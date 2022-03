Suzuki Vitara 1.5 140 V: full hybrid da 30.400 euro

Con il 1.5 elettrificato la Suzuki Vitara diventa full hybrid ed è disponibile sia a 2 che a 4 ruote motrici a partire da 30.400 euro

E’ tempo di cambiamenti in Casa Suzuki che esplora l’elettrificazione full hybrid anche su un modello cardine del suo listino, la Vitara. Il crossover della Casa giapponese con questa tecnologia è disponibile in un solo allestimento, il ricchissimo Starview, con un listino che parte da 30.400 euro. Per i più intraprendenti non manca la possibilità di avere la trazione integrale con un investimento ulteriore di 2.500 euro.

Tutta nuova sottopelle

A livello tecnologico le novità di questa Vitara dall’aspetto rassicurante, considerate le forme praticamente inalterate e che l’hanno resa un grande classico nella clientela del Brand di Hamatsu, sono principalmente sotto la carrozzeria. Infatti, ecco che troviamo un 1.5 a 4 cilindri abbinato ad un nuovo cambio robotizzato a 6 rapporti che ospita l’unità elettrica da 33 CV che si sommano ai 102 CV del motore termico per una potenza di sistema, quindi non esattamente la somma algebrica, di 115 CV.

Il propulsore termico può spingere l’auto quando il cuore a benzina è spento, il che rende questa Vitara una full hybrid. Comunque c’è il BSG che funge da alternatore e da motorino d’avviamento. L’aspetto più interessante è quello relativo alle percorrenze dichiarate, con la 2WD che promette un best nel ciclo WLTP di 5,3l/100 km, e la 4WD di 5,9l/100 km.

La 4WD è integrale vera

Per chi avesse dei dubbi sull’efficacia della trazione integrale quando la batteria del comparto elettrico più potente è scarica, la Suzuki rassicura con un albero di trasmissione che collega direttamente il 1.5 all’asse posteriore: in questo modo la trazione è assicurata anche quando l’elettrico esaurisce la sua carica. Comunque, un altro aspetto da sottolineare è la presenza di ben 3 batterie. Infatti, oltre a quella al piombo, ce n’è una di piccole dimensioni agli ioni di litio per il BSG al di sotto del sedile del conducente, ed una più grande, al litio-titanato, sotto il vano di carico.

