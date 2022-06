Pagani Huayra Codalunga: ispirata agli anni ’60

Pagani Huayra Codalunga questo è il nome dell’ultima creazione della Casa emiliana, in attesa del prossimo modello di supercar che dovrebbe uscire nel mese di settembre. La Codalunga sembra uscita da una delle epiche gare degli anni ’60, sembra una vettura pronta per lanciare la sfida a Ford e Ferrari per vincere la 24 ore di Le Mans. Non bisogna farsi distrarre da un tocco di estetica vintage, perché questa Pagani è un concentrato di aerodinamica e tecnologia.

Un progetto speciale

L’idea di lanciare sul mercato una Pagani Huayra Codalunga nasce nel 2018, per merito dell’iniziativa di due collezionisti e clienti del marchio. A questo punto l’idea è stata passata al reparto “Grandi Complicazioni”, la divisione interna dell’azienda di San Cesario sul Panaro dedicata alla costruzione delle Pagani one-off o a tiratura ultra ristretta. La vettura ha preso forma tramite un concept in scala 1:4 e uno di dimensioni reali per considerare ogni dettaglio prima della produzione autentica. Il risultato è una Pagani dal fascino straordinario, fatta in soli 5 esemplari, già tutti venduti.

Sulla bilancia pesa meno

La Huayra Codalunga si presenta con 36 cm in più rispetto ad una Huayra tradizionale, mentre dal punto di vista aerodinamico è stato svolto un lavoro eccezionale che ha comportato l’aggiunta di quattro speciali flap attivi che cambiano costantemente i flussi d’aria adattandoli alle situazioni di guida. Questo grande lavoro svolto dagli ingegneri di Pagani ha portato a un peso complessivo sulla bilancia di 1.290 kg, ben 60 kg in meno rispetto alla Huayra standard, merito soprattutto dell’uso di una lunga lista di materiali compositi. Tra le soluzioni adottate dagli ingegneri modenesi, c’è l’impianto di scarico a vista realizzato in titanio e rivestito in ceramica che pesa appena 4,4 kg.

Pagani Huayra Codalunga: il motore