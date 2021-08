Audi Q4 Sportback 40 e-tron: prezzi e versioni

Via alle ordinazioni per la nuova declinazione di metà gamma del SUV-Coupé Q4 Sportback e-tron ad alimentazione elettrica: tutti i dettagli.

La gamma dei SUV-Coupé a zero emissioni di fascia media proposti da Ingolstadt si amplia con il via alle ordinazioni delle novità Audi Q4 Sportback e-tron e della versione a trazione integrale Audi Q4 45 e-tron quattro da 265 CV. La nuova configurazione “40” (4,59 m di lunghezza e 535 di capacità utile al vano bagagli nel normale assetto di marcia), che si colloca in una posizione intermedia fra i modelli 35 e-tron da 170 CV e 50 e-tron quattro da 299 CV, viene provvista di un motore elettrico sincrono a magneti permanenti – collocato nella zona posteriore del veicolo – alimentato da una batteria da 82 kWh per una potenza massima di 204 CV e 310 Nm di coppia massima, che spingono la vettura ad una velocità massima (autolimitata) di 160 km/h, ed a 100 km/h in 8”5 con partenza da fermo. Il consumo energetico dichiarato è nell’ordine di 16,9-18,8 kWh per 100 km a ciclo medio WLTP. La ricarica avviene a corrente alternata, fino a 11 kW di potenza (circa 7 ore e mezza per ottenere il 100% di energia) oppure a corrente continua fino a 125 kW e meno di 38 minuti per avere a disposizione l’80% di carica negli accumulatori agli ioni di litio. L’autonomia massima annunciata è di 532 km WLTP.

Composizione di gamma

La novità “di media gamma” Q4 Sportback 40 e-tron viene declinata nel medesimo assortimento di versioni del più “piccolo” modello 35 e-tron da 170 CV, ovvero:

Q4 Sportback “standard”;

Evo;

Business;

Business Advanced;

S Line Edition.

Le ultime due configurazioni (“Business Advanced” ed “S Line Edition”) corrispondono peraltro ad altrettante proposte relative alla versione 50 e-tron quattro da 296 CV.

Ecco quanto costa e le soluzioni finanziarie

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano”.

Audi Q4 Sportback 40 e-tron “base”: 53.150 euro;

Audi Q4 Sportback 40 e-tron Evo: 55.250 euro;

Audi Q4 Sportback 40 e-tron Business: 57.350 euro;

Audi Q4 Sportback 40 e-tron Business Advanced: 58.850 euro;

Audi Q4 Sportback 40 e-tron S Line Edition: 60.450 euro.

I prezzi di vendita indicano che l’intero ventaglio di proposte Audi Q4 Sportback 40 e-tron accede agli ecoincentivi per l’acquisto di auto elettriche, rifinanziati con il nuovo Decreto “Sostegni Bis”, che offrino fino a 10.000 euro di vantaggi.

Come già avviene per gli altri modelli della lineup a zero emissioni di Ingolstadt, anche la nuova edizione Q4 Sportback 40 e-tron è disponibile con le formule di finanziamento predisposte da Audi Italia, che si basano su un approccio individuale e flessibile in ragione delle personali esigenze del cliente, e sulla tenuta del valore residuo in modo da tenere sotto controllo l’anticipo ed i canoni di locazione del veicolo.

A noleggio

Il “rent” di Audi Q4 Sportback 40 e-tron prevede ad esempio programmi di noleggio a breve termine (con possibilità di guidare la vettura per un giorno, una settimana, un mese o per periodi anche più lunghi, con eventuale subentro alla concessionaria nella locazione della vettura). Per il noleggio a lungo termine, in formula “all-inclusive”, Audi rende disponibile il SUV-Coupé Q4 Sportback 40 e-tron con accesso gratuito per 12 mesi al servizio Audi e-tron Charging Service (più di 250.000 stazioni di ricarica pubbliche presenti in 26 Paesi con accesso tramite unica card, contratto unico e tariffe convenzionate e fino al 60% di sconto presso il network di “hub” Ionity ad elevata capacità), ed un anno di abbonamento al programma Transit (con risparmio di 17,51 euro al mese). Cifre alla mano, la formula a lungo termine Audi Value rende disponibile la nuova Q4 Sportback 40 e-tron con un canone di 549 euro al mese per 36 mesi e 45.000 km (esempio riferito all’allestimento Business).

Servizi aggiuntivi

Nell’NLT per Audi e-tron, vengono compresi diversi servizi assicurativi e Service. La formula Audi Value, ad esempio, comprende le spese di immatricolazione, Ipt, soccorso stradale e traino in Italia ed in Europa 24 ore su 24, limitazione della responsabilità Incendio-furto, polizza Kasko, sistema di recupero del veicolo rubato mediante dispositivo a radiofrequenza, polizza RC Auto e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del contratto. Inoltre, ci sono ulteriori offerte, come la previsione di auto sostitutiva preferibilmente elettrica, lo stoccaggio gratuito degli pneumatici in caso di sostituzione stagionale, ed il servizio Pick-up & Delivery, con ritiro e riconsegna della vettura nel luogo indicato e messa a disposizione di un’auto sostitutiva, il tutto con una prenotazione telefonica.

Servizi di ricarica domestica

Per il “pieno” alle batterie di Audi Q4 Sportback 40 e-tron presso la propria abitazione, il marchio dei Quattro Anelli include nell’offerta il pacchetto “Ready for e-tron Pro”, studiato per agevolare la fuizione della ricarica domestica fino a 22 kW a corrente alternata mediante installazione della Wallbox Enel X di tipo JuiceBox Pro Cellular con cavo integrato (infrastruttura “smart” con livelli di potenza da 7,4 kW, 11 kW e 22 kW, funzione “demand limitation” per regolare l’erogazione energetica in base al fabbisogno domestico in modo da evitare un sovraccarico di rete, e gestione delle ricariche da remoto tramite smartphone e App dedicata), la realizzazione di una linea di alimentazione dedicata e la connessione del contatore “a valle”.

I principali equipaggiamenti

L’assortimento degli accessori di serie è, al solito, piuttosto “ricco” già nell’allestimento base:

Cerchi in lega da 19” con pneumatici a sezione differenziata fra avantreno e retrotreno (235/55 – 19 e 255/50 – 19);

Gruppi ottici Full Led;

Fanaleria posteriore a Led;

Portellone a comando elettrico di apertura e chiusura;

Nuovo volante multifunzione con comandi touch e movimenti “swipe” derivati dai telefoni cellulari, e corona appiattita nella zona superiore ed in quella inferiore;

Strumentazione digitale con display da 10.25” a colori;

Funzionalità infotainment con impianto audio MMI Plus, chiamata d’emergenza e servizi Audi Connect Remote & Control per la visualizzazione delle informazioni utili sul veicolo mediante collegamento al device portatile utente attraverso la App myAudi;

Frenata autonoma d’emergenza con riconoscimento di altri veicoli, ciclisti e pedoni;

Collision Avoid Assist che aiuta il conducente ad evitare un ostacolo grazie all’individuazione di una traiettoria alternativa in funzione di distanza, ingombri e scarto trasversale del veicolo che precede;

Assistente alla svolta;

Assistenza al mantenimento di corsia;

Airbag anteriore centrale.

Fra le dotazioni a partire dal secondo livello di allestimento si segnalano:

Audi Smartphone Interface per il trasferimento sul display multimediale della compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto in modalità wireless;

Audi Phone Box per la ricarica a induzione degli smartphone.

Dal canto suo, la configurazione “Business” che rappresenta il “cuore” della gamma e delle offerte commerciali proposte, comprende fra gli altri:

Pacchetto Assistenza Plus con Cruise Control adattivo, sensori di parcheggio visivi e sonori e telecamera di retromarcia;

Impianto di navigazione MMI Plus con MMI Touch per il controllo delle funzionalità sullo schermo MMI Touch da 11.6”;

Riconoscimento dei segnali stradali mediante telecamera;

Servizi Audi Connect Navigation & Infotainment Plus che includono connettività Car-to-X, dispositivo di pianificazione degli itinerari “e-tron Trip Planner” e comandi vocali con riconoscimento della voce voce naturale con integrazione delle informazioni tramite cloud.

