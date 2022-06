Toyota Corolla 2022: arriva la dodicesima generazione

Il nome Toyota Corolla dovrebbe far scattare subito una reazione spontanea di riverenza, poiché stiamo parlando dell’auto più venduta di sempre nella lunga storia dell’automobile. Sono oltre 50 milioni gli esemplari venduti di questa vettura dal 1966 a oggi, ma il suo cammino verso i record non ha nessuna intenzione di interrompersi, poiché è stata presentata la dodicesima generazione di un modello che vuole ancora stupire e che, soprattutto, vuole affermarsi con più forza in un mercato da sempre un po’ tiepido nei suoi confronti, quello europeo. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per il primo trimestre del 2023.

Design rinnovato

La nuova Toyota Corolla si presenta con un design rinnovato, fresco e moderno specialmente grazie alle soluzioni ideate per la griglia anteriore, per gli le cornici dei fendinebbia e per il disegno dei cerchi in lega. Gli allestimenti più ricchi delle versioni berlina e Touring Sports possiedono nuovi fari bi-LED; mentre il top di gamma è equipaggiato con l’Adaptive High-beam System.

Anche l’abitacolo riceve un sostanziale upgrade merito delle nuove grafiche, delle finiture e dei motivi in rilievo che sommano profondità tridimensionale. L’ambiente interno è da vettura premium come sottolineato dai rivestimenti e dalle finiture. Le combinazioni dei rivestimenti dei sedili seguono i nuovi temi Dark e Light Harmony con colori e finiture coordinati per dare all’abitacolo un tocco contemporaneo ed elegante.

Toyota Corolla: nuovo sistema ibrido

Sulla nuova Corolla ci sarà spazio per la quinta generazione del sistema Full Hybrid-Electric di Toyota. Sotto al cofano, dunque, troveremo i powertrain ibridi da 1,8 e 2,0 litri, perfezionati e migliorati sia nel comparto termico che in quello elettrico. La Power Control Unit (PCU) e il transaxle sono stati riprogettati e la batteria agli ioni di litio è più potente, ma più leggera e ridotta nelle dimensioni (massa ridotta fino a 18 kg, a seconda del powertrain).

La potenza totale del sistema da 1,8 litri è di 140 CV, con prestazioni migliorate come dimostra l’accelerazione da 0-100 km/h che si registra in 9,2 secondi. Nonostante l’impennata delle performance, le emissioni di CO2 dovrebbero rimanere invariate a 102 g/km. Per quanto riguarda il 2,0 litri, la potenza totale sale a 196 CV con uno scatto 0-100 km/h di 7,5 secondi. Si prevede una riduzione di 3 g/km del dato di CO2 nel ciclo combinato, per un valore finale di 107 g/km.

Tecnologia

Il colosso giapponese come sempre è un punto di riferimento a livello tecnologico, così la nuova Toyota Corolla può beneficiare di un display multimediale da 10,5 pollici con una grafica in alta definizione e ha uno schermo antiriflesso, che garantisce un’ottima visibilità in tutte le condizioni di luce. Non finisce qui, perché su questa vettura si trova anche il nuovo digital cockpit da 12,3 pollici che può essere personalizzato in base alle preferenze del guidatore in quattro diverse modalità:

Casual;

Smart;

Sport;

Tough.

Le auto sono, inoltre, dotate di un abbonamento all-inclusive di quattro anni a Toyota Smart Connect, dando accesso alla navigazione cloud “always on” e alle informazioni sul traffico in tempo reale.

ADAS

La nuova Corolla non si risparmia nemmeno in fatto di sicurezza, infatti su questa vettura è presente il Toyota Safety Sense di ultima generazione che comprende; l’Acceleration Suppression, una funzionalità che reagisce all’uso improvviso dell’acceleratore quando si viaggia a bassa velocità; l’Emergency Steering Assist che ora può reagire ai veicoli che sopraggiungono; prevenzione delle collisioni laterali e riduzione della velocità in curva. Gli aggiornamenti software over-the-air manterranno aggiornate le funzioni e ne permetteranno l’aggiunta di nuove non appena saranno disponibili.

Le funzioni di Toyota T-Mate includono un sistema Safe Exit Assist, che attiverà un avviso se rileva una porta aperta che potrebbe ostacolare la traiettoria di un veicolo o di un ciclista che si avvicina da dietro. All’elenco va aggiunto anche un nuovo Rear Seat Reminder che avviserà il conducente prima di lasciare la propria auto di verificare se ha lasciato qualcosa sui sedili posteriori.

Toyota Corolla: non manca la sportività

Non mancherà nemmeno la vena più sportiva, infatti ci sarà anche la Corolla GR SPORT, che si distingue per dei cerchi in lega lavorati da 18 pollici di nuovo design e un nuovo look per il paraurti posteriore e under-run. I sedili delle versioni hatchback e Touring Sports hanno una finitura con logo GR in rilievo nel poggiatesta e un nuovo motivo a micro-esagono nelle finiture argentate lungo il bordo dei supporti laterali e della seduta. Il logo GR adesso compare anche sul pulsante di avviamento.