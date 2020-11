Nuova Peugeot 2008 eletta Auto Europa 2021

I soci dell’UIGA hanno premiato il SUV Peugeot per essersi distinto tra le novità del settore automotive per i suoi elevati standard tecnologici e di sicurezza.

La nuova Peugeot 2008, seconda generazione dell’apprezzato B-SUV della Casa del Leone, è stata eletta “Auto Europa 2021”. Il SUV d’oltre alpe ha ricevuto l’ambito riconoscimento dai soci dell’UIGA (Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive) per aver espresso il miglior mix tra innovazione, design, qualità, rapporto qualità/prezzo e sostenibilità ambientale tra le novità automobilistiche degli ultimi 12 mesi, prodotte in Europa in almeno 10.000 esemplari e commercializzate nel Vecchio Continente.

Vincitrice tra sette finaliste

Per la prima volta, oltre ai soci UIGA, alla votazione hanno partecipato una giuria di opinion leader e di pubblico che hanno così potuto contribuire a scegliere la migliore tra le seguenti sette finaliste:

BMW Serie 1

Ford Puma

Hyundai i20

Kia XCeed

Peugeot 2008

Renault Captur

Volkswagen Golf

Peugeot fa di nuovo centro

La 2008 è addirittura il sesto modello targato Peugeot ad aver conquistato questo prestigioso riconoscimento, prima di lei ci sono state infatti la Peugeot 207 incoronata nel 2007, la 3008 nel 2010, la 208 nel 2013, la prima generazione della 2008 nel 2014 e la 308 nel 2015. Forte di oltre 20mila preferenze conquistate nel mercato italiano, la nuova 2008 si è distinta per le sue numerose qualità intrinseche, a partire dal suo stile unico e distintivo, passando per la grande fruibilità dei comandi offerta dal i-Cockpit 3D, senza dimenticare l’elevata sicurezza garantita dai sofisticati sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Come se non bastasse, la Peugeot 2008 offre una completa gamma di motorizzazioni diesel e benzina, a cui si aggiunge una raffinata versione 100% elettrica in grado di viaggiare a zero emissioni.

Il Direttore Marchio Peugeot Italia, Salvatore Internullo, ha voluto commentare la vittoria della 2008 con le seguenti dichiarazioni: ”Questo premio rappresenta, dopo Nuova 208, l’ulteriore conferma della bontà del progetto industriale di PEUGEOT che ha voluto con queste piattaforme e con questi nuovi stili di design affermare un nuovo concetto di automobile, bella, di qualità, ma soprattutto con un altissimo livello di innovazione tecnologica, legata anche alla derivazione full electric. Basti pensare che in Italia oggi già 20mila Clienti in pochissimi mesi hanno scelto la NUOVA 2008. Il Brand PEUGEOT con questo passaggio mette un altro tassello importante nella sua evoluzione, nella sua crescita di immagine e di forza sul mercato italiano.”

Peugeot 2008 1.2 PureTech GT: la prova su strada Vedi tutte le immagini +148