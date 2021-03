Hyundai Kona 2021: dotazioni e prezzi

Un aggiornamento “di dettaglio” all’immagine, la novità N Line, un ampio assortimento di dotazioni di connettività e di ausilio alla guida e l’arrivo delle versioni mild-hybrid alla base del restyling.

A poco più di tre anni dall’esordio, il compact-SUV Hyundai Kona si presenta sul mercato nella nuova edizione-restyling 2021. Annunciata all’inizio dello scorso autunno, la “Sport Utility” di segmento B coreana si arricchisce con l’arrivo delle versioni ad alimentazione mild-hybrid a 48V benzina e diesel che vanno ad affiancarsi alle configurazioni termiche “tradizionali”, full-hybrid e 100% elettrica, nonché con l’allestimento N Line di immagine più votata al dinamismo ed alla sportività. Con la nuova declinazione 2021, proposta a partire da 22.000 euro, Hyundai Kona (venduta, nella prima fase di carriera produttiva, in circa 230.000 esemplari in Europa e quasi 34.000 in Italia) arricchisce dunque la lineup elettrificata Hyundai.

Le novità estetiche

L’upgrade di gamma per Hyundai Kona 2021 si caratterizza per un aggiornamento che riguarda la zona anteriore del corpo vettura (nuovi gruppi ottici più sottili, paraurti e griglia ridisegnati) e quella posteriore, una nuova firma luminosa, i cerchi in lega da 18” di nuovo disegno e, come si accennava in apertura, il debutto della versione N Line, in cui a fare bella mostra di se sono un disegno più sportivo per il frontale e la parte posteriore del veicolo, gli accenti esterni in tinta carrozzeria, un set di cerchi dedicati (provvisti cioè di finitura diamantata). Novità anche per la versione Full Hybrid (modello “centrale” per l’asset commerciale Hyundai in Italia: secondo i dati Unrae-Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, il 50% delle immatricolazioni di Hyundai Kona in Italia è appannaggio della versione elettrificata), che mette in evidenza anche in questo caso nuovi cerchi in lega con “styling” specifico, e per la configurazione Kona Electric, il SUV a zero emissioni più venduto in Italia nel 2020. All’interno, Hyundai Kona 2021 propone nuove opzioni di rivestimento per i sedili, compreso un tessuto in tinta nera con trama a quadri, ed un nuovo sistema di illuminazione “ambient” per il tunnel centrale e la parte inferiore dell’abitacolo in corrispondenza di conducente e passeggero anteriore. Per l’allestimento N Line, il layout abitacolo offre cuciture in rosso a contrasto, pedaliera sportiva in metallo e monogramma “N” sul pomello della leva del cambio.

Digitalizzazione e ADAS

L’evoluzione hi-tech si segnala attraverso un ampio ventaglio di funzionalità multimediali disponibili a bordo di Hyundai Kona: display da 10.25” alla strumentazione e modulo infotainment con schermo touch da 8” per il controllo delle funzioni multimediali (connettività compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto), e display centrale da 10.25” “split-screen” e possibilità di ospitare più connessioni Bluetooth. Per gli occupanti la fila posteriore di sedili, c’è una presa Usb dedicata. A sua volta, l’allestimento X Line offre di serie il pulsante “Start Button” con sistema Smart Key, la telecamera posteriore, il Cluster Supervision HD da 10.25” ed il caricatore wireless per i device portatili. Riguardo all’assortimento di dispositivi di ausilio attivo alla guida, Hyundai Kona 2021 dispone dei sistemi Hyundai Smartsense, fra i quali ci sono:

Frenata autonoma d’emergenza con rilevamento altri veicoli, ciclisti e pedoni;

Sistema di mantenimento della vettura al centro della corsia di marcia;

Sistema di rilevamento della stanchezza conducente.

Il “capitolato” rende disponibili ulteriori sistemi, come ad esempio Blind Spot Collision Warning, Rear Cross Traffic Collision Warning, Blind Spot Collision Avoidance, Rear Cross Traffic Collision Avoidance e Smart Cruise Control.

Motorizzazioni

Sotto al cofano, Hyundai Kona 2021 aggiunge, alle versioni Full Hybrid 1.6 GDi 141 CV ed Electric (in due livelli di capacità delle batterie: 39 kWh da 136 CV e 64 kWh da 204 CV, per un’autonomia di marcia a ciclo WLTP fino a 484 km a ciclo medio ed oltre 660 km a ciclo urbano), le nuove alimentazioni mild-hybrid a 48V applicate al motore benzina 1.0 T-GDI “Smartstream” 120 CV (con cambio 6iMT a sei rapporti) e 1.6 turbodiesel “Smartstream” 136 CV, abbinato al cambio 6iMT ed alla trasmissione 7DCT doppia frizione a sette rapporti (proposta anche con la trazione integrale 4WD).

Ecco quanto costa

Di seguito il dettaglio dei prezzi di vendita “chiavi in mano”, suddivisi per tipologia di alimentazione ed allestimenti (X Tech, X Line ed N Line, più le versioni X Class specifiche per Kona Hybrid e Kona Electric, con quest’ultima che viene declinata anche nella versione X Tech City).

Hyundai Kona 2021

1.0 T-GDi 2WD MT 120 CV benzina: X Tech 22.000 euro, X Line 23.700 euro, N Line 24.900 euro;

1.0 T-GDi 48V 2WD iMT 120 CV mild hybrid: X Tech 23.350 euro, X Line 25.050 euro, N Line 26.250 euro;

1.6 CRDi 48V 2WD iMT 136 CV turbodiesel mild-hybrid: X Tech 25.150 euro, X Line 26.850 euro, N Line 28.050 euro;

1.6 CRDi 48V 2WD DCT 136 CV turbodiesel mild-hybrid: X Line 28.700 euro, N Line 29.900 euro;

1.6 CRDi 48V 4WD DCT 136 CV turbodiesel mild-hybrid: X Line 30.400 euro, N Line 31.800 euro.

Hyundai Kona Hybrid 2021

1.6 GDi HEV 2WD DCT 141 CV: X Tech 27.150 euro, X Line 28.950 euro, X Class 32.750 euro.

Hyundai Kona Electric 2021

Kona EV 39 kWh 136 CV: X Tech City 35.850 euro, X Line 40.400 euro;

Kona EV 64 kWh 204 CV: X Line 45.000 euro, X Class 49.600 euro.

Tutte le vetture vengono coperte dalla garanzia Hyundai di 5 anni a km illimitati. Per le batterie, la garanzia è di 8 anni o 160.000 km.

Con l’adesione al finanziamento Hyundai i-Plus Gold (che comprende la polizza Furto-incendio e l’assicurazione “Credit Line”), Hyundai Kona X Line mild-hybrid 48V 120 CV e cambio 6iMT è disponibile con 6.680 euro di anticipo e rate da 199 euro al mese, per un vantaggio cliente di 4.000 euro e possibilità, dopo tre anni, di scegliere se tenere la vettura, restituirla o sostituirla con un nuovo modello Hyundai. Con lo stesso finanziamento ed alle medesime condizioni, Hyundai Kona Hybrid X Line 141 CV e cambio automatico doppia frizione viene proposta con 7.885 euro di anticipo e rate da 239 euro al mese in caso di rottamazione ed Ecobonus, per un vantaggio cliente di 4.750 euro.