Smart forTwo e forFour Racingrey: prezzi e dotazioni

Riflettori puntati sul Rome E-Prix, che fa da cornice al debutto ufficiale della “special edition” con cui il marchio di Stoccarda omaggia la Formula E ed il proprio impegno nel motorsport a zero emissioni.

In occasione dell’appuntamento italiano con la serie internazionale di Formula E – il Rome E-Prix in programma sabato 10 e domenica 11 aprile -, Daimler AG svela l’inedita serie speciale Racingrey dedicata a Smart EQ forTwo e Smart EQ forFour, ovvero le due configurazioni (due posti e quattro posti) della citycar di Stoccarda – particolarmente apprezzata nella Capitale – che con la nuova generazione ha definitivamente abbandonato i sistemi di propulsione “convenzionali” per abbracciare l’alimentazione 100% elettrica.

Ecco quanto costa e la “tiratura” programmata

Proposta in edizione limitata (400 esemplari in totale) e già disponibile presso gli Smart Center, la special edition Smart Racingrey – a sua volta omaggio alla Smart e-Cup – viene declinata in 300 unità per forTwo, ed in 100 esemplari per forFour. Il prezzo di vendita parte da, rispettivamente, 30.695 euro (Smart EQ forTwo Racingrey) e da 31.695 euro (Smart EQ forFour Racingrey). La dotazione comprende il caricatore di bordo da 4,6 kW.

L’equipaggiamento dedicato

Sulla ben conosciuta alimentazione “zero emission” da 82 CV e 157 Nm di coppia massima, per una velocità di punta di 130 km/h e 160 km di autonomia (forTwo, 153 km di percorrenza nel caso di Smart forFour), la serie speciale Racingrey si distingue per un’impostazione estetica marcatamente dinamica. Nello specifico, Smart EQ forTwo Racingrey porta in dote una livrea in tinta “Asphalt Grey” (riedizione della “Edition One” che in passato aveva ottenuto un buon gradimento), un set di cerchi in lega “Brabus” da 16” verniciati in grigio, la consolle centrale in carbon look, nonché il Winter Package che comprende sedili riscaldabili, telecamera con sensori di parcheggio, illuminazione “ambient”, gruppi ottici Full Led e il nuovo modulo infotainment Smart Media System Connect. Le 100 unità programmate di Smart EQ forFour Racingrey vengono provviste del medesimo catalogo di equipaggiamenti, e si distinguono dalla sorella a due posti per la finizione in “Graphite Grey” del corpo vettura. Invariato, rispetto ai modelli in corrente produzione, il “capitolato” degli accessori: di serie ci sono, fra gli altri, chiave elettronica per apertura porte ed avviamento, volante regolabile in altezza, Cruise Control, assistenza alle partenze in salita, specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica, servosterzo ad assistenza variabile, climatizzatore automatico, sistema di frenata autonoma d’emergenza, sedile conducente regolabile in altezza, Abs, controllo elettronico della trazione e controllo stabilità.

Smart forTwo e forFour Racingrey 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +7