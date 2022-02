Maserati: arriva l’edizione MC Edition

Maserati mette in vendita l’edizione MC Edition di Ghibli Levante e Quattroporte. Hanno motori V8, livree Blu Vittoria e Giallo Corse.

Oggi chi guarda una Maserati vede un’auto elegante, sportiva, ma spesso non conosce la vera anima del Tridente; così, la Casa di Modena ha lanciato un’edizione di Ghibli, Levante e Quattroporte, denominata MC Edition, per esprimere attraverso questi tre modelli il suo DNA che affonda a piene mani nelle corse.

La sigla MC Edition attinge nella tradizione corsaiola

Sono trascorsi ben 96 anni da quanto la mitica Tipo 26 si aggiudicò la vittoria nella prestigiosa Targa Florio, all’interno della combattuta classe 1500cc, pilotata niente meno che da Alfieri Maserati. Ma questa dedizione alla performance si ritrova, intatta, nelle vetture di oggi che possono fregiarsi della sigla MC Edition. Come è intuibile, le lettere M e C stanno per Maserati Corse, ma adesso, traslato nell’epoca attuale, lo spirito di un tempo è stato adattato alla possibilità di sfoggiare la medesima attitudine anche nella vita di tutti i giorni.

Solo per le V8 e nelle livree Giallo Corse e Blu Vittoria

Le vetture identificate dalla sigla MC Edition sono esclusivamente V8, con il 3.8 twin turbo da 580 CV, che lascia il posto al V6 sovralimentato da 350 CV solamente per il mercato cinese. Inoltre, la scelta per le livree si limita ai due colori simbolo di Modena: il blu ed il giallo, per questo le MC Edition potranno essere scelte in Blu Vittoria o in Giallo Corse, una colorazione audace ma che esprime benissimo tutto il dinamismo delle Maserati V8. Si tratta di una vernice tristrato con mica blu pensata per conferire alla carrozzeria degli affascinanti giochi di luce. Il Blu Vittoria invece è opaco, sempre tristrato, per offrire un’alternativa capace di conferire alle auto una look moderno e contemporaneo.

Dettagli distintivi

Ad impreziosire ulteriormente l’estetica pensano i badge specifici, posizionati strategicamente sui passaruota anteriori e sui montanti posteriori, e realizzati in Black Piano. I cerchi riprendono il mood con la colorazione in nero lucido e le pinze dei freni blu, e sono offerti nella misura di 22 pollici per la Levante e di 21 pollici per Ghibli e Quattroporte. L’abitacolo invece sfoggia elementi in fibra di carbonio blu, cuciture blu e gialle sui sedili, dove troviamo anche inserti in Denim, ed il logo MC Edition sui poggiatesta. Presente, il bagde identificativo d’ordinanza nella consolle centrale, così come l’impianto audio surround Bowers & Wilkins, che completa la dotazione insieme al tetto apribile elettricamente ed al pacchetto Driver Assistance.

In vendita da questo mese

Le vendite di queste vetture, che diventeranno degli oggetti di culto, iniziano da questo mese nell’area EMEA, APAC ed in Cina.

