4 Awd 300 CV: 57-59 km.

