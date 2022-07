Lexus ES: tutte le novità del MY 2023

La Lexus ES non lascia, ma raddoppia. La lussuosa berlina giapponese, lanciata nel 2018 e oggetto di restyling nel 2021, adesso propone un’altra serie di novità che verranno introdotte nel MY 2023. Il primo elemento che ha subito un aggiornamento è il sistema di infotainment, adesso più veloce, intuitivo e dotato di funzionalità maggiori. Per tutti gli utenti che adoperano Apple CarPlay e Android Auto, ora è possibile connettersi al veicolo anche senza il cavetto.

Navigazione su cloud

La navigazione su cloud permette di accedere a informazioni in tempo reale su strade e traffico, e di avere informazioni sui prezzi del carburante e sui parcheggi vicini al punto in cui ci si trova. Su questa berlina versione 2023 debutta l’assistente vocale “Hey Lexus” che si interfaccia coi comandi vocali per migliorare la gestione delle telefonate, l’uso dei comandi audio, del clima e la ricerca su internet. Il sistema è particolarmente intelligente e riconosce ben 19 lingue europee diverse ed è in grado di capire e rispondere a comandi vocali come “ho freddo”, per alzare la temperatura all’interno dell’abitacolo. Queste nuove funzionalità sono utili per servizi come l’e-Care, che può fornire consigli ai guidatori nel caso di un guasto tecnico, diagnosticando i dati del veicolo.

Lexus ES: una nuova console

Nella nuova versione cambia il volto anche della console centrale, adesso ridisegnata per ospitare due portabicchieri e il caricabatterie wireless, che è stato collocato all’esterno della console per facilitarne l’accesso. Per rendere la vettura ancora più pratica e tecnologica, sono state aggiunte una porta USB-A per la riproduzione di sorgenti audio ad alta definizione e una porta USB-C per la ricarica dei dispositivi.

Nuovo allestimento esclusivo

Sulla berlina di Lexus è stato aggiunto un nuovo allestimento Design comprensivo di: cerchi in lega neri di 19 pollici, griglia FSPORT dedicata, badge specifico su ciascun passaruota anteriore e 10 colori da scegliere per gli esterni e due per l’abitacolo. Nessun cambiamento a livello motoristico, infatti la berlina giapponese verrà venduta solamente in versione ibrida, con un 4 cilindri 2.5 a benzina combinato con un’unità elettrica dalla potenza di sistema di 218 CV, scaricati a terra dalle ruote anteriori. Consegne previste nell’ottobre 2022.