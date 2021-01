Seat Tarraco e-Hybrid: dotazioni, prezzi ed Ecobonus

Via alle ordinazioni per la nuova variante ibrida plug-in del SUV di Martorell: due allestimenti, 245 CV complessivi e 50 km di autonomia in elettrico.

In perfetto ordine con i più recenti annunci di ampliamento delle proposte ad elevata elettrificazione, Seat inaugura ufficialmente la commercializzazione in Italia del SUV Tarraco e-Hybrid, novità ibrida ricaricabile che costituisce il primo arricchimento di gamma dell’anno per il marchio catalano e segue in linea retta i programmi di sviluppo eco friendly di Seat dopo il recente esordio delle configurazioni ibride ricaricabili della “segmento C-bestseller” Seat Leon e Seat Leon Sportstourer.

Nello specifico, Seat Tarraco e-Hybrid viene provvista del modulo plug-in formato dal consueto 1.4 TSI da 150 CV abbinato ad un’unità termica da 115 CV a sua volta alimentata da una batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh, per una potenza di sistema di 245 CV e 400 Nm di coppia massima, fino a 49 km di autonomia in elettrico, ed un consumo a ciclo medio (ovviamente calcolato sulla base del nuovo ciclo WLTP che dal 1 gennaio 2021 sostituisce, al punto V.7 della carta di circolazione per i veicoli di nuova immatricolazione, i precedenti valori NEDC) nell’ordine di 1,6-2 litri di benzina per 100 km, ed emissioni di CO2 comprese fra 37 e 46,4 g/km. Cifre che consentono a Seat Tarraco Plug-in di rientrare nella fascia di Ecobonus, rifinanziati, per le autovetture con emissioni comprese fra 21 e 60 g/km.

Gli allestimenti

Seat Tarraco e-Hybrid viene proposto in due versioni di gamma:

Xcellence

FR.

Ecco quanto costa e le dotazioni

Di seguito il dettaglio dei prezzi di vendita “chiavi in mano”.

Seat Tarraco e-Hybrid Xcellence: 44.600 euro

Seat Tarraco e-Hybrid FR: 46.250 euro.

Accedono all’Ecobonus

La novità ibrida ricaricabile di Seat Tarraco rientra nella fascia 21-60 g/km di emissioni di CO2 che usufruisce degli Ecobonus rifinanziati dalla legge di Bilancio 2021, erogabili per le vetture con prezzo di listino fino a 50.000 euro (61.000 euro con il 22% di IVA) e che presuppongono, con rottamazione, 2.500 euro più 2.000 euro come incentivi ministeriali ed ulteriori 2.000 euro di sconto concessionaria; oppure, senza rottamazione, 2.500 euro di Ecobonus e 1.000 euro di ribasso dal dealer.

La proposta “Senza pensieri”

In merito alle offerte di finanziamento, Seat Tarraco e-Hybrid Xcellence è disponibile, con la formula “Senza pensieri”, in promozione da 36.000 euro (al netto dei contributi Seat e delle concessionarie per 4.950 euro, e degli Ecobonus per 4.500 euro), con rate da 319 euro al mese (TAN 3,99%; TAEG 4,72%) e 6.750 euro di anticipo per la versione Xcellence. Seat Tarraco e-Hybrid FR viene proposto, alle medesime condizioni di sconto, da 37.550 euro e 339 euro al mese (TAN 3,99%; TAEG 4,72%) con 6.950 euro di anticipo.

La configurazione di serie

L’equipaggiamento, piuttosto “ricco”, è finalizzato alla specifica variante di gamma: ovvero, improntata maggiormente a comfort, tecnologie di bordo e connettività per la configurazione Xcellence; e più sportiva e dinamica per l’allestimento FR.

Seat Tarraco Xcellence

Cerchi in lega “Aero Exclusive Machined 37/1” da 19”

Barre portatutto longitudinali a finitura cromata

Modanature cromate per le cornici della finestratura laterale ed i listelli sottoporta

Vetri posteriori oscurati

Sistema di luci Full Led con grafica “coast-to-coast” posteriore

Welcome Light ed indicatori di direzione posteriori dinamici

Portellone ad apertura elettrica con sistema “Handsfree”

Sistema di ingresso a bordo senza chiave “Kessy Entry”

Battitacco anteriori in alluminio e retroilluminati

Sedili sportivi rivestiti in tessuto con inserti in Alcantara marrone

Volante multifunzione con “pin” Xcellence

Sterzo con servoassistenza progressiva

Illuminazione “ambient” nei pannelli porta anteriori e posteriori

Impianto di climatizzazione “Climatronic” tri-zona

Strumentazione digitale Seat Virtual Cockpit

Modulo infotainment Seat Connect con servizi online, Media & Internet, sistema di navigazione provvisto di schermo touch da 9.2”

Park Assist

Videocamera posteriore

Seat Drive Profile con selettore dei programmi di guida “Driving Experience”.

Seat Tarraco e-Hybrid FR

Cerchi in lega “Exclusive Cosmo Grey 37/1” da 19”

Fanaleria Seat Full Led con illuminazione “coast-to-coast” posteriore, Welcome light ed indicatori di direzione posteriori dinamici

Barre portatutto verniciate in nero

Cornici dei finestrini laterali in nero

Finestratura posteriore oscurata

Spoiler posteriore collocato sulla sommità del portellone

Gusci degli specchi retrovisori esterni verniciati in Grigio FR

Paraurti (anteriore e posteriore) a disegno sportivo

Sistema di accesso senza chiave “Kessy Entry”

Battitacco anteriore in alluminio retroilluminati

Illuminazione “ambient” in bianco ai pannelli porta anteriori e posteriori

Kit cromature abitacolo

Nuovo volante sportivo multifunzione con monogramma “FR”

Sterzo progressivo

Sedili anteriori semi-anatomici rivestiti in tessuto

Sedile conducente a regolazione elettrica con funzione Memory, regolazione manuale dell’altezza e regolazione lombare

Pedaliera in alluminio

Sistema di rilascio a comando meccanico per la seconda fila di sedili

impianto di climatizzazione “Climatronic” tri-zona

sistema DCC-Dynamic Chassis Control

strumentazione digitale Seat Virtual Cockpit

sistema multimediale Seat Connect con Online infotainment e Media & Internet e navigatore con schermo touch da 9.2”.

Ibrido “on demand”

L’avviamento di Seat Tarraco e-Hybrid avviene sempre in modalità elettrica, a condizione che la batteria sia carica a sufficienza. Il passaggio alla trazione ibrida avviene a quando la capacità energetica della batteria scende al di sotto di un certo livello o se la velocità supera i 140 km/h. il mantenimento dello stato di carica della batteria, il suo aumento oppure la sua riduzione fino al livello desiderato sono determinabili dal conducente. a disposizione ci sono tre programmi di guida, con accesso e configurazione selezionabili attraverso il sistema infotainment:

e-Mode

Automatic Hybrid

Manual Hybrid.

In aggiunta, due pulsanti (e-Mode ed s-Boost), collocati accanto al nuovo pomello della leva del cambio illuminato, sono funzionali rispettivamente alla marcia del veicolo in elettrico, oppure alle massime prestazioni. La dotazione di bordo comprende altresì il sistema di connettività “in car” e “out car”: con la App Seat Connect, ad esempio, l’utente è in grado di o accedere infatti ai dati della vettura da remoto, controllare il processo di ricarica e comandare la climatizzazione a distanza.

La ricarica delle batterie richiede, indica Seat, tre ore e mezza con un caricabatterie da 3,6 kW (Wallbox), e poco meno di cinque ore con un caricabatterie da 2,3 kW.

La scheda tecnica

Motore termico

Tipo: 1.4 TSI a benzina turbocompresso

Architettura: 4 cilindri in linea, distribuzione a 4 valvole per cilindro

Alesaggio x corsa: 74,5 x 80 mm

Cilindrata complessiva: 1.395 cc

Potenza massima: 150 CV.

Motore elettrico

Potenza massima: 115 CV

Capacità della batteria: 12,8 kWh.

Valori prestazionali di sistema

Potenza complessiva: 245 CV

Coppia massima complessiva: 400 Nm

Velocità massima: 205 km/h

Autonomia in modalità di marcia elettrica: 44-49 km a ciclo medio WLTP

Consumi a ciclo medio WLTP: 1,6-2 litri di benzina per 100 km

Emissioni a ciclo medio WLTP: 37-46,4 g/km di CO2.

