Mini: tutte le novità in arrivo

La Mini ha in serbo tante novità tra il 2022 ed il 2023. Ecco tutti i modelli in arrivo.

La Mini è pronta a rinnovare la sua gamma con diverse novità che saranno presentate a partire dal 2022. In particolare, dovrebbero arrivare 3 modelli, tra cui una citycar che è in linea con il modello originale per declinazione d’utilizzo. Non mancheranno il classico ed intramontabile modello a 3 porte, e la Countryman, il SUV di successo del brand inglese totalmente rinnovato.

Le novità Mini iniziano con la Countryman nel 2022

Il 2022 vedrà il battesimo della terza generazione della Mini Countryman. Il SUV del marchio britannico si sta imponendo da tempo sul mercato, ma come ogni prodotto, ha bisogno di essere aggiornato. Così, nel corso dell’anno, vedremo la nuova Countryman che dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, sfruttare le sinergie con la nuova BMW X1. Infatti, è prevista una variante totalmente elettrica, ormai indispensabile. Mentre dovrebbe essere confermata la versione ibrida alla spina. In ogni caso, l’elettrificazione sarà il filo conduttore della nuova gamma. Non mancheranno le varianti sportive identificate dalla sigla Cooper S.

Una citycar elettrica per richiamare il modello originale

Il 2022 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto della versione definitiva del concept Rocketman del 2019. Quest’ultimo era stato svelato in configurazione 3+1, ma non è chiaro se anche la futura citycar Mini sarà proposta con la stessa disposizione interna. L’auto, più vicina al concetto originale della prima Mini, sarà elettrica. Quindi perfetta per la città, ed avrà una carrozzeria a tre porte. Una concorrente per la Smart, che porta il premium anche nel traffico urbano.

La 3 porte per confermare la tradizione

Ovviamente, dici Mini e non puoi non aspettarti l’evoluzione della 3 porte. Il nuovo modello gira camuffato da tempo, tanto da essere stato immortalato in diverse occasioni. Il design vede cambiare fari e paraurti, mentre le proporzioni rimangono le stesse del modello che conosciamo. Avrà anche una variante elettrica, ma rispetto alla SE attuale verrà realizzata su una base apposita. Un po’ come accade con la Fiat 500e. I rumors vorrebbero il debutto per il 2023, ma potrebbe anche arrivare nel 2022 dando man forte alla nuova Countryman, per rinnovare in maniera netta tutta la gamma.