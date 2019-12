Seat Tarraco: per il SUV alto di gamma debutta il 1.5 TSI Dsg

Novità di configurazione per lo “Sport Utility-full size” di Martorell: ecco il turbo benzina di ultima generazione. Prezzi da 32.800 euro.

Impegnata, come altri “big player”, nello sviluppo del proprio riposizionamento sul mercato attraverso una strategia che punta i propri riflettori sull’ampliamento delle proposte “Sport Utility” (segmento da tempo “centrale” nei paesi europei), Seat dettaglia in queste ore le caratteristiche, le dotazioni ed i prezzi di Tarraco 1.5 TSI 150 CV Dsg, ovvero la nuova variante del SUV full-size (con il quale il marchio catalano, da tempo al centro di un ottimo successo commerciale, ha esordito nella fascia dei modelli a ruote alte e di livello superiore per dimensioni) equipaggiata con l’aggiornato 1.5 turbo benzina ad iniezione diretta e con il cambio automatico sette rapporti con comando a doppia frizione. L’annuncio corrisponde, di fatto, al “disco verde” alla fase operativa di ingresso sul mercato, in attesa di un ulteriore accrescimento dei modelli che verranno proposti nei prossimi mesi: all’inizio del 2020 la lineup Seat Tarraco verrà contrassegnata dal debutto dell’allestimento “FR” (ovvero la sigla, ben conosciuta dagli appassionati, con cui Seat identifica la produzione di immagine più sportiva) e, nella seconda metà dell’anno, il lancio della attesissima variante ad alimentazione ibrida plug-in.

I dettagli di propulsione, consumi ed emissioni

L’adozione della unità motrice 1.5 TSI Evo di origine Volkswagen (fa parte, fra gli altri, della lineup di VW Golf 8) con tecnologia “on demand” di disattivazione cilindri nelle fasi di marcia a basso carico, si abbina alla trazione anteriore ed alla trasmissione Dsg sette rapporti. La potenza massima è di 150 CV fra 5.000 e 6.000 giri/min, per una forza motrice da 250 Nm di coppia massima disponibili fra 1.500 e 3.500 giri/min, Dati alla mano, comunica Seat, i valori prestazionali dichiarati per Seat Tarraco 1.5 TSI Dsg annunciano una velocità massima di 198 km/h, un tempo di 9”5 per l’accelerazione da 0 a 100 km/h e, in termini di consumi ed emissioni (determinati in ossequio al nuovo ciclo Wltp), 7,1-8 litri di benzina per 100 km e 160-181 g/km di CO2: valori che spuntano ulteriormente le performance dinamiche del nuovo SUV-full size di Martorell riguardo

Tre linee di allestimento:le versioni e i prezzi

Dal punto di vista della lineup, Seat Tarraco 1.5 TSI 150 CV Dsg viene declinata nelle tre consuete configurazioni “Style”, “Business” ed “Xcellence”, e nelle varianti di abitacolo a cinque posti ed a sette posti. Già in listino, la nuova versione 1.5 TSI Dsg di Seat Tarraco è in vendita a partire da 32.800 (importo “chiavi in mano”) per la versione “Style” di accesso alla gamma. Salendo di livello, i prezzi partono da, rispettivamente, 34.500 euro (“Business”) e 37.200 euro (“Xcellence”).

Queste le dotazioni principali

Nell’allestimento “Style”, Seat Tarraco 1.5 TSI Dsg offre, di serie, cerchi in lega da 17”, finitura in nero per barre portatutto longitudinali, codolini passaruota e cornici della finestratura laterale; maniglie porta esterne e gusci degli specchi retrovisori (con elementi a chiusura be riscaldamento elettrici) in tinta carrozzeria; volante multifunzione (rivestito in pelle) con levette cambio Dsg; sistema “Kessy Go” di ingresso a bordo ed avviamento senza chiave; sedili (rivestiti in tessuto Comfort) con regolazione lombare per quelli anteriori; illuminazione abitacolo a Led; braccioli centrali (quello anteriore provvisto di bocchette di aerazione verso la zona posteriore); vano bagagli con doppio fondo; specchio retrovisore interno fotocromatico; sistema di riconoscimento stanchezza conducente e sensori di parcheggio posteriori.

