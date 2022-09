GAC Aion Hyper SSR: hypercar dalla Cina

Il gruppo cinese GAC (Guangzhou Automobile Group Motor) si sta espandendo e sta allargando i propri orizzonti. In questa ottica ha presentato il suo nuovo Brand premium Aion Hyper, specializzato in supercar elettriche. Per questa nuova storia si parte con il botto, così nasce la GAC Aion Hyper SSR, hypercar a batteria dall’immane potenza: 1241 CV. La Tesla Roadster, ancor prima di vedere la luce, ha una rivale accreditata proveniente direttamente dalla Cina.

Investimenti importanti

GAC con il nuovo Marchio Aion Hyper ha stretto una collaborazione con il China National Space Administration e ha fondato una struttura di ricerca chiamata Hyper Scientific Research Laboratory. Il target finale è quello di effettuare degli importanti miglioramenti nei settori dell’aerodinamica, dei materiali innovativi e dell’intelligenza artificiale. La GAC ha da poco dichiarato la creazione di filiali per la produzione di unità elettriche e batterie, in modo da aumentare le sue conoscenze in questo campo.

Schema a due motori

La Aion Hyper SSR sfrutta una batteria a 900 volt che dà ossigeno a due motori, uno posto sull’asse anteriore e l’altro su quello posteriore. La vettura è ricoperta di fibra di carbonio in molteplici sezioni, così da avere un peso complessivo sulla bilancia contenuto. Gli interni si caratterizzano per un display da 14,6 pollici e un quadro strumenti da 8,8 pollici.

GAC Aion Hyper SSR: prestazioni

Esistono due versioni di questa hypercar a batteria. La prima, quella standard, offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h che viene registrata in appena 2,3 secondi e sarà offerta a un costo di prevendita di poco inferiore a 1,3 milioni di yuan (circa 190.000 euro). La seconda, chiamata Ultimate, ha un prezzo appena inferiore ai 1,7 milioni di yuan (circa 240.000 euro) ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 1,9 secondi. Questa gamma di prezzo sarebbe in linea con quanto offerto dagli americani di Tesla con la fantomatica Roadster.