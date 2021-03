Audi Q5 TFSI e: prezzi, dotazioni, autonomia

Audi dà il via alle ordinazioni per la nuova doppia declinazione plug-in del SUV di fascia media: tutti i dettagli su gamma, potenza, modalità di ricarica.

A due anni dall’esordio della prima versione – capofila di una lineup ad elevata elettrificazione che si articola su Audi A3 Sportback, A6 berlina e A6 Avant, A7 Sportback, Q3 e Q3 Sportback, Q7, Q8 ed A8 -, Audi Q5 TFSI e quattro S Tronic si aggiorna. La nuova generazione ibrida plug-in del SUV di Ingolstadt, di recente upgrade in chiave 2021, mantiene i due livelli di potenza e testimonia il processo di evoluzione (stilistica e nei contenuti hi-tech) al centro dello sviluppo di Q5 “new gen”.

Le versioni

Già disponibile alle ordinazioni in Italia, Audi Q5 TFSI e quattro S Tronic 2021 debutterà nelle concessionarie a giugno. Come si accennava in apertura, le versioni sono due:

Audi Q5 2.0 (50) TFSI e quattro S Tronic 299 CV;

Audi Q5 2.0 (55) TFSI e quattro S Tronic 367 CV.

Ecco quanto costa

Le proposte di allestimento si articolano in cinque versioni per Q5 50 TFSI e quattro S Tronic, ed in due declinazioni per 55 TFSI. Di seguito i dettagli, con i prezzi di vendita “chiavi in mano”.

Audi Q5 2.0 (50) TFSI e quattro S Tronic 299 CV . “Base”: 59.750 euro; Business: 61.800 euro; Business Advanced: 64.550 euro; S Line: 66.650 euro; S Line Plus: 68.750 euro;

. “Base”: 59.750 euro; Business: 61.800 euro; Business Advanced: 64.550 euro; S Line: 66.650 euro; S Line Plus: 68.750 euro; Audi Q5 2.0 (55) TFSI e quattro S Tronic 367 CV. S Line: 71.200 euro; S Line Plus: 73.300 euro.

Quali modelli accedono agli Ecoincentivi

Le due configurazioni “di partenza”, cioè “base” e Business per Q5 50 TFSI e quattro S Tronic, hanno accesso agli Ecobonus ministeriali rifinanziati dalla legge di Bilancio 2021, che insieme agli sconti della Casa costruttrice permettono di ottenere fino a 6.500 euro di incentivo in caso di rottamazione.

Le dotazioni specifiche

Riguardo agli equipaggiamenti, il “capitolato” corrisponde a quanto adottato dalle versioni benzina e turbodiesel di Audi Q5 “new gen”. Gli accessori dedicati fanno riferimento, di serie, ai sedili posteriori “Plus” (regolabili in senso longitudinale, nell’inclinazione degli schienali e nel frazionamento a schema 40:20:40) e, a bordo di Q5 55 TFSI e, alla chiave “Comfort” con sistema di sbloccaggio a sensori per il portellone.

Alimentazione e batterie

Sotto al cofano, Audi Q5 TFSI e 2021 viene provvisto dell’unità motrice termica 2.0 TFSI turbo benzina ad iniezione diretta, abbinata ad un motore elettrico di tipo sincrono a magneti permanenti, integrato (insieme ad una frizione di separazione) nel cambio S Tronic a sette rapporti, ed alimentato da una batteria agli ioni di lito collocata al di sotto del vano bagagli ed aumentata nella capacità utile (portata a 17,9 kWh, ovvero il 27% in più rispetto ai precedenti 14,1 kWh), per un’autonomia di marcia in modalità elettrica dichiarata nell’ordine di 62 km a ciclo medio Wltp. La trasmissione si avvale della trazione integrale permanente Quattro a tecnologia Ultra.

Programmi di guida e sistemi di ricarica

Le modalità di marcia sono quattro:

EV , che dà priorità alla trazione elettrica;

, che dà priorità alla trazione elettrica; Auto , per il passaggio in automatico alla trazione ibrida del sistema di propulsione;

, per il passaggio in automatico alla trazione ibrida del sistema di propulsione; Battery Hold , finalizzato al risparmio di energia in previsione di una successiva fase di viaggio;

, finalizzato al risparmio di energia in previsione di una successiva fase di viaggio; Battery Charge, relativo alla ricarica degli accumulatori.

Il sistema di recupero

Quest’ultimo programma costituisce una novità a bordo del medium-SUV plug-in di Audi. Nella funzione “Battery Charge”, il motore termico 2.0 TFSI si incarica di un doppio ruolo: trasmettere il movimento alle ruote, e contribuire all’attivazione dell’unità elettrica in fase rigenerativa. Lo stesso motore “zero emission”, dal canto suo, funge da alternatore e consente di recuperare circa l’1% di carica per ogni chilometro percorso e fino a raggiungere l’80% di energia nella batteria agli ioni di litio. La tecnologia di recupero deriva – in piena corrispondenza con le più recenti proposte ad elevata elettrificazione di Ingolstadt – da quello adottato a bordo di Audi e-tron, con il motore elettrico che controlla le fasi di decelerazione più leggera, e l’impianto frenante (a sistema idraulico di tipo tradizionale) rivolto a gestire le frenate di media intensità.

Programmi di “pieno” di energia

Per la ricarica delle batterie, la novità plug-in di Audi si avvale di serie del sistema “e-tron compact”, attivabile anche da remoto attraverso il collegamento allo smartphone utente (mediante la App myAudi che trasferisce la “suite” di servizi Audi Connect sul device portatile e dà modo di avere sempre sotto controllo la carica residua e avviare i processi di ricarica nonché la pre-climatizzazione) e costituito da un’unità di comando, un cavo da 4,5 m per il collegamento del veicolo e due differenti cavi di alimentazione, con connettore per l’allaccio a, rispettivamente, prese di tipo domestico ed industriale. A richiesta, Audi fornisce il cavo per l’alimentazione della vettura agli “hub” pubblici. Ad una presa industriale da 230V e 32Ah, un ciclo completo di carica richiede due ore e mezza, mentre attraverso una comune presa domestica il tempo per una ricarica completa è di poco più di 8 ore.

Soluzioni per la ricarica

Accesso al network unificato europeo

Anche Audi Q5 TFSI e quattro S Tronic permette agli utenti di usufruire delle reti di ricarica pubbliche e private. Nel primo caso, i clienti hanno la possibilità di accedere al network Audi e-tron Charging Service, organizzato in più di 204.000 “hub” presenti in 26 Paesi europei, attraverso un unico contratto ed un’unica card.

Ricarica eco friendly

Relativamente alle modalità di ricarica privata, Audi propone – insieme ai propri partner Alpiq ed Agn Energia – la soluzione domestica 100% sostenibile per la mobilità plug-in attraverso un pacchetto “all-inclusive” con sopralluogo gratuito, preventivo di lavori per l’installazione del sistema di ricarica Audi e l’accesso ad un piano tariffario “flat” (Easy Home Charging) proposto a 110 euro al mese – IVA ed imposte escluse – per una fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili fino a 5.000 kWh in 12 mesi. A conti fatti, indica Audi, la spesa quotidiana per la ricarica di Q5 TFSI e si aggira su 4,40 euro.

Audi Q5 TFSI e quattro S tronic 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +13