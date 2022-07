Mercedes-AMG EQE: fascino e sportività a zero emissioni

Mercedes-AMG è sinonimo di prestazioni, potenza ed emozioni. Recentemente questa filosofia costruttiva è stata trapiantata anche sui veicoli elettrici e a zero emissioni. Ai più distratti potrebbe sembrare un ossimoro tutto ciò, ma Affalterbach non rinuncia al suo credo e aggiunge al proprio listino la Mercedes-AMG EQE, una berlina che promette grandi sensazioni al volante, con una dinamica fuori dal comune. La Casa di Stoccarda ne offre due versioni: la AMG-EQE 43 4Matic e la AMG-EQE 53 4Matic+.

Due versioni potenti

Entrambi i nuovi modelli Mercedes-AMG EQE offrono un concetto di guida orientato alle prestazioni con due motori elettrici. La potente trasmissione elettrica (eATS), con un motore su ciascuno degli assi, offre anche la trazione integrale completamente variabile, che trasmette in modo ottimale la potenza motrice all’asfalto in tutte le condizioni di guida.

La gamma di potenza va da 476 CV nell’EQE 43 4MATIC a 687 CV nell’EQE 53 4MATIC+ con pacchetto AMG Dynamic Plus opzionale e funzione boost. La coppia massima invece va dagli 858 ai 1000 Nm. Per quanto riguarda la velocità massima, la versione meno potente si ferma a 210 km/h, l’altra si spinge fino a 220 km/h e a 240 con il pacchetto Dynamic Plus.

Un sound artificiale

Il suono è sempre stato una parte importante dell’esperienza di guida caratteristica di AMG, e lo è anche per i veicoli AMG Performance completamente elettrici. Il sistema audio crea un’esperienza sonora unica con l’aiuto di altoparlanti speciali, attuatore dei bassi e un generatore di suoni. Ci sono i programmi “Authentic” e “Performance” opzionali (solo EQE 53 con pacchetto AMG DYNAMIC PLUS) che permettono di avere questa cornice.

Entrambi sono disponibili in tre varianti ciascuno: “Balance”, “Sport” e “Power”. La tonalità e l’intensità di questa esclusiva AMG SOUND EXPERIENCE sono sintonizzate sullo stato di guida attuale, sul programma di guida selezionato o sui desideri del guidatore, sia all’interno che all’esterno.

Mercedes-AMG EQE: i prezzi

Entrambe le versioni sono dotate di batteria a 90,6 kWh, che a livello di autonomia si dovrebbero tradurre in qualcosa in meno del modello “base”. Su EQE 53 4Matic+ abbiamo poi cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici 5 doppie razze, sospensioni pneumatiche AMG Ride Control+ con smorzamento adattivo regolabile e asse posteriore sterzante attivo, proiettori Digital Light con firma luminosa AMG, sedili sportivi in ecopelle con cuciture a contrasto rosse. La EQE 43 4Matic parte da circa 103.827,50 euro; mentre la EQE 53 4MATIC+ ha un costo iniziale di 109.777,50 euro