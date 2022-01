Audi A8 TFSI e: equipaggiamenti, sistema ibrido plug-in e prezzi

La nuova edizione 2022 della ammiraglia di Ingolstadt ad alimentazione ibrida ricaricabile si aggiorna ed è pronta al debutto nelle concessionarie: ecco tutti i dettagli.

In linea con le precedenti indicazioni rese note a novembre 2021 che si riferivano all’intera lineup di modelli “high-end” di Ingolstadt, Audi annuncia l’imminente debutto anche della aggiornata configurazione A8 TFSI e Plug-in Hybrid negli showroom, dove arriverà nel mese di marzo in due differenti declinazioni di gamma:

A8 3.0 (60) TFSI e quattro Tiptronic a passo standard;

A8 (3.0) TFSI e quattro Tiptronic a passo lungo.

Dimensioni esterne

Lunghezza: 5,19 m (versione a passo standard), 5,32 m (versione a passo lungo);

Larghezza: 1,95 m (specchi retrovisori esclusi);

Altezza: 1,47 m;

Interasse: 3.000 mm (passo standard), 3.128 mm (passo lungo);

Capacità utile del vano bagagli: 390 litri.

Tecnologie di propulsione e assetto

Sotto al cofano, Audi A8 TFSI e 2022 viene equipaggiata con l’unità 3.0 V6 abbinata ad un motore elettrico da 136 CV alimentato da una batteria da 17,9 kWh di capacità, per una potenza complessiva di 462 CV (vale a dire 13 CV in più rispetto all’attuale serie che si prepara ad essere sostituita) e 700 Nm di coppia massima. La ricarica supporta fino a 7,4 kW a corrente alternata (più sotto, nel dettaglio degli equipaggiamenti, si indicano le modalità di allaccio del veicolo alla rete domestica ed alle colonnine pubbliche). Per tutte le versioni, il cambio è automatico Tiptronic ad otto rapporti con convertitore di coppia, e la trazione è integrale quattro. Le sospensioni sono a tecnologia pneumatica Adaptive Air, lo sterzo dispone di serie di servocomando progressivo. Il consumo a ciclo medio WLTP dichiarato si attesta su 1,7-2,1 litri di benzina per 100 km (versione a passo standard) e 1,8-2,2 litri (versione a passo lungo). Le emissioni di CO2 annunciate sono di, rispettivamente, 39-49 e 40-49 g/km di CO2, e l’autonomia di marcia in elettrico WLTP varia fra 54-61 km e 54-60 km.

Modalità di interazione termico-elettrico

Audi A8 TFSI e si avvia, nell’impostazione-base, in elettrico e viaggia a zero emissioni fino a quando il conducente non preme sull’acceleratore. A disposizione del guidatore ci sono quattro modalità di selezione:

EV , che dà priorità all’alimentazione elettrica;

, che dà priorità all’alimentazione elettrica; Hybrid , per l’alimentazione ibrida automatica;

, per l’alimentazione ibrida automatica; Hold , finalizzata al risparmio dell’energia spendibile in una successiva fase del viaggio oppure per una più rapida ricarica della batteria;

, finalizzata al risparmio dell’energia spendibile in una successiva fase del viaggio oppure per una più rapida ricarica della batteria; Charge, in cui il motore termico, oltre ad inviare il moto alle ruote, contribuisce all’attivazione del motore elettrico in rigenerazione.

Sistemi di ricarica

Con il collegamento del veicolo ad una presa di tipo industriale da 230V e 32Ah, la ricarica completa richiede circa due ore e mezza, mentre con una comune presa domestica sono necessarie otto ore e mezza.

Lo stato della batteria, l’avviamento dei processi di ricarica ed il controllo della preclimatizzazione possono essere effettuati con il modulo MMI Touch di bordo oppure mediante App myAudi.

Anche A8 TFSI e accede al servizio Audi e-tron Charging Service, che consente di usufruire di oltre 290.000 colonnine in 26 Paesi europei (in Italia ci sono più di 19.000 “hub”) con un unico contratto ed un’unica card.

La ricarica domestica rende disponibili, grazie alla partnership in essere fra Audi ed Anel X, i pacchetti “Redy for e-tron” e “Ready for e-tron Pro”: entrambi prevedono la realizzazione della linea di alimentazione con connessione a valle del contatore, ed installazione del sistema di ricarica Audi e-tron Compacy (nel primo caso), fornito di serie con il veicolo, oppure della Wallbox Enel X.

Ecco quanto costa e le dotazioni

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano” (IVA e messa su strada comprese) per il mercato italiano.

Audi A8 3.0 (60) TFSI e quattro Tiptronic : 115.500 euro;

: 115.500 euro; Audi A8 3.0 (60) TFSI e quattro Tiptronic passo lungo: 122.800 euro.

I principali equipaggiamenti

Esterni

Gruppi ottici anteriori Full Led con dispositivo di assistenza attiva per i proiettori abbaglianti;

Fanaleria posteriore OLed;

Cerchi in lega da 9×19” nel disegno a cinque razze “a turbina” verniciati in grigio grafite con tornitura a specchio;

Pneumatici da 255/45 R 19 104Y xl a bassa resistenza al rotolamento;

Specchi retrovisori con indicatori di direzione a LED integrati, regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, provvisti di funzione memory (2 posizioni di memoria), schermabili automaticamente; specchio lato passeggero con dispositivo bordo marciapiede;

Gusci specchi in tinta carrozzeria;

Vetri atermici in tinta verde;

Modanature esterne alle cornici dei finestrini in alluminio anodizzato.

Interni, comfort e funzionalità

Specchio retrovisore centrale con funzione di schermatura anti-abbagliamento automatica;

Illuminazione “ambient”;

Pulsante di avviamento e spegnimento motore;

Portellone vano bagagli ad apertura e chiusura elettrica mediante il pulsante presente sulla chiave, sulla porta lato guida, e “soft touch” sul portellone;

Climatizzatore automatico quadri-zona a pompa di calore con comandi touch, ricircolo automatico con sensore della qualità dell’aria e controllo posizione del sole, filtro antiallergico per polvere e odori e varie modalità di personalizzazione;

Climatizzazione autonoma ausiliaria programmabile attraverso il modulo MMI oppure con la App myAudi;

Sedili anteriori “Comfort” con regolazione elettrica, funzione memory con due posizioni di memoria, supporto lombare, riscaldabili su tre livelli di temperatura ed equipaggiati di funzione di bilanciamento della climatizzazione attraverso il display MMI centrale;

Sistema di riscaldamento per i sedili posteriori laterali;

Rivestimento sedili in pelle “Valletta” per la zona centrale, i fianchetti ed il poggiatesta;

Bracciolo centrale anteriore ripiegabile;

Sistema di ancoraggio Isofix posteriore e terzo punto di ancoraggio con cinghia Top Tether per i seggiolini dei bambini sui sedili posteriori laterali;

Rivestimento in microfibra “Dinamica” per i pannelli porta;

Rivestimento in tessuto per il padiglione, in tinta funzionale alla combinazione di colori esterna ed interna;

Inserti in legno di frassino in tonalità grigio-marrone naturale e cornice in “aluminium look” su plancia, pannelli porta e consolle centrale;

Inserti nella zona inferiore verniciati in tinta grigio grafite;

Pannello pulsanti di comando, pulsanti luce e memoria sedili in look nero lucido; pulsanti di comando e luci con percezione aptica; il pulsante di comando luci è dotato di sensori di prossimità;

Kit riparazione pneumatici.

Digitalizzazione e infotainment

Strumentazione digitale “Audi Virtual Cockpit” con display HD da 12.3” a colori e configurazione “Personal Profile”;

Impianto audio MMI Plus DAB, DAB+ e DMB Audio a comandi touch con display MMI Touch da 10.1” a comandi aptici e 10 altoparlanti;

Due prese Usb-C con funzione dati e ricarica device portatili;

Connettività Bluetooth;

Unità di controllo MMI con schermo a colori da 8.6”, MMI Response e feedback aptico per il comando di climatizzazione, infotainment e funzioni comfort; include la funzione di riconoscimento scrittura;

Controllo del volume audio in base alla velocità;

Due prese Usb-C posteriori con funzione di ricarica;

Audi Phone Box;

Navigatore MMI Plus con MMI Touch Response;

Audi Connect con servizi di navigazione e multimediali per tre anni.

Sistemi di ricarica

Dispositivo “e-tron Compact” per l’allaccio del veicolo ad una presa a corrente alternata (fino a 7,4 kW), comprendente un’unità di comando con cavo da 4,5 m per il collegamento della vettura, la programmazione dei tempi di ricarica anche da remoto mediante smartphone, la commutazione manuale fra il 100% ed il 50% della potenza di carica, il Led sulla control unit per controllare lo stato del sistema di ricarica e del processo di carica;

Un cavo di tipo E/F da 1,6 m di lunghezza e 10Ah di intensità di corrente, con attacco tipo Schuko per la ricarica domestica mediante il sistema e-tron Compact;

Un cavo da 0,9 m per il collegamento del veicolo ad una presa industriale CEE monofase, blu, per il sistema di ricarica e-tron Compact (potenza di ricarica supportabile: 7,4 kW);

Un cavo di ricarica per colonnine di ricarica pubbliche a corrente alternata con connettori di tipo 2, per il supporto di potenze di carica fino a 7,4 kW e 16Ah.

Dinamiche veicolo, controlli e ADAS

Sospensioni adattive “Audi Adaptive Air Suspension” pneumatiche, ammortizzatori adattivi a regolazione continua, selezione delle modalità di intervento attraverso il dispositivo “Audi Drive Select”, con quattro livelli di altezza vettura;

Trazione permanente quattro con differenziale centrale autobloccante, ripartizione della coppia motrice 40:60 (fra avantreno e retrotreno);

Cambio automatico Tiptronic ad otto rapporti;

Sistema di sterzo progressivo;

Regolatore di velocità con limitatore di velocità impostabile da circa 20 km/h fino a 250 km/h;

Sistema di assistenza Plus alle manovre di parcheggio;

Telecamera posteriore;

Lane Departure Warning;

Audi Pre-sense Front con sistema di protezione pedoni;

Lane Change Warning con Audi Pre-sense Rear, Exit Warning e Rear Cross Traffic Assist;

Audi connect Emergency call (eCall/bCall) e service call con servizi Audi Connect sicurezza e comfort.

Audi A8 TFSI e 2022: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +15