SsangYong Rexton 2021: allestimenti, dotazioni e prezzi

La nuova generazione del SUV-offroad alto di gamma coreano a 5 e 7 posti debutta in Italia con numerose novità ed un assortimento di equipaggiamenti premium.

In perfetto ordine con la “tabella di marcia” anticipata nell’autunno 2020, SsangYong porta al debutto anche in Italia la nuova configurazione 2021 di Rexton. L’edizione-restyling del modello “a ruote alte” del marchio coreano, che a caratteristiche da veicolo fuoristrada (come ad esempio il telaio a longheroni, il ridotto raggio di sterzata e l’elevata altezza minima da terra) abbina soluzioni di stampo marcatamente Sport-Utility (trazione integrale a sistema “Part-time AWD”, avantreno di tipo McHperson e retrotreno multilink, ampia abitabilità e generosa capienza del vano bagagli, due configurazioni di abitacolo) esordisce sul nostro mercato in due livelli di allestimento, Dream e Icon (dalla dotazione piuttosto completa già nella versione “base”, come vedremo), due tipologie di abitacolo – 5 posti e 7 posti – e, sotto il cofano, il ricorso alla motorizzazione turbodiesel 2.150 cc da 202 CV (15 CV in più) abbinata al cambio automatico ad 8 rapporti (in sostituzione del precedente sistema a sette rapporti) ed alla trazione integrale.

I dettagli-novità

All’esterno, SsangYong Rexton 2021 mette in evidenza un aggiornamento di immagine riconoscibile nella nuova calandra più ampia e dalla grigliatura ad effetto 3D, nelle prese d’aria inferiori ridisegnate, nei nuovi elementi interni dei gruppi ottici, nei terminali di scarico rinnovati. All’interno, il restyling – dove si nota un’ulteriore impronta di stile ed una nuova attenzione alla versatilità di impiego – porta in dote, a seconda del livello di allestimento, la strumentazione digitale con cluser “Super Vision” aumentato a 12.3”, rivestimenti in pelle per sedili e pannelli porta, nuovi dettagli di finizione, “sedute” più larghe per i sedili posteriori (con nuove prese da 12V e porte Usb a disposizione dei passeggeri seduti dietro), nuovi vani portaoggetti. Come sempre ampio l’assortimento di sistemi di ausilio attivo alla guida.

La scheda tecnica

Dimensioni esterne

Lunghezza: 4,85 m;

Larghezza: 1,96 m;

Altezza: 1,82 m;

Passo: 2.865 mm;

Altezza libera da terra: 203 mm;

Sbalzi: anteriore 895 mm, posteriore 1.090 mm;

Carreggiate: anteriore 1.640 mm, posteriore 1.640 mm;

Raggio di sterzata: 5,5 m;

Peso in ordine di marcia: 2.070 kg escluso il guidatore (5 posti), 2.105 kg /7 posti);

Peso complessivo ammesso: 2.800 kg (5 posti), 2,950 kg (7 posti);

Capacità di traino: 3.000 kg (rimorchio frenato), 750 kg (rimorchio frenato);

Capacità serbatoio carburante: 70 litri.

Propulsione, consumi ed emissioni

Architettura motore: 4 cilindri in linea a ciclo diesel, turbocompresso;

Alesaggio x corsa: 86,2 mm x 92,4 mm;

Cilindrata complessiva: 2.157 cc;

Rapporto di compressione: 15.5:1;

Potenza massima: 202 CV a 3.800 giri/min;

Coppia massima: 441 Nm disponibili fra 1.600 e 2.600 giri/min;

Velocità massima: 184 km/h;

Consumo a ciclo medio WLTP: 8,2 litri di gasolio per 100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio WLTP: 214 g/km (5 posti); 216 g/km (7 posti).

Ecco quanto costa e le promozioni

Di seguito il dettaglio degli importi di acquisto “chiavi in mano”.

Versioni 5 posti

SsangYong Rexton Dream: 49.000 euro;

SsangYong Rexton Icon: 54.000 euro.

Versioni 7 posti

SsangYong Rexton Dream: 50.500 euro;

SsangYong Rexton Icon: 55.500 euro.

Per tutte le versioni, la garanzia è di 5 anni o 150.000 km, e comprende 5 anni di servizio di assistenza stradale. Una promozione-lancio, valevole fino al 31 luglio 2021, offre il nuovo Rexton 2021 con rate da partire da 390 euro al mese e 2 anni o 40.000 km di manutenzione ordinaria compresi nel finanziamento.

Gli equipaggiamenti

Il “capitolato” degli accessori di serie è, come di consueto per il marchio coreano, piuttosto “ricco” già a partire dall’allestimento-base.

Esterni

Cerchi in lega da 18” a finitura diamantata con pneumatici da 255/60 R 18;

Proiettori anteriori a Led ad assetto regolabile;

Fendinebbia anteriori a Led e luci di svolta integrate;

Luci diurne a LED e gruppi ottici posteriori a Led;

Parabrezza atermico con funzione antirumore e sbrinatore tergicristalli;

Retrovisori esterni regolabili, ribaltabili e riscaldabili elettricamente con indicatori di direzione a Led e luce sottoporta;

Maniglie porta illuminate ed in tinta carrozzeria;

Finestratura posteriore oscurata;

Barre portatutto longitudinali sul tetto;

Spoiler posteriore con luce di stop a Led;

Antenna “a pinna di squalo”.

Interni

Specchio retrovisore fotocromatico;

Battitacco anteriori e posteriori in acciaio;

Maniglie porta cromate;

Alette parasole con luci di cortesia ed estensione a scorrimento;

Cassetto portaoggetti illuminato con serratura;

Telo copri-bagagli, piano bagagliaio variabile (versioni 5 posti);

Rivestimento in pelle per i sedili;

Sedile conducente regolabile in altezza, con regolazione elettrica e supporto lombare a comando elettrico;

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili;

Sedili posteriori ribaltabili e frazionabili a schema 60:40, e provvisti di bracciolo centrale;

Volante multifunzione rivestito in pelle;

Piantone dello sterzo regolabile in altezza ed in profondità;

Alzacristalli elettrici;

Sensore luci;

Sensore pioggia;

Doppia Smart-key con sistema di chiusura automatica;

Comando indicatori di direzione “one-touch”;

Climatizzatore automatico bi-zona con ionizzatore;

Sistema anti-appannamento vetri automatico;

Sistema AQS-Air Quality System di controllo qualità dell’aria nell’abitacolo.

Digitalizzazione e infotainment

Strumentazione con quadro digitale “Super Vision” da 12.3” a colori con differenti layout di visualizzazione selezionabili;

Modulo multimediale: Smart Audio digitale DAB con prese Usb e sei altoparlanti, display da 8” a connettività Bluetooth, Apple CarPlay ed Android Auto;

Retrocamera.

Sistemi di sicurezza attiva e ADAS

Airbag frontali anteriori;

Airbag laterali anteriori e posteriori;

Airbag a tendina per i sedili anteriori e posteriori (prime due file);

Airbag per ginocchia lato guida;

Programma di stabilità elettronico (ESP) con sistema di controllo della trazione (TCS – Traction Control System);

Controllo di velocità in discesa (HDC – Hill Descent Control);

Protezione antiribaltamento attiva (ARP – Anti Rolling Protection);

Attivazione automatica delle luci d’emergenza (ESS – Emergency Stop Signal);

Sistema autonomo di frenata d’emergenza (AEBS – Autonomous Emergency Brake System);

Allerta anti-collisione (FCW – Forward Collision Warning);

Allerta cambio corsia involontario (LDWS – Lane Departure Warning System);

Controllo automatico dei fari abbaglianti (HBA – High Beam Assist);

Riconoscimento segnaletica stradale (TSR – Trafic Signal Recognition);

Avviso partenza veicolo che precede (FVSA – Front Vehicle Start Alert);

Allerta soglia di attenzione del conducente (DAA – Driver Attention Alert);

Avviso distanza di sicurezza (SDA – Safety Distance Alert);

Cruise control adattativo (ACC Adaptive Cruise Control);

Assistenza al mantenimento della corsia (LKAS – Lane Keeping Assist System);

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori;

Cinture di sicurezza posteriori con limitatori di carico e pretensionatori (da entrambi i lati), cintura di sicurezza posteriore centrale a tre punti;

Cinture della terza fila di sedili a tre punti (versioni a 7 posti);

Avviso cinture di sicurezza slacciate (Seat Belt Reminder);

Ancoraggi per seggiolini Isofix e blocco di sicurezza porte posteriori;

Blocco automatico delle porte in funzione della velocità;

Immobilizer.

Icon

L’allestimento superiore offre, in aggiunta, quanto segue.

Cerchi da 20” a finitura cromata, con pneumatici da 255/50 R 20;

Portellone a comando “smart” elettrico di apertura;

Illuminazione “ambient” per l’abitacolo;

Battitacco anteriori retroilluminati;

Rivestimento sedili in pelle nappa pregiata;

Sedili anteriori ventilati;

Sedile guida con memoria e funzione Easy Access/Exit;

Sedile passeggero anteriore elettrico;

Sistema di videocamere con visione panoramica tridimensionale (AVM – All View Monitor);

Wireless charger;

Auto up-down per tutti gli alzacristalli;

Navigatore satellitare integrato con display da 9.2”;

Avviso di rilevamento angolo cieco (BSW – Blind Spot detection Warning);

Assistenza anti-collisione da angolo cieco (BSA – Blind Spot Assit);

Allerta anti-collisione cambio corsia (LCW – Lane Change collision Warning);

Allerta traffico posteriore in retromarcia (RCTW-Rear Cross Trafic Alert);

Assistenza anti-collisione posteriore in retromarcia (RCTA – Rear Cross Trafic Assit);

Allerta apertura porte (SEW – Safety Exit Warning).

