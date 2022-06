Lexus RX 2022: la quinta generazione è tutta nuova

La Lexus RX è una vettura di successo, 3,5 milioni di unità vendute nel mondo dal 1998, e la nuova generazione è parte integrante della strategia commerciale a medio termine del Brand Premium giapponese.

Lexus RX: il design gira intorno al concetto di clessidra

Basta osservare il frontale della nuova Lexus RX per ritrovare il concetto di clessidra. Con la nuova generazione però i fari sono diventati più sottili, e la carreggiata anteriore è stata incrementata di 15 mm. La vista laterale è più felina con il passo cresciuto di 60 mm ed il tetto ribassato di 10 mm. La tradizione è riproposta anche attraverso il montante posteriore nero, il quale le regala un aspetto da SUV-coupé.

Anche dietro spicca un importante allargamento della carreggiata, in questo caso di 50 mm, e la firma luminosa a LED le conferisce ulteriore personalità, mentre il nuovo badge offre uno stile più pulito all’insieme. Completano il quadro i nuovi cerchi da 21 pollici.

La Lexus RX ha un abitacolo più accogliente e moderno

L’abitacolo offre 10 mm in più tra i sedili anteriori e posteriori, un bagagliaio più basso di 30 mm e con un piano di carico più ampio di 50 mm. Minimalista, per offrire al guidatore un controllo totale, la Lexus RX vanta sedute anteriori riscaldate e ventilate con forma concava ai lati per il massimo del supporto, e consente di scegliere tra materiali che escludono le pelle animali per la clientela dall’animo ecologico e vegano. Con 64 colori e 14 temi, le luci ambientali consentono agli occupanti di trovare l’atmosfera giusta.

Inoltre, il nuovo sistema multimediale lavora attraverso uno schermo touch da 14 pollici o mediante i comandi vocali, che si attivano attraverso la frase: “hey Lexus”. Come le interfacce più evolute, presenta aggiornamenti over the air, ed ha una connettività sempre attiva per ricevere informazioni sul traffico in tempo reale attraverso il sistema di navigazione integrato. La connessione con gli smartphone Apple ed Android avviene in wireless, mentre la ricarica ad induzione è più rapida del 50%.

Motori hybrid e plug-in hybrid

Per la prima volta la Lexus RX offre nella sua gamma una power-unit plug-in hybrid. Questa vanta una potenza di sistema di 306 CV e la componente elettrica è alimentata da una batteria agli ioni di litio di 18,1 kWh. La parte termica è affidata ad un motore 2,5 a quattro cilindri, mentre un secondo motore elettrico al posteriore le consente di avere la trazione integrale. In modalità elettrica promette un’autonomia di 65 km fino a 135 km/h.

Al vertice delle motorizzazioni della RX troviamo il 2.4 turbo ibrido da ben 371 CV accoppiato ad un cambio automatico a 6 marce. Grazie al sistema DIRECT4, che bilancia continuamente la coppia tra i due assi, offre una tenuta di strada di altissimo livello. La power-unit d’accesso, invece, è una full-hybrid con il motore termico da 2,5 litri, che eroga una potenza di sistema di 245 CV e si pone come alternativa alle unità diesel delle concorrenti. Per il mercato orientale inoltre, la Lexus RX offre anche un motore 2.4 a benzina sovralimentato da 279 CV accoppiato ad un cambio automatico ad 8 rapporti.

Ancora più sicura

La sicurezza della Lexus RX è massima con gli ADAS di ultima generazione implementati nella velocità d’intervento e nella capacità di riconoscere mezzi differenti, come auto e bici, e varie situazioni di pericolo. Ma con un pacchetto aggiuntivo è possibile avere il Lane Change Assistance, che supporta lo sterzo per il cambio di corsia nei viaggi autostradali, ed il Front Cross-Traffic Alert, mediante il quale l’auto avvisa il guidatore del traffico in avvicinamento da entrambe i lati.

Inoltre, con la funzione Safe Exit Assist, il Blind Spot Monitor evita che si possano aprire le portiere in caso di automobili o ciclisti in avvicinamento dal retro. Infine, la nuova piattaforma presenta una nuova sospensione posteriore mutilink che migliora la tenuta laterale, e garantisce una riduzione di peso di 90 kg, oltre ad un baricentro più basso di 15 mm, per una maggiore precisione di guida.