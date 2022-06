Mercedes Icon Collection: due nuovi modelli in vendita solo online

La tendenza generalizzata, specialmente nel campo del lusso, è quella di ordinare la propria vettura online seguendo un percorso di personalizzazione e di caratterizzazione che rende l’auto desiderata un oggetto unico. Dopo il successo della Mercedes-Benz Classe E Coupé 300d Icon Collection, la Stella di Stoccarda amplia la propria Icon Collection, la gamma di veicoli ordinabili online e visibili nel proprio catalogo dentro a una futuristica capsula, con altri due modelli.

La Classe E All-Terrain diventa Icon

La Icon Collection viene implementata con un modello esclusivo come la Mercedes-Benz Classe E 220d 4MATIC All Terrain, che si caratterizza esternamente per la livrea in argento selenite, i cerchi in lega da 20” AMG e il pacchetto Night. Nell’abitacolo ci sono interni in pelle Nappa beige e plancia in grigio magma con inserti in frassino nero.

Tra gli optional di serie troviamo: il display centrale da 12,3”, i sedili anteriori riscaldabili, il Surround Sound System Burmester con 13 altoparlanti, le Digital Light e il tetto panorama. Una dotazione unica con un vantaggio cliente di 11.936 rispetto alle dotazioni offerte ed un prezzo finale di 72.787 euro.

L’ammiraglia è ancora più iconica

Nel catalogo di Icon Collection ci sarà anche l’ammiraglia di Mercedes-Benz, la S 400d 4MATIC che avrà un corpo vettura in nero ossidiana metallizzato e cerchi da 21”. Nell’abitacolo troviamo un mare di pelle nappa beige e grigio con elementi in legno noce e soprattutto tanta tecnologia: Digital Light e MBUX di ultima generazione con schermo OLED centrale da 12,8”.

Il livello di comfort si fa ancora più grande per chi siede nella parte posteriore, esaltando al massimo il concetto di ‘terzo living’. Le sedute sono riscaldabili e regolabili elettricamente, il clima è regolabile autonomamente attraverso il Thermotronic e si può avere un tablet MBUX e un sistema di ricarica wireless. Scegliendo la S 400d 4MATIC, proposta ad un prezzo di 145.462 euro, il vantaggio cliente si fa ancora più importante e sale a 29.569 euro.

Icon Collection: il pacchetto CompleteCare

Il Mercedes-Benz Store è a tutti gli effetti un ponte digitale che unisce reale e virtuale, che permette un contatto più semplice tra cliente e Concessionaria. Grazie alla collaborazione con la propria Rete Dealer, utile per assicurare un network di coinvolgenti point of experience sul territorio, lo store online offre nuove opportunità di business, offrendo una vetrina privilegiata su tutte le vetture disponibili in pronta consegna.