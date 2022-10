Mercedes-Benz EQE SUV: arriva nel 2023

La nuova Mercedes-Benz EQE SUV si distingue dalla berlina per tanti aspetti, e arriverà in strada nella primavera del 2023.

Mercedes-Benz EQE SUV questo è il nome del nuovo Sport Utility Vehicle totalmente elettrico, che ha il compito di traghettare molti degli affezionati clienti della Stella di Stoccarda verso il mondo delle zero emissioni. Per riuscirci utilizza delle carte già conosciute dagli utenti del Brand teutonico, come il comfort, il lusso e la tecnologia che sono dei veri e propri capisaldi, aggiungendo alla lista una carrozzeria da SUV molto attraente e moderna. Questo modello si sommerà alla famiglia EQ nella primavera 2023. A dicembre, invece, verranno pubblicati i listini ufficiali con prezzi e allestimenti.

Si distingue dalla berlina

Rispetto alla berlina EQE, il SUV di Mercedes si distingue e ha una personalità forte e indipendente. Prima di tutto è molto più compatto della versione a tre volumi, con un passo più corto di ben 9 cm che si traduce in un interasse di 3,03 metri e in una lunghezza di 4,86 metri. In termini pratici questo si traduce in più spazio per i suoi occupanti, dunque maggiore comfort complessivo. Un altro punto a suo favore è la capacità del bagagliaio che è passata dai 430 litri della berlina ai 520 litri, che possono crescere fino a 1.675 litri abbattendo le sedute posteriori in modalità 40:20:40.

Design moderno

Esteticamente la EQE SUV si contraddistingue per delle linee morbide, come se fossero disegnate dal vento. La realtà non è molto diversa, perché questo design nasce per massimizzare la penetrazione dell’aria e per allinearsi al family feeling dei modelli EQ. Degli elementi caratterizzanti sono la griglia Black Panel e i cerchi in lega da 19 a 22”. Il profilo dinamico viene accentuato dalle protezioni per la carrozzeria e dallo spoiler nero, poi all’altezza delle ruote anteriori sono montate delle alette per diminuire l’attrito con l’aria, mentre alcuni piccoli deflettori conferiscono più stabilità della vettura.

Mercedes-Benz EQE SUV: tecnologia a bordo

Non manca la modernità vera a propria, così a bordo c’è l’MBUX Hyperscreen. L’ambiente è poi impreziosito da tre schermi OLED che si collocano lungo i 141 cm della plancia. Il display del conducente è da 12,3”, quello centrale da 17,7” e quello del passeggero anteriore da 12,3”. L’infotainment è provvisto di capacità di apprendimento e integra tanti servizi di intrattenimento, tra cui quelli di ZYNC che consentono al passeggero di osservare dei contenuti in streaming. Ancora presente l’assistenza vocale Hey Mercedes che “dialoga” col conducente. Di grande livello è anche il sistema di navigazione con Electric Intelligence, che permette di pianificare il percorso più rapido e comodo pensando anche alle soste per la ricarica reagendo in modo fluido al traffico o alla variazione dello stile di guida.

Mercedes-Benz EQE SUV: guida e motori

Su questo SUV si possono scegliere tre livelli di decelerazione (D+, D, D-) e la funzione “Sailing” con le levette sul volante per gestire il recupero dell’energia in frenata. A supporto ci sono anche quattro modalità di guida (Eco, Comfort, Sport e Individual), mentre le sole versioni a trazione integrale hanno il programma aggiuntivo Offroad. Al momento del lancio ci sono tre motorizzazioni, oltre alla versione AMG: 350+, 350 4Matic e 500 4Matic. La prima di queste adopera il motore posteriore da 292 CV e 565 Nm di coppia, mentre la seconda e la terza hanno anche l’unità collocata all’anteriore e dunque la trazione integrale. La 350 4Matic ha 292 CV, ma ha una coppia di 765 Nm, mentre la 500 4Matic scarica a terra 408 CV e 858 Nm.

Versione AMG

Abbiamo detto che all’elenco va aggiunta anche la AMG EQE 53 4Matic+ Dynamic Plus SUV, che arriva fino a 687 CV e 1.000 Nm di coppia. Questi numeri le permettono di viaggiare fino a 240 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. L’autonomia è intorno ai 375-470 km.