Mazda CX-30 2022: allestimenti e prezzi

Il crossover di taglia compatta, frutto di un progetto ancora recente (è in produzione dal 2019), esordisce nell’edizione aggiornata che offre nuovi contenuti multimediali ed una inedita serie speciale.

Mazda porta al debutto in Italia la nuova serie 2022 del compact-crossover CX-30. Il progetto è ancora giovane (aveva esordito in anteprima al Salone di Ginevra 2019, ed il suo arrivo nella lineup del marchio giapponese era avvenuto nei mesi successivi), tuttavia riflette il ruolo sempre più di primo piano, in ordine all’incidenza sul totale delle vendite in Europa, da parte dei modelli a ruote alte (Crossover e SUV, ed in special modo – come in questo caso – di fascia “medium” e “compact”).

Le novità di dettaglio

Per questo, l’aggiornamento stilistico è minimo (il corpo vettura è pressoché identico a quello che caratterizza l’attuale versione pronta a lasciare il testimone alla nuova gamma 2022), e si riflette soprattutto nel ricorso ad alcuni dettagli estetici. Su tutti, si segnala il debutto di una tinta carrozzeria Platinum Quartz che arricchisce la tavolozza delle varietà cromatiche finora proposte (Arctic White, Snowflake White Pearl, Jet Black, Deep Crystal Blue, Sonic Silver, Polymetal Grey, Machine Grey e l’ormai “famoso” Soul Red Crystal adottato da Mazda in ordine allo sviluppo delle più recenti definizioni della propria filosofia “Kodo Design”).

Una nuova edizione speciale

Con CX-30 2022 fa il proprio debutto la serie speciale Homura, che propone un interessante discorso di abbinamento fra ricercatezza stilistica ed immagine sportiva del veicolo. Due peculiarità che si concretizzano con l’adozione di finizioni esterne in nero lucido per i gusci degli specchi retrovisori, gli accenti della calandra ed i cerchi in lega da 18”, e che a loro volta si abbinano al nero (con cuciture rosse a contrasto) utilizzato per il tessuto dei rivestimenti interni. Mazda CX-30 Homura dispone altresì, di serie, del portellone ad azionamento elettrico.

Nuovi contenuti digitali

Per venire incontro al rapido evolversi delle tecnologie di bordo, Mazda CX-30 2022 punta i propri riflettori su una sostanziale evoluzione dei contenuti multimediali e sull’adozione di una serie di funzionalità a controllo da remoto (“in car WiFi” e “Connected Services”) accessibili ed usufruibili attraverso l’applicazione dedicata MyMazda App, oggetto di un recente rinnovamento nella propria veste grafica anche in relazione ad una “user experience” ulteriormente migliorata dal punto di vista dell’intuitività e delle esigenze dei clienti.

Con la nuova edizione 2022, Mazda CX-30 offre ai propri possessori la visualizzazione, tramite App, delle informazioni “di servizio” che riguardano lo stato del veicolo (ad esempio il livello dei liquidi così come la pressione degli pneumatici) oppure provvedere al controllo della chiusura delle porte o del posizionamento della vettura in sosta, scegliere e inviare direttamente dal device portatile all’impianto di navigazione di bordo i dati di percorso prescelto e di destinazione, ed avere a disposizione i servizi di avviso di protezione del veicolo da remoto, di chiamata d’emergenza eCall e di richiesta soccorso stradale.

Motorizzazioni mild-hybrid

La gamma delle unità motrici di Mazda CX-30 2022, tutte 2.0 a 4 cilindri unicamente a benzina SkyActiv-G e provviste di sistema mild-hybrid, offre tre livelli di potenza massima (122 CV, 150 CV, 186 CV) e si abbina al cambio manuale a sei rapporti, automatico (sempre a sei rapporti), nonché alla trazione anteriore e integrale a seconda delle versioni.

Composizione di gamma

I prezzi “chiavi in mano” di Mazda CX-30 2022, già disponibile alle ordinazioni, partono da 25.700 euro (più sotto, il dettaglio completo degli importi di vendita). Il suo ingresso nelle concessionarie italiane è previsto per l’inizio del 2022. La lineup si articola su quattro livelli di allestimento (più la nuova serie speciale Homura):

Evolve;

Executive;

Exceed;

Exclusive.

Ecco quanto costa

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano”.

Mazda CX-2 2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid 122 CV . Evolve: 25.700 euro, Executive: 27.100 euro, Exceed: 29.550 euro, Exclusive: 31.400 euro;

. Evolve: 25.700 euro, Executive: 27.100 euro, Exceed: 29.550 euro, Exclusive: 31.400 euro; Mazda CX-2 2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid 150 CV . Evolve: 26.700 euro, Executive: 28.100 euro, Exceed: 30.550 euro, Exclusive: 32.400 euro;

. Evolve: 26.700 euro, Executive: 28.100 euro, Exceed: 30.550 euro, Exclusive: 32.400 euro; Mazda CX-2 2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid 150 CV AWD . Exceed: 32.750 euro, Exclusive: 34.600 euro;

. Exceed: 32.750 euro, Exclusive: 34.600 euro; Mazda CX-2 2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid 186 CV . Executive: 30.300 euro, Exceed: 32.750 euro, Exclusive: 35.300 euro;

. Executive: 30.300 euro, Exceed: 32.750 euro, Exclusive: 35.300 euro; Mazda CX-2 2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid 186 CV AWD. Exceed: 34.950 euro, Exclusive: 37.500 euro.

Versione speciale Homura

Mazda CX-2 2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid 122 CV: 27.450 euro;

Mazda CX-2 2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid 150 CV: 28.450 euro;

Mazda CX-2 2.0 e-SkyActiv-G M Hybrid 186 CV: 30.650 euro.

