Fiat Doblò ed E-Doblò: la quinta generazione è anche elettrica

Siamo giunti alla quinta generazione di un modello di successo, il Fiat Doblò ritorna sulle scene e promette di rispecchiare quanto di buono ha fatto nel corso della sua storia, ma stavolta ha anche una versione in più, quella 100% elettrica chiamata E-Doblò. La parola d’ordine è praticità e versatilità, ugualmente distribuibile tra l’uso familiare e quello professionale, in ogni frangente questo C-Van si dimostra impeccabile sfoggiando capacità di carico e sicurezza al vertice della sua categoria. In città, poi, è un alleato instancabile sia con motore termico che in modo elettrico.

Fiat Doblò: quante versioni

Il Fiat Doblò può essere declinato in varie versioni, che comprendono due lunghezze differenti e tre diverse configurazioni (VAN, Furgone Crew Cab, Combi), al tempo stesso la gamma di motorizzazioni è così ampia e variegata da poter rispondere al più ampio spettro possibile di esigenze. La versione “Magic Cargo” è pensata per chi ha bisogno di spazio e carico, infatti con questa si ha un aumento della capacità di carico di 0,5 m3 e la possibilità di caricare oggetti lunghi come tubi o scale, merito di una capacità di carico in lunghezza di 3,4 m. È possibile, inoltre, sollevare il sedile del lato passeggero e usare il vano sottostante per mettervi scatole o oggetti fragili, facendo diventare la cabina ancora più ampia e voluminosa. Disponibile anche un tavolino girevole centrale, così da trasformare il Doblò in un ufficio su quattro ruote.

Disponibile anche il Magic Mirror, il quale altro non è che uno specchio retrovisore digitale da 5” che consente tre diverse visualizzazioni: specchio retrovisore, una visione completa della blind spot area e telecamera posteriore, assicurando una maggiore visibilità e sicurezza. Infine, con la Magic Plug, disponibile solo sull’E-Doblò, è consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta dalla batteria per esigenze diverse come il cargo frigo o il banco di lavoro per elettroutensili.

Ideale per la famiglia

Nella versione autovettura, anche 100% elettrica, la spaziosità e la versatilità sono sempre garantite, anche grazie alla sua capacità di traino di 750 kg. Per rendere l’ambiente interno ancora più affascinante, su richiesta si può ordinare un lunotto posteriore apribile (Magic Window). Le sue dimensioni, 4.4 metri di lunghezza, offrono uno spazio tale da ospitare fino a 3 sedili singoli nella seconda fila, che possono essere ripiegati per innalzare la capacità di carico e assicurare sempre la massima praticità per le esigenze di una famiglia numerosa. Per avere il massimo in termini di sicurezza, è disponibile di serie su tutti e tre i sedili posteriori il sistema Isofix, il sistema di fissaggio all’auto del seggiolino per bambini.

A completare un assortimento già ricco c’è anche il Magic Top, un tetto in vetro panoramico che dona maggiore spazio nei vani portaoggetti grazie ad una mensola trasparente e un roof case posteriore, accessibile sia dall’esterno che dall’interno della vettura. Inoltre, la funzione optional Magic View facilita le manovre di parcheggio tramite una telecamera a 180°, che offre una visione completa. Disponibile come contenuto standard, la radio 8” DAB compatibile con Apple Carplay / Android Auto per migliorare l’esperienza multimediale.

Fiat Doblò elettrico

Il nuovo Fiat E-Doblò possiede un propulsore elettrico da 100 kW di potenza, un pacco batterie da 50kWh, e ben 280 km di autonomia nel ciclo WLTP. Grazie a questo sistema il nuovo Fiat Doblò elettrico arriva a 130 km/h di velocità massima e ha 260 Nm di coppia massima. Inoltre, tramite la modalità “Quick Charge” fino a 100 kW, si può ricaricare in corrente continua l’80% della batteria in appena 30 minuti. L’introduzione del pacco batterie, infine, non ha compromesso lo spazio e non ha comportato modifiche strutturali.