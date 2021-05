Mercedes CLS 2021: prezzi e allestimenti

La berlina-coupé di alta gamma della Stella a Tre Punte viene proposta nelle configurazioni Premium e Premium Plus e motorizzazioni diesel, benzina mild-hybrid e diesel mild-hybrid.

A meno di un mese dalla presentazione (era l’inizio di aprile), la nuova edizione-restyling 2021 di Mercedes CLS si presenta all’esordio commerciale. Per l’occasione, la berlina-coupé alto di gamma di Stoccarda (giunta nel 2017 alla terza generazione) è stata sottoposta ad un “maquillage” tanto estetico quanto nei contenuti: una sostanziale revisione alla zona anteriore del corpo vettura (compresa la configurazione AMG), il ricorso a nuovi stili per i cerchi in lega e l’aggiunta di un’ulteriore tinta carrozzeria (Starling Blue Metallic) alla “palette” in catalogo, nuove combinazioni nelle finiture abitacolo e la conferma del modulo infotainment MBUX-Mercedes Benz User Experience che aveva debuttato nell’estate 2020 a bordo di CLS e porta in dote, fra gli altri, i due display da 10.25” – o da 12.3” a richiesta – per la visualizzazione ed il controllo di numerosi dispositivi di assistenza ed ausilio attivo. Due le versioni:

Premium ;

; Premium Plus.

La gamma delle motorizzazioni

Mercedes CLS 2021 si declina in tre tipologie di alimentazione: benzina mild hybrid, turbodiesel, turbodiesel mild-hybrid. Per tutte le versioni, il cambio è automatico.

Mercedes CLS 300d 4Matic Mild-hybrid: 4 cilindri turbodiesel da 265 CV+20 CV supplementari e 550 Nm, velocità massima 250 km/h, 0-100 km/h in 6”4;

Mercedes CLS 400d 4Matic: 6 cilindri in linea turbodiesel da 330 CV a 4.200 giri/min e 700 Nm di coppia massima fra 1.200 e 3.200 giri/min, velocità massima 250 km/h;

Mercedes CLS 450 4Matic Mild-hybrid: 6 cilindri in linea benzina da 367 CV fra 5.500 e 6.100 giri/min (e 22 CV supplementari) e 500 Nm fra 1.600 e 4.000 giri/min, velocità massima 250 km/h;

Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ Mild-hybrid: 6 cilindri in linea benzina da 435 CV a 6.100 giri/min (e 22 CV supplementari) e 520 Nm fra 1.800 e 5.800 giri/min, velocità massima 250 km/h.

Ecco quanto costano

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano” per la nuova gamma 2021 di Mercedes CLS.

Versione turbodiesel mild-hybrid

Mercedes CLS 300d 4Matic: 89.448 euro.

Versione turbodiesel

Mercedes CLS 400d 4Matic: 97.135 euro.

Versioni benzina mild-hybrid

Mercedes CLS 450 4Matic: 96.025 euro;

Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+: 118.855 euro.

Equipaggiamenti di serie per tutte le versioni

Pacchetto SE Package;

Pacchetto AMG Line;

Finiture esterne AMG;

Gruppi ottici anteriori Multibeam Led ad 84 diodi luminosi indipendenti e sistema di assistenza adattivo Plus per i fari abbaglianti;

Fanaleria posteriore a Led;

Pannelli porta illuminati;

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente e con funzione Memory;

Sedili posteriori frazionabili;

Modanature abitacolo in legno di frassino a poro aperto;

Organizer per spazi interni;

Climatizzatore automatico bi-zona con filtro antipolvere a carboni attivi, ricircolo dell’aria con funzione Comfort, sensore raggi solari e sensore antiappannamento, e bocchette di ventilazione per il vano posteriore;

Infotainment e digitalizzazione con Widescreen Cockpit e display MBUX da 10.25”, integrazione Apple CarPlay ed Android Auto, predisposizione per il car sharing, connettività ampliata, modulo LTE per l’utilizzo della suite di servizi digitali Mercedes Me Connect (chiamata d’emergenza automatica, Live Traffic Information), impianto audio digitale DAB Sound System Surround Burmester

Intelligent Drive, modulo di dispositivi ADAS che comprende Blind-spot Assist, Collision Prevention Assist Plus, Speed Limit Assist;

Sensori di parcheggio e telecamera di manovra a 360 gradi;

Cofano anteriore attivo per la protezione dei pedoni;

Modulo Dynamic Select per la scelta fra cinque livelli di regolazione delle dinsamiche di marcia agendo su motore, sterzo, cambio automatico (dove presente) e sospensioni pneumatiche (se presenti);

Serbatoio carburante maggiorato a 66 litri.

Premium

All’assortimento di dotazioni-base, si aggiungono:

Airpanel esterno;

Finiture corpo vettura Amg Line;

Cerchi Amg da 19” a razze sdoppiate, verniciati in Grigio Tremolite e torniti con finitura a specchio;

Pneumatici da 245/40 R 19 all’anteriore e da 275/35 R 19 al posteriore;

Impianto frenante con, all’avantreno, dischi forati e maggiorati e pinze con iscrizione “Mercedes-Benz”;

Assetto “Comfort” ribassato;

Finiture interne Amg Line (sedili anatomici con cuciture orizzontali, rivestimenti in pelle, volante sportivo multifunzione a tre razze rivestito in pelle Nappa nera con pulsanti touch e levette del cambio a finizione galvanizzata, rivestimento in tessuto nero al padiglione, pedaliera sportiva Amg in acciaio legato spazzolato con inserti antisdrucciolo in gomma neri, tappetini Amg neri, illuminazione “ambient” in 64 varietà cromatiche);

Rivestimenti abitacolo e plancia in pelle nera;

Infotainment con sistema di ricarica wireless per device portatili e Near-find Communication.

Premium Plus

Le dotazioni offrono:

Pacchetto Energizing;

Airpanel;

Dettagli esterni Amg Line;

Assetto “Comfort” ribassato;

Cerchi Amg da 19” a razze sdoppiate, verniciati in Grigio Tremolite e torniti con finitura a specchio;

Pneumatici da 245/40 R 19 all’anteriore e da 275/35 R 19 al posteriore;

Modulo infotainment con Head-up Display (per la visualizzazione, a seconda dell’allestimento, di velocità ed impostazione Tempomat, chiamate in entrata, avvisi, indicazioni di navigazione, impostazione del controllo distanza “Distronic” ed indicazioni dei dispositivi di assistenza alla guida), MBUX Interior Assistant, sistema di ricarica wireless per device portatili e Near-find Communication, realtà aumentata per la navigazione;

Climatizzatore automatico “Comfortmatic” tri-zona e provvisto di tre modalità di climatizzazione (Medium, Diffuser, Focus), con filtro a carboni attivi anti-polveri sottili, sensore qualità dell’aria con funzione ricircolo automatico;

Impianto frenante con, all’avantreno, dischi forati e maggiorati e pinze con iscrizione “Mercedes-Benz”;

Tetto scorrevole in cristallo a comando elettrico, con chiusura “Comfort” e chiusura automatica in caso di pioggia, protezione anti-incastro e funzione chiusura “Pre-Safe”;

Rivestimenti abitacolo e plancia in pelle nera.

