Audi RS3 Performance Edition: la compatta più veloce al mondo

“Specchio specchio delle mie brame, chi è la più veloce del reame?”. Parafrasando la celebre frase della nota fiaba Disney, questo è quello che potrebbe essersi chiesta ogni volta l’Audi RS3, ambendo di riuscire nell’impresa di ottenere lo scettro berlina compatta più veloce sul pianeta. Ci è sempre andata vicino, a onor del vero, ma la competizione è folta e agguerrita e sulla scena sono sempre comparse delle avversarie in grado di issarsi per un po’ di tempo sulla vetta di questa ipotetica classifica. Oggi con l’uscita dell’Audi RS3 Performance Edition non ci sono dubbi, è proprio la sportiva di Ingolstadt la segmento C più rapida del globo. Peccato che ne verranno realizzati solo 300 esemplari.

Tocchi distintivi

Per contraddistinguersi questa versione ha scelto dei tocchi distintivi, decisamente personali. Dunque la RS3 Performance ha una serie di dettagli neri, a cominciare dal diffusore e dai badge collocati su griglia e portellone. Di serie, inoltre, ci sono i fari LED matrix che creano una dettagliata animazione quando si apre e si chiude la vettura con la chiave, mentre quando si aprono le portiere viene proiettata sul suolo la scritta “300”. Per ricordarci il numero di esemplari destinati a questo modello.

A completare il pacchetto ci sono degli pneumatici semi slick Pirelli P Zero Trofeo R (245/35 all’anteriore e 265/35 al posteriore) su cerchi da 19” in Matte Palladium Grey. L’impianto frenante è, invece, composto da dischi da 380 mm all’avantreno e da 310 mm al retrotreno con pinze blu. Infine, per la carrozzeria si possono scegliere queste colorazioni: Nogaro Blue, Arrow Gray, Daytona Grey, Sebring Crystal Black e Glacier White Metallic.

Motore affinato

Per raggiungere questi nuovi ed elevati standard prestazionali, è stato necessario affinare il motore 2.5 TFSI a 5 cilindri che adesso sviluppa 7 CV in più per un complessivo di 407 CV e 500 Nm. La coppia è disponibile tra 2.250 e 5.700 giri/min, con un incremento di 100 giri/min rispetto alla versione standard, merito di una pressione del turbo cresciuta di 0,1 bar. Il ruggente propulsore viene abbinato al cambio automatico a doppia frizione S tronic a 7 rapporti che, grazie anche al Launch Control, fa scattare la tedesca di Ingolstadt da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Se si aggiunge il pacchetto RS Plus, la velocità massima arriva alla fatidica soglia dei 300 km/h, in questo modo la RS3 Performance Edition diventa in assoluto la segmento C più veloce del mondo.

Audi RS3 Performance Edition: prezzo

I primi esemplari della nuova Audi saranno in arrivo nei primi mesi del 2023 con un costo di partenza di circa 87.000 euro, dunque quasi 25.000 euro in più rispetto alla RS 3 “base”. Ma l’esclusività e le tante migliorie giustificano il prezzo più alto.