Citroen Berlingo 2021: dotazioni, versioni e prezzi

Tre allestimenti per le due varianti di lunghezza “M” ed “XL”, motori benzina e diesel Euro 6.2, nuova declinazione Berlingo Combi autovettura e veicolo commerciale, nuovi accessori comfort e sicurezza.

A poco più di due anni dall’arrivo nelle concessionarie (settembre 2018), e forte di un notevole gradimento da parte del pubblico e degli “addetti ai lavori” (fra cui ci si riferisce al riconoscimento “International Van of the Year 2019” ottenuto al Salone del Veicolo Commerciale di Hannover pochissimo tempo dopo l’esordio sul mercato) tanto da poter essere annoverato fra le prime posizioni dei modelli del “Double Chevron” più venduti, la terza generazione di Citroen Berlingo si aggiorna in chiave “Model Year 2021”.

Il popolarissimo multispazio di Psa Groupe, avviato a celebrare i venticinque anni di carriera (la prima generazione debuttò nel 1996) viene declinato nelle due varianti di telaio “M” ed “XL”, ciascuna delle quali funzionale ad una specifica lunghezza ed entrambe proposte nei layout a cinque posti e sette posti a seconda dell’allestimento:

Berlingo “M” : 4,4 m di ingombro in senso longitudinale

Le novità 2021

L’aggiornamento di gamma per Citroen Berlingo 2021 viene organizzato secondo la strategia di marchio “Inspired by You”, e porta in dote un corposo “capitolato” di novità, a cominciare dalla proposta su tre varianti, tutte declinate nelle due lunghezze “M” ed “XL” e su motori, benzina e turbodiesel, Euro 6.2:

Feel

Feel Pack (anche a sette posti in versione “M”)

(anche a sette posti in versione “M”) Shine (anche a sette posti in versione “M”).

I dettagli di allestimento

Citroen Berlingo Feel

Fra le novità di rilievo della declinazione di accesso alla gamma (già piuttosto “ricca”, e in linea con le esigenze di versatilità che la clientela-tipo richiede alla fascia di veicoli multispazio), si segnalano:

Pack Safety Plus (comprendente i dispositivi di sicurezza attiva ed ausilio attivo alla guida Extended Traffic Sign Recognition, Driver Attention Assist, Pack Visibilità con High Beam Assist)

Impianto audio digitale DAB

Display touch da 8.1” a tecnologia capacitiva

Connettività Bluetooth

Una presa Usb frontale.

Citroen Berlingo Feel Pack

Alla dotazione “Feel”, la configurazione Feel Pack aggiunge, nel dettaglio:

Cerchi in lega “Starlit” in finitura Total black

Pneumatici da 205/60 R 16

Kit di gonfiaggio pneumatici

Finitura in nero brillante per le barre portatutto longitudinali sul tetto

Portellone con tergilunotto e lunotto termico oscurato apribile

Specchio retrovisore interno a sistema elettrocromatico antiabbagliamento

Panchetta della seconda fila di sedili a scomparsa, con tre posti individuali e sistema Easybreak e comando per il loro ripiegamento dal bagagliaio

Due portabicchieri ed una presa da 12V nella terza fila di sedili

Volante multifunzione con comandi integrati e rivestito in pelle

Finestrini posteriori oscurati

Alzacristalli elettrico posteriore

Specchi retrovisori esterni ripiegabili e riscaldabili a comando elettrico.

Berlingo Shine

La versione “alto di gamma” di Citroen Berlingo 2021 dispone, in ulteriore aggiunta, dei seguenti accessori:

Cerchi in lega da 17” “Spin” a finitura diamantata

Pneumatici da 205/ 55 R 17

Kit di gonfiaggio pneumatici

Climatizzatore automatico bi-zona

Color Head-up Display

Sistema di telecamera posteriore “Top Rear Vision”.

Le motorizzazioni

Sotto il cofano, Citroen Berlingo 2021 viene equipaggiata con le unità motrici 1.2 benzina PureTech a tre cilindri e 1.5 diesel BlueHDi a quattro cilindri, tutte omologate Euro 6.2, con distribuzione a quattro valvole per cilindro e Start&Stop, e proposte in due livelli di potenza per ciascun tipo di alimentazione, e cambio manuale o automatico.

PureTech 110 S&S (trasmissione: cambio manuale a sei rapporti)

PureTech 130 S&S (cambio automatico EAT8 ad otto rapporti)

BlueHDi 100 S&S (cambio manuale a sei rapporti)

BlueHDi 130 S&S (cambio manuale a sei rapporti).

Combi Live M1

Ulteriore debutto nella gamma 2021 di Citroen Berlingo è la variante Combi Live M1: l’impostazione estetica conferma lo stile del frontale della versione Van, i rivestimenti abitacolo sono in tessuto “Mica Grey”. La dotazione di serie comprende climatizzatore manuale e l’impianto audio digitale DAB con presa Usb e connettività Bluetooth. Offerta nei due modelli di lunghezza “M” ed “XL”, Citroen Berlingo Combi Live M1 adotta la motorizzazione benzina PureTech con cambio manuale a sei rapporti e le due versioni turbodiesel BlueHDi 100 S&S e BlueHDi 130 S&S (entrambe con cambio manuale a sei rapporti).

Il medesimo allestimento viene proposto come Veicolo Commerciale (Citroen Berlingo Combi Live N1), nelle due declinazioni diesel BlueHDi, con layout a cinque posti e paratia divisoria interna a griglia.

Berlingo 2021: ecco quanto costa

Di seguito la composizione degli importi di vendita per l’Italia, in funzione dei singoli allestimenti e della configurazione di gamma.

Citroen Berlingo

Berlingo Feel

Versioni benzina

PureTech 110 S&S: “M” 22.800 euro; “XL” cinque posti 24.300 euro ; “XL” sette posti 24.950 euro

PureTech 130 S&S EAT8: "M" 25.050 euro; "XL" 5 posti 26.550 euro; "XL" sette posti 27.200 euro.

Versioni gasolio

BlueHDi 100 S&S: “M” 24.000 euro ; “XL” 5 posti 25.500 euro ; “XL” 7 posti 26.150 euro

BlueHDi 130 S&S: "M" 24.750 euro; "XL" 5 posti 26.250 euro; "XL" 7 posti 26.900 euro.

Berlingo Feel Pack

Versione benzina

PureTech 130 S&S EAT8: “M” 26.550 euro; “XL” 5 posti 28.050 euro; “XL” 7 posti 28.700 euro.

Versioni gasolio

BlueHDi 100 S&S: “M” 25.550 euro ; “XL” 5 posti 27.000 euro ; “XL” 7 posti 27.650 euro

BlueHDi 130 S&S: "M" 26.250 euro; "XL" 5 posti 27.750 euro; "XL" 7 posti 28.400 euro.

Berlingo Shine

Versione benzina

PureTech 130 S&S EAT8: “M” 27.300 euro; “XL” 5 posti 28.800 euro; “XL” 7 posti 29.450 euro.

Versioni gasolio

BlueHDi 100 S&S: “M” 27.650 euro ; “XL” 5 posti 27.750 euro ; “XL” 7 posti 28.400 euro

BlueHDi 130 S&S: "M" 27.000 euro; "XL" 5 posti 28.500 euro; "XL" 7 posti 29.150 euro.

Citroen Berlingo Combi Live M1

Versione benzina

PureTech 110 S&S: “M” 20.550 euro; “XL” 5 posti 22.050 euro; “XL” 7 posti 22.700 euro.

Versioni gasolio

BlueHDi 100 S&S: “M” 21.750 euro ; “XL” 5 posti 23.250 euro ; “XL” 7 posti 23.900 euro

BlueHDi 130 S&S: "M" 22.500 euro; "XL" 5 posti 24.000 euro; "XL" 7 posti 24.650 euro.

