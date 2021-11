Skoda Fabia: equipaggiamenti, prezzi, uscita

La quarta serie della “segmento B” di Mlada Boleslav fa il proprio debutto su strada: ecco gamma, offerte commerciali e dotazioni.

In linea con le recenti anticipazioni, Skoda porta la nuova generazione di Fabia all’esordio negli showroom italiani: un debutto particolarmente atteso per la vendutissima (oltre quattro milioni e mezzo gli esemplari venduti a livello mondiale nelle tre serie precedenti) “segmento B” boema, che celebra i vent’anni dal debutto sul mercato con una lineup sottoposta ad un sostanziale aggiornamento, tanto dal punto di vista dell’estetica quanto nei contenuti.

Tutta nuova

Le novità adottate da Skoda Fabia 4 sono in effetti molteplici. Fra le principali, ci sono la piattaforma modulare MQB-A0, cioè la versione del pianale Modularer Querbaukasten destinata a costituire la “base di partenza” della produzione di dimensioni medie e compatte per il Gruppo VAG; maggiori doti di abitabilità e di capienza utile nel vano bagagli (da 380 litri nel normale assetto di marcia) e propone un modulo multimediale “new gen” con display centrale da 8” e 9.2” (quest’ultimo disponibile con l’impianto di navigazione satellitare “Amundsen”, sistemi di ausilio alla guida abbinabili con la “suite” di ADAS che comprende il Travel Assist per la guida semi-automatizzata di Livello 2 ed i dispositivi di assistenza attiva alle manovre di parcheggio.

La gamma

Versioni

Skoda Fabia 2022 viene declinata in cinque versioni, tutte equipaggiate con l’unità motrice 1.0 (999 cc) tre cilindri a benzina, aspirata (1.0 MPI 65 CV e 80 CV) e turbocompressa (1.0 TSI 95 CV e 110 CV), abbinate al cambio manuale a cinque rapporti (1.0 MPI 65 CV e 80 CV, e 1.0 TSI 95 CV), manuale a sei rapporti (1.0 TSI 110 CV) e automatico DSG doppia frizione a sette rapporti (1.0 TSI 110 CV DSG).

Allestimenti

Le configurazioni sono due:

Fabia Ambition (per 1.0 MPI 65 CV, 1.0 MPI 80 CV, 1.0 TSI 95 CV, 1.0 TSI 110 CV);

(per 1.0 MPI 65 CV, 1.0 MPI 80 CV, 1.0 TSI 95 CV, 1.0 TSI 110 CV); Fabia Style (per 1.0 MPI 80 CV, 1.0 TSI 95 CV, 1.0 TSI 110 CV e 1.0 TSI 110 CV DSG).

Quanto costa

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano”.

Skoda Fabia 1.0 MPI 65 CV: 16.900 euro (Ambition);

Skoda Fabia 1.0 MPI 80 CV: 17.600 euro (Ambition), 19.100 euro (Style);

Skoda Fabia 1.0 TSI 95 CV: 18.300 euro (Ambition), 19.800 euro (Style);

Skoda Fabia 1.0 TSI 110 CV: 19.000 euro (Ambition), 20.500 euro (Style);

Skoda Fabia 1.0 TSI 110 CV DSG: 22.100 euro (Style).

Offerte commerciali

In occasione dell’arrivo negli showroom, Skoda organizza un Weekend Porte Aperte, in programma sabato 20 e domenica 21 novembre. Fra le proposte commerciali, è da segnalare un’offerta (esempio di riferimento: la versione 1.0 MPI 65 CV Ambition) a 129 euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 5,56%).

Dotazioni

Di serie su tutta la gamma

Airbag laterali anteriori;

Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile);

Airbag per la testa a tendina;

Apertura automatica della chiusura centralizzata e attivazione luci di emergenza in caso di urto;

Ausilio per partenza in salita (Hill Hold Control);

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di telaio visibile sul parabrezza;

Driver Activity Assistant: dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente;

ESC con ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, differenziale a controllo elettronico XDS+ e MKB;

Freni a disco anteriori e posteriori;

Front Assistant con riconoscimento pedoni (monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura e funzione di frenata automatica di emergenza;

Lane Assistant (sistema di mantenimento del veicolo in corsia;

Luce posteriore fendinebbia;

Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether sui sedili posteriori esterni e passeggero anteriore;

Skoda Care Connect (Servizi di Chiamata di emergenza a vita con 10 anni di Service Proattivo).

Fabia Ambition

Esterni

Gusci degli specchi retrovisori in tinta carrozzeria;

Cerchi in lega “Rotare” da 5,5J x 15″;

Cornice calandra cromata Pacchetto Cromo.

Interni, comfort e funzionalità

2 prese USB-C con connettività Apple;

4 maniglie ripiegabili sul padiglione;

6 altoparlanti con sistema Skoda Surround;

Alzacristalli elettrici anteriori;

Connettività Bluetooth;

Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli);

Climatizzatore manuale;

Impugnatura leva del cambio e del freno a mano rivestite in pelle;

Impianto audio Bolero con display touch da 8″ e radio digitale DAB+;

Sedile conducente regolabile in altezza;

Sensori per il parcheggio posteriori con frenata automatica di emergenza;

SmartLink via cavo con compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto e accesso ai dati di guida tramite App My Skoda;

Specchi retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente;

Volante multifunzione in pelle a 2 razze con comandi radio e telefono;

Clip porta ticket sul montante parabrezza;

Fari anteriori anabbaglianti, abbaglianti e luci diurne a Led;

Fari fendinebbia posteriori;

Ganci per borse nel vano del bagagliaio;

Kit riparazione pneumatici;

Light Assistant (funzioni coming home, leaving home, accensione automatica dei fari, tunnel light e day light);

Maxi DOT (display multifunzione con computer di bordo);

Raschietto per il ghiaccio sul tappo del serbatoio del carburante;

Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile a schema 60:40;

Servosterzo elettromeccanico;

Sistema di regolazione delle prese d’aria del radiatore (per motori TSI);

Specchi di cortesia nelle alette parasole;

Start&Stop e funzione di recupero dell’energia in frenata;

Tasche portaoggetti sul retro degli schienali dei sedili anteriori;

Tasche porta smartphone sul retro degli schienali dei sedili anteriori;

Vano portaocchiali (non disponibile con tetto panoramico);

Vano portaoggetti di fianco al conducente (a sinistra sotto il volante);

Vano portaombrello nella porta lato guida, con ombrello integrato.

Sicurezza

Cruise Control.

Fabia Style

Alle dotazioni “Ambition” aggiunge quanto segue:

Finiture

Gusci degli specchi retrovisori esterni in tinta Grigio Graphite o Nero Tulipano;

Cerchi in lega “Proxima Aero” da 6J x 16″ ad alta efficienza aerodinamica;

Color Concept (finizione carrozzeria bicolore con montante anteriore e spoiler posteriore in tinta Grigio Graphite o Nero Tulipano);

Cornici cromate alla finestratura laterale;

Interni Style in tessuto Nuba;

Pacchetto Ambient Light;

Plancia in tessuto Nuba e listello decorativo.

Comfort

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con sicurezza per bambini;

Climatizzatore automatico bi-zona “Climatronic” con filtro combinato e sensore umidità;

Sistema Keyless Easy Start di avviamento senza chiave;

Sedili anteriori regolabili in altezza e con supporto lombare a regolazione manuale;

Specchio retrovisore centrale a schermatura anti-abbagliamento automatica.

Funzionalità

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti Jumbo Box;

Fari fendinebbia anteriori;

Luci posteriori di posizione e stop a Led.

Scheda tecnica

Motore

Architettura: 3 cilindri in linea, collocato in posizione trasversale;

Cilindrata complessiva: 999 cc;

Alimentazione: benzina, aspirato (1.0 MPI 65 CV e 1.0 MPI 80 CV) e turbocompresso (1.0 TSI 95 CV, 1.0 TSI 110 CV, 1.0 TSI 110 CV DSG);

Distribuzione: doppio albero a camme in testa;

Potenza massima: 65 CV a 5.300 giri/min, 80 CV a 6.300 giri/min, 95 CV fra 5.000 e 5.500 giri/min, 110 CV a 5.500 giri/min;

Coppia massima: 93 Nm fra 3.700 e 3.900 giri/min (1.0 MPI 65 CV e 1.0 MPI 80 CV), 175 Nm fra 1.600 e 3.500 giri/min (1.0 TSI 95 CV), 200 Nm fra 2.000 e 3.000 giri/min (1.0 TSI 110 CV e 1.0 TSI 110 CV DSG).

Trasmissione

Frizione: monodisco a secco (1.0 MPI 65 CV e 80 CV, 1.0 TSI 95 CV e 110 CV cambio manuale), due frizioni a dischi multipli a secco (1.0 TSI 110 CV DSG);

Cambio: manuale a cinque rapporti (1.0 MPI 65 CV, 1.0 MPI 80 CV, 1.0 TSI 95 CV), manuale a sei rapporti (1.0 TSI 110 CV), automatico DSG due frizioni a sette rapporti e modalità manuale “Tiptronic” (1.0 TSI 110 CV DSG).

Pesi

In ordine di marcia: 1.122 kg (1.0 MPI 65 CV), 1.116-1.146 kg (1.0 MPI 80 CV), 1.142-1.171 kg (1.0 TSI 95 CV), 1.165-1.194 kg (1.0 TSI 110 CV), 1.187-1.216 kg (1.0 TSI 110 CV DSG);

Complessivo a pieno carico: 1.570 kg, 1.509-1.609 kg, 1.538-1.660 kg, 1.561-1.680 kg, 1.583-1.709 kg;

Carico massimo rimorchiabile con rimorchio non frenato: 540 kg, 550-570 kg, 570-580 kg, 580-590 kg, 590-600 kg;

Carico massimo rimorchiabile con rimorchio frenato: 800 kg (1.0 MPI 65 CV e 80 CV), 1.000 kg (1.0 TSI 95 CV), 1.100 kg (1.0 TSI 110 CV e 110 CV DSG).

Prestazioni

Velocità massima: 172 km/h (1.0 MPI 65 CV), 179 km/h (1.0 MPI 80 CV), 195 km/h (1.0 TSI 95 CV), 205 km/h (1.0 TSI 110 CV e 1.0 TSI 110 CV DSG);

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 15”9 (1.0 MPI 65 CV), 15”5 (1.0 MPI 80 CV), 10”6 (1.0 TSI 95 CV), 9”7 (1.0 TSI 110 CV), 9”6 (1.0 TSI 110 CV DSG);

Diametro di sterzata: 10,4 m (1.0 MPI 65 CV), 10,7 m (tutte le altre versioni);

Consumo a ciclo medio WLTP: 5,0-5,5 litri per 100 km (1.0 MPI 65 CV), 5,1-5,4 l/100 km (1.0 MPI 80 CV), 5,1-5,5 l/100 km (1.0 TSI 95 CV), 5,0-5,5 l/100 km (1.0 TSI 110 CV), 5,5-5,9 l/100 km (1.0 TSI 110 CV DSG);

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 113,3-123,9 g/km (1.0 MPI 65 CV), 114,8-123,8 g/km (1.0 MPI 80 CV), 114,6-126,1 g/km (1.0 TSI 95 CV), 115,7-125,7 g/km (1.0 TSI 110 CV), 126,8-136,4 g/km (1.0 TSI 110 CV DSG).

