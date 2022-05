Pagani Huayra NC: 100 CV in più e 110 kg in meno

Mentre tutto il mondo aspetta il nuovo modello dell’atelier di San Cesario sul Panaro, ecco che quel genio di Horacio Pagani ha dato vita ad una one-off dal sapore particolare, realizzata in base ai gusti del facoltoso cliente che l’ha richiesta. Ovviamente, le sue generalità rimangono sconosciute, ma è chiaro che la Pagani Huayra NC, realizzata dal reparto Pagani Special Projects, ha nella denominazione le sue iniziali.

Pagani Huayra NC: 830 CV per 1.240 kg

Leggendo i numeri della Pagani Huayra NC si è al cospetto di cifre impressionanti. Infatti, il V12 da 6 litri con doppia sovralimentazione riesce ad erogare qualcosa come 830 CV per una vettura che pesa appena 1.240 kg. In pratica, la potenza sale di 100 CV rispetto al modello di partenza, mentre il peso scende di 110 kg. Quindi aggiunge potenza e alleggerisce la massa complessiva, e questo di sicuro porterà ulteriore beneficio alle prestazioni della vettura. Di sicuro ci vorrà una pista, e anche bella grande, per esplorarne le potenzialità e per giocare con i paddle del cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

Pagani Huayra NC: estetica unica

La Pagani Huayra NC si contraddistingue per una livrea unica, come dimostrano le foto diffuse dalla pagina Facebook di Pagani China. Infatti, al blu della carrozzeria dal tono scuro, si aggiunge una striscia rossa che l’attraversa e divide il cofano anteriore realizzato in fibra di carbonio. Il rosso viene riproposto anche per altri dettagli come le appendici aerodinamiche anteriori, la base delle prese d’aria laterali, e gli attacchi dell’ala posteriore, sempre affiancato da piccole porzioni di bianco. L’abitacolo riprende la livrea esterna e mette in evidenza i sedili ed i montanti anteriori in Alcantara blu. Sempre di grande fascino i tanti dettagli ricavati dal pieno che rappresentano delle vere e proprie opere d’arte funzionali.

Forse è il canto del cigno della Huayra

La vettura, che prenderà il posto della Huayra, la terza figlia meccanica di Pagani, è attesa per il 12 settembre, per cui la Pagani Huayra NC potrebbe essere l’ultima edizione di un modello che ha rivoluzionato i concetti espressi dall’immortale Zonda. Ovviamente, con il visionario Horacio tutto è possibile, per cui potrebbe nascere un’altra one-off della Huayra anche in futuro, su questo la Zonda insegna… Intanto, questa è la sua ultima rappresentazione, e annovera il meglio di quanto si è visto sulla haypercar di San Cesario sul Panaro, sia dal punto di vista motoristico che aerodinamico.