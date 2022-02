Mini Clubman Untold: nuova serie speciale con prezzi da 36.500 euro

Con la sua livrea caratteristica, i cerchi con doppia colorazione, e le 5 strisce si fa subito riconoscere: è la MINI Club Untold.

Si chiama Untold, ed è la serie speciale della Clubman che dal mese di marzo andrà ad arricchire la gamma Mini insieme alle altre edizioni particolari realizzate per la Contryman e le varianti a 3 e 5 porte. Il suo listino parte da 36.500 euro e sarà disponibile anche nella versione “cattiva” John Cooper Works.

Colore inconfondibile

Esteticamente sono 4 gli elementi che la rendono subito riconoscibile: si parte con la verniciatura Sage Green Metallic, si passa per i cerchi in doppia colorazione nero-oro, e per le 5 strisce che vanno ad arricchire cofano e tetto, e si arriva ai bordi nella parte inferiore del corpo vettura in verde scuro. Completano il quadro i badge ed il logo MINI realizzati in nero.

Interni personalizzati

Il verde, per la precisione il Sage Green, si ritrova sui sedili sportivi arricchiti dalla pelle MINI Yours, sulla fascia che attraversa la parte bassa della plancia, e si armonizza con le finiture delle bocchette d’areazione che fanno pandant con le soglie battitacco e richiamano i cerchi in lega.

Non manca un logo specifico nella parte bassa del volante e la dotazione è decisamente ricca a livello d’infotainment con lo schermo da 8,8 pollici al centro della plancia che può contare sul navigatore e l’assistente vocale Alexa. C’è anche l’head-up display per non staccare mai gli occhi dalla strada, mentre la strumentazione è digitale con il nuovo schermo da 5 pollici che ha debuttato sulla MINI Cooper SE.

Motori briosi

Sotto il cofano di questa Clubman vestita di verde troviamo le motorizzazioni già presenti sulle Cooper, Cooper S, Cooper D e Cooper SD, ma la sua massima espressione motoristica è rappresentata dalla variante John Cooper Works con il 2 litri sovralimentato da 306 CV accoppiato al cambio automatico ad 8 rapporti ed alla trazione integrale per bruciare lo 0-100 km/h in 4,9 secondi e toccare i 250 km/h di velocità massima.

Prezzi a partire da 36.500 euro

La Clubman Cooper Untold Edition ha un listino di 36.500 euro, mentre, al vertice della gamma, la John Cooper Works richiede un esborso più corposo, precisamente 49.800 euro. La dotazione è di altissimo livello, visto che oltre alla tecnologia relativa all’infotainment ed all’assistenza alla guida come l’head-up display, annovera anche i fari a LED adattivi, il MINI Excitement Package, e le MINI Drives Mode.

