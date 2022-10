Toyota RAV4 GR Sport: look più aggressivo

Arriva anche in Europa la Toyota RAV4 GR Sport, il SUV ibrido si concede un look più aggressivo e sportiveggiante. Non cambiano le motorizzazioni.

La Toyota RAV4 GR Sport proietta il SUV ibrido in una dimensione finora sconosciuta, quella della sportività. Il Brand giapponese sull’onda positiva dei successi nel motorsport, specialmente nel WRC, e nel grande riscontro commerciale delle sue vetture con badge GR, sceglie di riservare anche al suo modello a ruote alte lo stesso trattamento. Il pubblico ringrazia. Dunque dopo Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR e Hilux, tocca al RAV4 sia con motorizzazione Full Hybrid, sia con quella Plug-in.

Si distingue

La RAV4 GR Sport si distingue per una serie di dettagli in Piano Black sui passaruota, sulle porte posteriori e sui fendinebbia. La colorazione nero lucido è presente anche sulla griglia. Lo splitter è in argento sul modello Full Hybrid e in griglio canna di fucile su quello Plug-in. Il badge GR sulla griglia e sul portellone posteriore è un altro elemento distintivo di questa versione. Il SUV, inoltre, ha degli specifici cerchi in lega da 19 pollici a 5 doppie razze con finitura nero lucido. Per quanto riguarda l’abitacolo ci sono dei sedili sportivi regolabili elettricamente, rivestiti con un tessuto e pelle sintetica, che sui poggiatesta sfoggiano il badge GR. Il logo GR è collocato stabilmente anche sui tappetini e sul volante. Non manca la strumentazione digitale con schermo da 12,3 pollici e il sistema infotainment con display da 10,5 pollici.

Motore

Il colosso dell’automobile giapponese ha deciso di non intervenire sui motori, così la RAV4 GR Sport adotta sempre un sistema Full Hybrid da 222 CV e quello Plug-in da 306 CV. Tuttavia, Toyota è intervenuta sull’assetto con un nuovo setup che prevede anche molle più rigide, per migliorare l’esperienza di guida. Dal punto di vista della sicurezza, invece, la vettura può poggiare su sistemi di assistenza alla guida del pacchetto Toyota Safety Sense. Non rimane che attendere dettagli del debutto sul mercato italiano.

Toyota RAV4 GR Sport: arrivo in Italia

Toyota RAV4 GR Sport sbarcherà in Europa nel corso del quarto trimestre del 2022. I prezzi per il mercato italiano non sono stati ancora rilasciati.