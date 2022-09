MINI Multitone: la nuova edizione speciale

L’anno scorso MINI aveva presentato a tutti il nuovo tetto MINI Multitone, contraddistinto da tre colorazioni differenti. Quest’anno il brand britannico ha deciso di rendere la posta ancora più interessante, lanciando un’edizione speciale Multitone Edition disponibile per le Mini 3 e 5 porte, oltre che per la Clubman. Oltre alla particolarità del tetto, ci sono anche tante altre personalizzazioni che rendono ancora più unica questa vettura.

La particolarità del tetto

Il tetto Multitone è caratterizzato da una sfumatura di Aspen White nella parte anteriore e di Jet Black in quella posteriore, senza dimenticare la tonalità Melting Silver II al centro. La Casa dichiara che questa tinta è stata realizzata tramite un processo innovativo che prevede l’applicazione della vernice Spray Tech uno strato dopo l’altro. Questa edizione speciale, poi, si riconosce anche per il simbolo dell’arcobaleno presente sui coprimozzi dei cerchi da 17” o 18” e sul montante centrale. Il nome stesso dell’allestimento è inciso sui battitacco in metallo, mentre nell’abitacolo le personalizzazioni proseguono con l’arcobaleno che attraversa tutta la plancia e un badge specifico nella razza inferiore del volante. Infine, anche la chiave è stata personalizzata con un disegno in 3D che riprende le linee del tetto.

Motori e colorazioni specifiche

La Multitone Edition prevede come tinte per la carrozzeria, la Sage Green nelle MINI 3 e 5 porte, e la Indian Summer Red per la Clubman. Questo è l’unico modo con cui si possono ordinare queste vetture. Per quanto riguarda le motorizzazioni, il listino della 3 porte prevede le versioni a benzina One da 75 e 102 CV, Cooper da 136 CV e Cooper S da 178 CV, oltre all’elettrica Cooper SE da 184 CV. La 5 porte si può acquistare solo a benzina nelle varianti One da 75 e 102 CV, Cooper da 136 CV e Cooper S da 178 CV. Infine, la gamma della Clubman ha a disposizione: One da 102 CV, Cooper da 136 CV e Cooper S da 178 CV, oltre alle diesel One D da 116 CV, Cooper D da 150 CV e Cooper SD da 190 CV (quest’ultima anche con trazione integrale).

MINI Multitone: prezzi

L’allestimento Multitone Edition non è declinabile nelle versioni JCW della 3 porte e della Clubman. Per quanto riguarda i prezzi e le disponibilità delle MINI per l’Italia, questi devono ancora essere annunciati in via ufficiale.