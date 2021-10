Volkswagen Tiguan Allspace 2022: configurazioni, prezzi e debutto

Arriva sul mercato italiano il restyling 2022 della Volkswagen Tiguan Allspace. Tutti i dettagli.

In linea con le anticipazioni della scorsa primavera che davano il via alla fase di ordinazione, Volkswagen prepara il terreno per l’esordio su strada di Tiguan Allspace nella nuova edizione 2022, ovvero la serie aggiornata “a passo lungo” (110 mm in più) dello Sport Utility Tiguan che dal 2007 ha abbondantemente superato i sei milioni di esemplari venduti a livello globale (un milione e mezzo dei quali fanno parte, dal 2017, della versione Allspace) e rappresenta la colonna portate in termini di evoluzione del “colosso” di Wolfsburg nel segmento “a ruote alte”.

Esterni, posti a sedere e bagagliaio

Il corpo vettura (4,72 m la lunghezza massima) si segnala per le dotazioni che contraddistinguono il nuovo discorso stilistico VW, in cui spiccano fra gli altri il nuovo frontale con fanaleria Led Matrix IQ.Light e la firma luminosa a Led che attraversa in larghezza la calandra. L’abitacolo dispone di serie di cinque posti (a richiesta sette posti, su tre file di sedili). La capacità utile di carico è decisamente buona: 760 litri nel normale assetto di marcia e fino a ben 1.920 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti; per Tiguan Allspace sette posti, il volume di carico varia fra 700 e 1.755 litri (a titolo di paragone, indichiamo che Tiguan 2021 offre una capienza del vano bagagli compresa fra 615 a 1.655 litri).

Infotainment e sistemi ADAS

A bordo di VW Tiguan Allspace 2022 fanno bella mostra di se alcuni dei dispositivi di nuova generazione propri della più recente gamma, come ad esempio l’infotainment MIB3 compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto e provvisto di collegamento wireless che permette l’accesso ad una completa gamma di servizi online, il nuovo impianto di climatizzazione Air Care Climatronic tri-zona con comandi touch e sensori illuminati, ed il modulo di ausili attivi semi-automatizzati Travel Assist (attivo fino a 210 km/h) per l’assistenza al conducente durante le fasi di accelerazione, frenata e sterzata.

Tiguan Allspace: la gamma

Volkswagen Tiguan Allspace 2022 viene proposto in tre livelli di allestimento:

Life;

Elegance;

R-Line.

Per l’Italia, le unità motrici proposte sono due:

1.5 TSI benzina da 150 CV (con sistema ACT di disattivazione di due dei quattro cilindri nelle condizioni di lavoro a basso e medio carico);

da 150 CV (con sistema ACT di disattivazione di due dei quattro cilindri nelle condizioni di lavoro a basso e medio carico); 2.0 TDI turbodiesel da 150 CV e 200 CV con “Twin dosing” (doppio dispositivo di riduzione catalitica selettiva SCR, adottato sulle motorizzazioni a gasolio VW a partire dalla seconda metà del 2019 – primo modello ad esserne provvisto era stata Volkswagen Passat – con l’obiettivo di minimizzare le emissioni di ossidi di azoto).

Tutte le versioni di gamma vengono equipaggiate con il cambio DSG doppia frizione a sette rapporti. I modelli a gasolio dispongono anche della trazione integrale 4Motion.

Valori prestazionali

VW Tiguan Allspace 1.5 TSI 150 CV dichiara una velocità massima di 200 km/h ed un tempo di 10”3 per l’accelerazione da 0 a 100 km/h. Le configurazioni turbodiesel vengono annunciate per una velocità di punta di, rispettivamente, 199 km/h (150 CV) e 216 km/h (200 CV), e 9”8-7”8 per passare da 0 a 100 km/h. Con la trazione 4Motion, i modelli a gasolio da 150 CV raggiungono 197 km/h ed i 100 km/h con partenza da fermo in 9”7.

Ecco quanto costa e gli equipaggiamenti

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano”.

Benzina

VW Tiguan Allspace 1.5 TSI Act DSG Life: 40.200 euro;

VW Tiguan Allspace 1.5 TSI Act DSG Elegance: 43.200 euro.

Turbodiesel

VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Scr DSG Life: 42.200 euro;

VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Scr DSG Life 4Motion: 45.100 euro;

VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Scr DSG Elegance: 45.200 euro;

VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Scr DSG Elegance 4Motion: 48.100 euro;

VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Scr DSG 200 CV Elegance 4Motion: 49.700 euro;

VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Scr DSG 200 CV R-Line 4Motion: 50.500 euro.

Dotazioni di serie

Life

App-Connect con funzione Wireless;

Cerchi in lega da 18” “Kingston” con pneumatici da 235/55 R 18;

Climatizzatore automatico “Climatronic” tri-zona a controllo digitale;

Cruise Control Adattivo ACC con funzione predittiva;

Strumentazione digitale “Digital Cockpit Pro” da 10.25”;

Gruppi ottici Eco Led con Light Assist;

Sistema Front Assist con City Emergency Brake e riconoscimento pedoni;

Lane Assist;

Pre-Crash;

Riconoscimento dinamico della segnaletica stradale;

Chrome Pack;

Barre portatutto cromate, cornici finestrini cromate;

Mirror Pack;

Navigatore “Discover Media” con display da 8” Ready for We Connect e We Connect Plus;

Portellone a comando elettrico di apertura e chiusura;

Regolazione lombare dei sedili anteriori;

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

Side Assist plus con Rear Traffic Alert;

Finestratura posteriore oscurata.

Elegance

All’allestimento Life aggiunge quanto segue:

Airbag posteriori laterali;

Illuminazione “ambient” a Led in 30 tonalità cromatiche;

Cerchi in lega “Frankfurt” da 18” con pneumatici da 235/55 R 18;

Pacchetto “Easy Open-Close”;

Fari IQ.Light Led Matrix con Dynamic Light Assist;

Inserto centrale a Led sulla calandra;

Gruppi ottici posteriori a tecnologia IQ.Light Led con indicatori di direzione dinamici;

Park Assist con retrocamera Rear View;

Rivestimento sedili “Art Velours”.

R-Line

L’equipaggiamento aggiunge, rispetto alla declinazione Life:

Airbag posteriori laterali;

Illuminazione “ambient” a 30 varianti di colore;

Cerchi in lega “Valencia” da 19” con pneumatici da 255/45 R 19;

Gruppi ottici a tecnologia IQ.Light Led Performance con Light Assist;

Inserto luminoso centrale a Led sulla calandra;

Rivestimento sedili “R-Line”;

Pacchetto R-Line Exterior ed Interior;

Sedili anteriori Top Comfort;

Volante sportivo rivestito in pelle con comandi touch.

Volkswagen Tiguan Allspace: la prova su strada Vedi tutte le immagini +30