Skoda Fabia Monte Carlo 2022: prezzi, motori, uscita

La quarta generazione della “segmento B” di Mlada Boleslav si completa con l’immancabile allestimento che strizza l’occhio al Motorsport pur mantenendo le motorizzazioni dell’attuale gamma.

Fedele alla tradizione, Skoda dà il via alle ordinazioni in Italia del nuovo allestimento Fabia Monte Carlo, caratterizzato da un’immagine sportiva. Le prime consegne sono fissate per la primavera 2022.

La nuova declinazione va ad aggiungersi ad una “stirpe” introdotta nel 2011 e progressivamente ampliata ad altri modelli del marchio boemo, che oltre a celebrare i numerosi successi nei rally (ed all’evento monegasco in particolare) suggella un importante traguardo, recentemente raggiunto: i 120 anni di presenza Skoda nelle competizioni.

Elementi hi-tech

La “base di partenza” adottata da Skoda Fabia Monte Carlo – versione che completa la quarta generazione della “segmento B” di Mlada Boleslav che aveva esordito alla fine dell’estate 2021 – rimane invariata:

Piattaforma MQB-A0 (Modularer Querbaukasten nella configurazione destinata ai modelli di fascia medio-bassa) con un più elevato ricorso ad acciai altoresistenziali;

(Modularer Querbaukasten nella configurazione destinata ai modelli di fascia medio-bassa) con un più elevato ricorso ad acciai altoresistenziali; Una particolare attenzione all’ottimizzazione aerodinamica (presa d’aria inferiore integrata nel paraurti anteriore con serranda di raffreddamento a lamelle attive che si chiudono in automatico quando la necessità di raffreddamento sia secondaria; spoiler anteriore maggiorato, prese d’aria dinamiche anteriori, dodici pannelli inferiori, specchi retrovisori più piccoli, e nuovi cerchi più profilati: in questo modo, il Cx raggiunto da Skoda Fabia 2022 è di appena 0,28);

(presa d’aria inferiore integrata nel paraurti anteriore con serranda di raffreddamento a lamelle attive che si chiudono in automatico quando la necessità di raffreddamento sia secondaria; spoiler anteriore maggiorato, prese d’aria dinamiche anteriori, dodici pannelli inferiori, specchi retrovisori più piccoli, e nuovi cerchi più profilati: in questo modo, raggiunto da Skoda Fabia 2022 è di appena 0,28); Strumentazione digitale con schermo da 10.25” configurabile ed abbinabile con l’infotainment provvisto di sistema multimediale “Bolero” con schermo da 8” dotato di connettività wireless per smartphone, radio digitale, Bluetooth e connettività con Apple CarPlay ed Android Auto; oppure navigatore “Amundsen” da 9.2” a comandi gestuali ed assistente vocale “Laura” a richiesta;

con schermo da 10.25” configurabile ed abbinabile con l’infotainment provvisto di sistema multimediale “Bolero” con schermo da 8” dotato di connettività wireless per smartphone, radio digitale, Bluetooth e connettività con Apple CarPlay ed Android Auto; oppure navigatore “Amundsen” da 9.2” a comandi gestuali ed assistente vocale “Laura” a richiesta; Un più ampio assortimento di dispositivi di ausilio attivo alla guida.

Le novità estetiche

All’esterno, Skoda Fabia Monte Carlo 2022 è riconoscibile per una serie di elementi dedicati:

Nuovi inserti in nero lucido sui paraurti;

in nero lucido sui paraurti; Modanature laterali sottoporta;

laterali sottoporta; Accenti in nero lucido al posto delle cromature esterne;

al posto delle cromature esterne; Cerchi in lega da 17” dedicati, oppure (a richiesta) da 18”.

L’abitacolo si segnala per le tinte scure dei rivestimenti, abbinati ad inediti “tocchi” in rosso a contrasto, per i sedili (decorati con un nuovo tessuto in “carbon-look” presente anche sull’inserto in plancia) a più elevato contenimento laterale e dotati di poggiatesta integrati, per la pedaliera sportiva in metallo, il volante a tre razze rivestito in pelle e la strumentazione digitale Virtual Cockpit di serie, con un motivo grafico specifico.

Fra gli accessori disponibili a richiesta, ci sono un set di cerchi da 18″ più profilati, un assetto ribassato (15 mm in meno nell’altezza libera da terra) e irrigidito, ed il pacchetto Travel Assistant che aggiunge Adaptive Cruise Control e Adaptive Lane Assistant.

Sportiva sì, ma non “esagera” nelle performance

Sotto al cofano, le motorizzazioni restano quelle già adottate dalla nuova quarta generazione di Fabia: unità motrici 1.0 MPI e 1.0 TSI a benzina qui declinate su tre livelli di potenza (80 CV, 95 CV e 110 CV), che puntano a tenere sotto controllo consumi ed emissioni.

1.0 MPI EVO 80 CV (93 Nm, 179 km/h, 0-100 km/h in 15”5, 5 l/100 km, 114-124 g/km di CO2);

(93 Nm, 179 km/h, 0-100 km/h in 15”5, 5 l/100 km, 114-124 g/km di CO2); 1.0 TSI EVO 95 CV (175 Nm, 195 km/h, 0-100 km/h in 10”6, 5 l/100 km, 113-126 g/km di CO2);

(175 Nm, 195 km/h, 0-100 km/h in 10”6, 5 l/100 km, 113-126 g/km di CO2); 1.0 TSI EVO 110 CV (200 Nm, 205 km/h, 0-100 km/h in 9”7 con cambio manuale 6 rapporti e 9”6 con cambio Dsg doppia frizione sette rapporti, 4,9-5,4 l/100 km, 113-127 e 124-136 g/km di CO2).

Ecco quanto costa e le dotazioni

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano” (IVA al 22% e 742 euro di messa su strada comprese, IPT esclusa).

Skoda Fabia 1.0 MPI EVO 80 CV Monte Carlo: 20.100 euro ;

; Skoda Fabia 1.0 TSI EVO 95 CV Monte Carlo: 20.800 euro ;

; Skoda Fabia 1.0 TSI EVO 110 CV Monte Carlo: 21.500 euro ;

; Skoda Fabia 1.0 TSI EVO 110 CV DSG Monte Carlo: 23.100 euro.

Gli equipaggiamenti

In aggiunta alle dotazioni della configurazione Design, Skoda Fabia Monte Carlo 2022 offre, in più, quanto segue:

Cerchi in lega “Procyon” da 7 x 17″ verniciati in nero con disegno ad elevata efficienza aerodinamica;

Rivestimento in nero per il padiglione;

Griglia frontale e diffusore posteriore in colore Nero Tulipano;

Monogrammi “Monte Carlo” sui parafanghi anteriori;

Lettering posteriore ed indicazione del modello verniciati in nero;

Finiture interne “Monte Carlo” con rivestimenti dedicati in tessuto-Tecnofibra ad effetto 3D-Carbon;

Inserti in nero lucido sulla parte inferiore della fiancata e sul paraurti anteriore;

Pedaliera in alluminio;

Sedili sportivi con poggiatesta anteriori integrati negli schienali, aggiustabili in altezza;

Spoiler posteriore verniciato in tinta Nero Tulipano;

Vernice metallizzata “Blu Race”;

Virtual Cockpit (strumentazione digitale personalizzabile con display da 10,2″);

Volante multifunzione sportivo in pelle traforata a 3 razze con cuciture rosse a contrasto.

Rispetto all0allestimento “Style”, nuova Skoda Fabia Monte Carlo 2022 non dispone di bracciolo centrale anteriore regolabile in lunghezza con vano portaoggetti “Jumbo Box”, climatizzatore automatico “Climatronic” e sedili anteriori con supporto lombare a regolazione manuale.

Ricordiamo brevemente, per completezza, le dotazioni-standard di Skoda Fabia 2022.

Airbag laterali anteriori;

Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile);

Airbag per la testa a tendina;

Apertura automatica della chiusura centralizzata e attivazione luci di emergenza in caso di urto;

Ausilio per partenza in salita (Hill Hold Control);

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di telaio visibile sul parabrezza;

Driver Activity Assistant (riconoscimento stanchezza conducente);

ESC con ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ e MKB;

Freni a disco anteriori e posteriori;

Front Assistant con riconoscimento pedoni, monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura e funzione di frenata automatica di emergenza;

Lane Assistant (sistema di mantenimento del veicolo in corsia);

Luce posteriore fendinebbia;

Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether sui sedili posteriori esterni e passeggero anteriore;

Servizi Skoda Care Connect di Chiamata di emergenza (a vita) con Service Proattivo (10 anni).

