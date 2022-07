Toyota Compact Cruiser: concept di pick-up elettrico

Toyota non dà conferme sulla possibilità del lancio effettivo di un veicolo che ha destato una certa curiosità, un concept che è piaciuto per la sua linea e per le dimensioni compatte. Stiamo parlando del Toyota Compact Cruiser che potrebbe essere un Land Cruiser in miniatura basato sull’architettura eTNGA di Toyota che sarà usato in altri numerosi modelli di produzione.

Un look travolgente

Il SUV dovrebbe essere di una lunghezza di circa 4,5 m, con una carrozzeria a cabina singola, che frutterebbe un bel po’ di spazio di carico per tutti coloro che intendono sfruttarla al pieno delle sue possibilità. I cerchi in stile retrò di colore bianco sono in contrasto con i parafanghi e i paraurti, che a loro volta non sono verniciati e simili a quelli dell’FJ Cruiser. I designer Toyota hanno optato per un look bicolore, per avere un modello più eccentrico.

Grande versatilità

La versione pickup – esclusiva dei designer di Carscoop – potrebbe mantenere i fanali posteriori a LED in stile Jeep Wrangler e la piastra paramotore di alluminio. Il portellone bicolore potrebbe fungere da area giorno per i campeggiatori o da banco da lavoro con prese di corrente per qualsiasi tipo di attrezzatura, simile a quanto accade nella configurazione del Ford F-150 Lightning. Per gli avventurosi che hanno bisogno di trasportare più bagagli, c’è un portapacchi personalizzato.

Toyota Compact Cruiser: il motore elettrico

La Toyota Compact Cruiser adotta un doppio motore bZ4X con 218 CV e 336 Nm di coppia, che si destreggia proprio bene per essere un veicolo EV, soprattutto da quando è combinato sistema elettrico AWD con X-mode e Grip Control, derivato da quello di Subaru. Per il momento Toyota ha le intenzioni di lanciare un piccolo SUV da collocare più in basso del RAV4, mentre per quanto riguarda un’ipotetica variante pick-up, questa resta un mero concentrato di fantasia.