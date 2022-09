Toyota Yaris Cross GR Sport 2023: prezzo, caratteristiche, motore

Anche la Toyota Yaris Cross, come è avvenuto per la sorella a baricentro basso, aggiunge la versione GR Sport alla sua gamma. Un modello con caratterizzazione sportiva che strizza l’occhio agli automobilisti dallo spirito dinamico.

Toyota Yaris Cross GR Sport: prezzo a partire da 28.400 euro

Disponibile esclusivamente in configurazione 2WD, la Toyota Yaris Cross GR Sport, ha un prezzo di 32.900 euro. Ma l’offerta lancio, comprensiva di Hybrid Bonus pari a 4.500 euro, in caso di finanziamento Toyota Easy e permuta o rottamazione, lo abbassa a 28.400 euro. Nello specifico, l’offerta finanziaria Toyota Easy prevede invece un anticipo di 6.070 euro e 48 rate da 239 euro. Gli ordini sono ufficialmente aperti, mentre le prime consegne sono previste nel mese di novembre.

Dotazione ricca per la Toyota Yaris Cross GR Sport

La Toyota Yaris Cross GR Sport può contare su una dotazione di serie piuttosto corposa. Infatti, è equipaggiata con il climatizzatore bi-zona, i sedili anteriori riscaldati ed vetri posteriori privacy. Il tutto viene impreziosito dalla presenza del pacchetto di sicurezza attiva e assistenza alla guida avanzata Toyota T-Mate.

Più dinamismo con i particolari sportivi

Sul piano estetico, la nuova Toyota Yaris Cross GR Sport offre nuovi cerchi in lega a 10 razze da 18 pollici con finitura lavorata gloss, un nuovo diffusore posteriore e una griglia anteriore piano black con un un’esclusiva trama “hot stamp” e badging GR. Inoltre, arriva la livrea Dynamic Grey, disponibile solo in finitura bi-tone con tetto e montanti neri a contrasto, offerta insieme alle varianti Emotional Red e Pearl White.

Dettagli mirati anche per gli interni

L’interno della Toyota Yaris Cross GR Sport vede protagonisti i sedili in Ultrasuede traforato con fianchetti in pelle e cuciture rosse. Queste vengono riproposte anche sul volante e sulla leva del cambio. L’abitacolo viene impreziosito dal logo GR presente sui poggiatesta anteriori, sul pulsante di avviamento, sul display multi-informazioni e sul volante. Inoltre, nelle portiere e nel cruscotto segnaliamo la presenza di inserti specifici con finitura gun metal grey.

Assetto più rigido per essere più precisa in curva

La Yaris Cross GR Sport guadagna sospensioni con una messa a punto improntata al dinamismo per incrementarne il feeling di guida. Ne deriva un rollio ridotto, rispetto alla versione standard, teso a favorire la tenuta in curva. Nel frattempo, la vettura in questione conserva i consueti livelli di qualità e praticità. Quindi coniuga la visuale alta, tipica dei SUV, con un comportamento simile a quello di un’auto tradizionale. Inoltre, il sedile posteriore è ribaltabile con frazionamento 40:20:40, mentre il piano di carico modulare consente di estendere la capacità del bagagliaio da 397 litri fino a 1.097 litri. Le dimensioni compatte, infine, la rendono agile in città senza rinunciare allo spazio interno per i viaggi.

Ibrida per tradizione

Anche questa variante della Yaris Cross è proposta con la power unit ibrida Toyota che vede il tre cilindri 1.5 protagonista nel comparto termico. Si tratta di un’unità con elevato rapporto di compressione (14:1) , e dotata di controlli di temperatura e pressione che l’aiutano a raggiungere un’efficienza termica da primato, pari al 40%.