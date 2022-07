Seat Tarraco Xperience: prezzo da 39.400 euro

Arriva in Italia un nuovo allestimento Xperience per la Seat Tarraco, il SUV di maggiore dimensioni della Casa iberica. Non è una novità assoluta per i listini del Brand del Gruppo Volkswagen, perché questo pacchetto lo abbiamo già incontrato sulle sorelle minori Ateca e Arona. L’ammiraglia a ruote alte di Seat garantisce in questo modo una versione con finiture ed accessori di primissimo livello, che va a sostituire nelle vendite l’attuale Xcellence. La vettura viene proposta a partire da 39.400 euro.

Finiture caratteristiche

Questa versione Xperience della Tarraco è facilmente riconoscibile per la mascherina cromata e per le barre sul tetto, tutto molto caratteristico. In allestimento ci sono di serie, anche i cerchi da 20″, i rivestimenti interni di microfibra Dinamica in tinta grigio/verde con inserti di similpelle, le cuciture Dark Silver sul bracciolo e il battitacco personalizzato. La dotazione di accessori è molto simile a quella proposta in precedenza sulla Xcellence.

Le motorizzazioni

Le motorizzazioni per la Seat Tarraco Xperience sono tutte quelle possibili, ad eccezione di quella ibrida plug-in, quindi abbiamo: il 1.5 TSI da 150 CV, il 2.0 TSI da 190 o 245 CV, il 2.0 TDI da 150 o 200 CV. Tutte unità spinte a benzina o a gasolio, che sono in grado di assicurare prestazioni e consumi molto interessanti, in attesa che poi successivamente possa essere aggiunta anche una variante elettrificata.

Seat Tarraco: listino prezzi

La Seat Tarraco è l’ammiraglia SUV di Seat, rappresenta l’apice della produzione del Brand spagnolo, di conseguenza ha dei prezzi di fascia medio-alta. La forbice del listino parte dai 39.400 euro della versione 1.5 TSI da 150 CV, fino ad arrivare ai quasi 50.000 della 2.0 TDI 4Drive da 200 CV con cambio automatico DSG. Di seguito i prezzi forniti più nel dettaglio: