Audi RS Q3: edizione speciale per il decimo anniversario

È tempo di festeggiare il proprio decimo compleanno con un regalo speciale, così per i suoi dieci anni l’Audi RS Q3 si regala un’edizione decimo anniversario. L’allestimento edition 10 years innalza il livello di esclusività, perché ne verranno prodotti solo 555 esemplari, tutti equipaggiati con il motore 5 cilindri da 400 CV. Una scelta ideale per premiare un modello di grande successo.

Caratteristiche specifiche

La nuova vettura di Ingolstadt si caratterizza per alcune caratteristiche specifiche, per dei dettagli dedicati che la rendono unica. Per quanto riguarda gli esterni abbiamo una colorazione Dew Silver o Chronos Gray, con quest’ultima che è stata pensata appositamente per lei. Unici sono anche i cerchi in lega da 21” neri e l’impianto frenante con dischi in carboceramica da 380 mm e pinze color Anthracite Gray (restano disponibili a pagamento anche quelle rosse o blu).

Un punto verso l’ecologia

Il SUV ad alte prestazioni si distingue anche dei dettagli neri e nero lucido per le cornici dei finestrini, la calandra, lo spoiler e il diffusore. I badge stessi della RS Q3 sono scuri per un abbinamento perfetto col resto degli inserti. All’interno ci sono i nuovi sedili RS con telaio in fibra di carbonio, che sono stati utilizzati per la prima volta su una RS Q3. I sedili sono rivestiti in pelle e tessuto Dinamica realizzato per il 45% con fibre PET riciclate. Un punto in più verso la sensibilità ecologica. L’edition 10 years si caratterizza per le modanature in carbonio sulla plancia, per la scritta “1 of 555” proiettata sul display da 10,1” dell’infotainment MMI e per un diamante rosso disegnato sull’asfalto quando le portiere si aprono.

Audi RS Q3: motore da 400 CV

Sotto al cofano pulsa ancora forte il 2.5 TFSI che eroga 400 CV, garantendo uno scatto 0-100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h (280 km/h scegliendo determinati pacchetti a pagamento). La trazione integrale quattro è abbinata al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti S tronic. Come optional è presente l’impianto di scarico RS per alzare ancora di più la prestanza del sound di questa vettura. Le consegne dei primi esemplari arriveranno in Italia nel secondo semestre del 2023.