Peugeot 208 Like: da 17.120 euro e motore PureTech 75

Nel segmento B la Peugeot in Italia è protagonista, come dimostrano i 60.000 clienti conquistati dalla sua utilitaria, la 208. Adesso, la vettura del Leone ha una nuova versione d’accesso denominata Peugeot 208 Like.

Peugeot 208 Like: 17.120 euro o finanziamento i-Move Avantage

La nuova Peugeot 208 Like è la 208 d’ingresso, quella che guarda anche al risparmio, come dimostra il prezzo d’attacco di 17.120 euro. Eppure, questo allestimento offre di più rispetto al passato, come le calotte dei retrovisori in nero lucido, gli specchietti esterni regolabili elettricamente, ed i vetri elettrici anteriori con funzione anti-pizzicamento. Il suo segno distintivo è il badge Like sui montanti posteriori e, con un listino così invitante, diventa ancora più appetibile. La 208 Like può essere acquistata anche con finanziamento i-Move Avantage: in pratica, con una vettura da rottamare, occorrono meno 2.500 euro d’anticipo, a fronte di una rata mensile di 129 euro.

Peugeot 208 Like: con il motore PureTech 75

A livello di propulsore, la 208 Like è spinta dal PureTech 75 con start&stop. Un’unità che risponde alla normativa Euro 6.d. Con questo motore si ha il prezzo indicato precedentemente, e fissato a 17.120 euro. Ma la 208 ha la sua forza nella scelta di motorizzazioni che vanno da unità benzina, fino al propulsore elettrico, passando per il diesel. Di conseguenza, la vettura del Leone è in grado di accontentare diverse tipologie di automobilisti e, con questa variante abbinata al PureTech 75, anche quelli che hanno un occhio particolarmente attento per il rapporto qualità/prezzo.

Like: una denominazione social

Il Like è un simbolo social che tutti utilizziamo ogni giorno per esprimere consenso a numerosi post, e la Peugeot 208 con il nuovo allestimento ha diversi motivi per per far alzare il pollice ai suoi estimatori, perché beneficia di quel modo di essere che tanto è stato apprezzato sulla vettura in questione. Infatti, il piccolo volante, che favorisce il controllo, si sposa con un’estetica ricercata, e i successi maturati nei rally testimoniano le sue doti a livello dinamico.