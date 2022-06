MG4 Electric: la nuova elettrica da 450 km di autonomia

MG Motor allarga la gamma dei suoi veicoli e introduce nel mercato europeo la MG4 Electric. Quest’ultima ha una parentela stretta con la MG Mulan che è stata recentemente lanciata nel mercato cinese e dalla quale differisce per pochissimi aspetti. Lo sbarco effettivo nel Vecchio Continente è stato programmato per il quarto trimestre del 2022.

Una piattaforma intelligente

La MG4 Electric è stata sviluppata sulla piattaforma MSP (Modular Scalable Platform) sviluppata da SAIC Motor. Grazie alle sue dimensioni non eccessive, possiamo parlare di una hatchback a cinque porte che garantisce una distribuzione dei pesi di 50:50. Grazie alla piattaforma studiata appositamente per le auto elettriche, la nuova MG4 Electric offre un ampio spazio all’interno dell’abitacolo.

La piattaforma in questione è capace di essere utilizzata con le tecnologie che MG proporrà in futuro. È già predisposta per supportare l’architettura a 800 V e i futuri sistemi di sostituzione delle batterie BaaS (Battery as a Service). La sua struttura consente al veicolo di ricevere aggiornamenti over-the-air (OTA) per tutto il loro ciclo di vita, inoltre la piattaforma è dotata di Pixel Point Cloud Comprehensive Environment Mapping (PP CEM), utile per le soluzioni avanzate di guida autonoma.

MG4 Electric: batteria One Pack

La MG4 Electric è provvista di una batteria “ONE PACK”, il che significa che le celle sono disposte orizzontalmente. Questo ha fatto in modo che si desse forma a un pacco batteria compatto, di soli 110 mm di altezza. Secondo MG, la batteria offre tre importanti vantaggi: altissima integrazione, lunghissima durata e sicurezza grazie al “zero thermal runaway”.

Autonomia e prestazioni

La MG4 Electric viene offerta con batterie da 51 kWh e da 64 kWh in abbinamento ad un motore elettrico da 125 kW e 150 kW. L’autonomia giunge, rispettivamente, a 350 km e 450 km secondo il ciclo WLTP. A livello di performance, MG sostiene che l’accelerazione da 0 a 100 km/h si realizzi in meno di 8 secondi, mentre la velocità massima è di 160 km/h. La trazione è posteriore, ma in futuro potrebbe arrivare un sistema a trazione integrale.