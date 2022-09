Audi A4: allestimenti più completi per la best-seller dei Quattro Anelli

L’Audi A4 aumenta la sua offerta e rafforza i suoi allestimenti per dare ancora più vigore commerciale alla propria best-seller. Non a casa parliamo di best-seller, perché nei primi otto mesi del 2022 la A4 Avant ha consolidato il primato in Italia, costante dal 2017 ad oggi, nel segmento delle station wagon D premium, ma ha anche ottenuto il titolo di auto più venduta tra le famigliari, facendo meglio persino dei modelli generalisti.

Audi Virtual Cockpit Plus di serie

Le versioni Business, il secondo livello di allestimenti, di Audi A4 possono adesso hanno di serie: cerchi in lega da 17 pollici e l’Audi virtual cockpit plus integralmente digitale. Si tratta di una strumentazione che consente al conducente di scegliere fra tre visualizzazioni, dunque il guidatore gestisce le opzioni sul display full HD da 12,3 pollici e 1.920 x 720 pixel grazie ai comandi del volante multifunzione.

Top di gamma più ricco

Il top di gamma come Business Advanced ed S line edition, ampliano la loro disponibilità di optional. Il Pacchetto Evolution amplia la dotazione di serie, grazie a: pacchetto luci con illuminazione a LED interna, il portellone ad apertura e chiusura elettrica, riservato ad Audi A4 Avant, e i gruppi ottici anteriori e posteriori con tecnologia full LED.

Audi A4: valore residuo

L’ampliamento del primo equipaggiamento della gamma Audi A4 ha dei risvolti positivi sul valore residuo, così come sulle formule finanziarie Audi Value e Audi Value noleggio. I clienti della Casa di Ingolstadt beneficiano della sicurezza del proprio investimento, della trasparenza nelle spese di gestione e della flessibilità nelle condizioni, caratteristiche distintive delle formule Audi. Audi Value è lo strumento che garantisce il valore a termine della propria Audi. La formula prevede un anticipo e il finanziamento, grazie al valore futuro garantito Audi, solo di una parte del costo della vettura, consentendo così di contenere l’ammontare delle rate. Alla fine del periodo contrattuale è possibile scegliere se sostituire l’auto, riscattarla o restituirla.