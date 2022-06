Volkswagen T-Roc 2022: come cambia con il restyling

In un mercato altamente competitivo la Volkswagen T-Roc ha saputo conquistarsi la simpatia di automobilisti ed addetti ai lavori. In Italia ha avuto successo, come dimostrano le 110.000 unità immatricolate, ma adesso è arrivato anche per lei il fatidico momento del restyling. Vediamo dunque come cambia il SUV teutonico.

Volkswagen T-Roc 2022: il look è ancora più audace

Squadra che vince non si cambia, e per la Volkswagen T-Roc il detto calza a pennello. Infatti, la linea sostanzialmente non è stata stravolta con la versione 2022. Rispetto alla variante pre-restyling ci sono meno spigoli, grazie a dei paraurti più levigati. Inoltre, cambiano anche i gruppi ottici, con la striscia di LED che si inserisce tra quelli anteriori. Arrivano nuovi cerchi in lega da 16 a 19 pollici e, per i più sportivi, c’è sempre l’allestimento R-Line che regala carattere al corpo vettura. Ovviamente, chi vuole unire forma e sostanza con la R potrà appagare ogni desiderio, come dimostrano i 4 scarichi da cui cantano i 300 CV del 2.0 TSI.

Volkswagen T-Roc 2022: rivoluzione a tutto schermo

Non siamo ai livelli di alcune concorrenti, ma la Volkswagen T-Roc 2022 si difende bene anche dal punto di vista degli schermi della strumentazione digitale e dell’infotainment. La prima può arrivare fino a 10,2 pollici, mentre il display del sistema multimediale può essere esteso fino a 9,2 pollici e adesso è posizionato più in alto rispetto a prima. E’ disponibile la ricerca wireless per lo smartphone, che si collega senza cavi tramite Android Auto ed Apple CarPlay. L’infotainment beneficia di aggiornamenti OTA, e consente di caricare anche nuove app acquistate in un secondo momento rispetto all’auto.

Le novità interne della T-Roc però non finiscono qui, arrivano, nell’ordine: un nuovo volante, più sportivo; nuovi comandi del climatizzatore con i tasti che prendono il posto delle manopole; ed una nuova leva del cambio. Dulcis in fundo, la plancia del SUV Volkswagen adesso è rivestita con materiale morbido, mentre prima aveva qualche plastica dura. Questi materiali meno pregiati sono rimasti nei pannelli porta, comunque il salto di qualità è tangibile.

Motori: ce n’è per tutti i gusti

I motori della Volkswagen T-Roc 2022 hanno un range di potenza che spazia tra i 110 CV del 1.0 TSI, ai 300 CV del 2.0 TSI. Nel mezzo troviamo i 2.0 TDI, rispettivamente, da 115 CV e 150 CV, e il 1.5 TSI da 150 CV. L’unità 2.0 TDI da 115 CV con cambio manuale a 6 marce offre un’alternativa anche a quella schiera di automobilisti poco incline ai cambiamenti, e che necessita di una vettura dalla guida vecchio stampo, e dai consumi contenuti.

Prezzi: si parte da 27.350 euro

Il listino della Volkswagen T-Roc 2022 va dai 27.350 euro della 1.0 TSI Life, per arrivare ad un massimo di 50.000 euro della 2.0 TSI R. La 2.0 TDI da 115 CV con trasmissione manuale ha un costo di partenza di 31.350 euro.